OK Jolle: Video WM 2021 Gardasee Gratulation GER 77 Soenke Behrens VizeWeltmeister geworden !

Preisträger mit Rennleitung Greg Wilcox sprang für den zweitplatzierten Sönke Behrens ein, der die ganze Woche so hart gefeiert hatte, dass er eingeschlafen war… Ludwig Biethahn, GER, gewann den Top-Junior (ganz rechts, ebenfalls ein Stellvertreter) Jessica Finke, GER gewann den Damenpreis Uli Borchers, GER (o. Abb.) gewann den Veteranenpreis In Rennen 7 drehte Behrens vom Bootsende weg und ging nach rechts. Der Rest der Flotte ging in die Mitte. Aber die Top 3 an der Spitzenmarke waren von rechts, links und Mitte. Petersen kenterte beim Wenden um die Bestmarke, während Behrens in den Gängen davonkam und einen großen Vorsprung hatte. Jan Dietmar Dellas aus Deutschland fiel vom zweiten auf den vierten Platz zurück, während Lebrun den zweiten Platz belegte und Pavel Pawlaczyk Dritter wurde, während der Neuseeländer Greg Wilcox Vierter war, um seine Podiumschancen zu wahren. Das letzte Rennen war an der ersten Markierung knapp, mit Lebrun und Petersen an der Spitze und Behrens und Wilcox an der Spitze. So blieb es für den Rest des Rennens, wobei Lebrun etwas davonkam. Petersen sicherte sich mit einem leichten zweiten Platz Bronze, während Behrens Wilcox um eine halbe Bootslänge schlug. OK Dinghies Gardasee Lebrun sagte: „Wir mussten mal wieder ziemlich früh raus. Und wir hatten Regen und Kälte, so dass es schwer war, motiviert zu bleiben. Der Wind war in beiden Rennen stärker als an den anderen Tagen und die Rennleitung zögerte vor dem Start des letzten Rennens. „Aber insgesamt hatten wir acht gute Rennen, das ist sehr gut für die Klasse und ich denke für alle, die hierher gekommen sind. Es war sehr schön, alle wiederzusehen und miteinander zu reden. Ich glaube, viele Leute waren froh, sich wiederzusehen, also war ich froh, hier zu sein, auch wenn es weit von Frankreich entfernt war. „Es war eine sehr gute Gelegenheit, gegen einige sehr gute Segler anzutreten, ein neues Rigg auszuprobieren und die Segelbedingungen zu genießen. Ich bin mir nicht sicher, wann die nächste Reatta sein wird, aber ich bin froh, dass wir diese gemacht haben.“ Der Viertplatzierte Wilcox kommentierte: „Es war ein schöner Segeltag. Zwei relativ schnelle Rennen, gute Brise, viele Winddreher, ziemlich harte Arbeit, aber eigentlich viel Spaß. „Ich hatte ein wirklich schönes letztes Rennen mit Sönke. Wir segelten das ganze Rennen etwa eine Bootslänge auseinander und kamen etwas weniger als eine Bootslänge auseinander, das war also schön. Viel Spaß und interessant zu sehen, wie einige Leute kentern. „Wir schulden dem Circolo Vela Arco großen Dank, dass er für uns eine großartige Veranstaltung organisiert hat. Insgesamt war es eine ziemlich gute Regatta und alle sind sehr froh, dass sie gekommen sind. Ich denke, die Rennleitung hat einen tollen Job gemacht, der Club ist wirklich nett und wir sollten auf jeden Fall wieder hierher kommen.“ Es war ein lange gehegter Wunsch der OK Dinghy Klasse, Veranstaltungen am Gardasee zu veranstalten, so dass viele hoffen, dass dies die erste von vielen sein wird. Die OK-Dinghy-Klasse war in Italien vor etwa 30-40 Jahren aktiv, so dass die letzte OK-Dinghy-Regatta am Garda aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens eine Generation, wenn nicht sogar zwei, zurückliegt. Es gibt jetzt eine kleine Anzahl von OKs in Italien und es wird gehofft, dass die Flotte nach Garda gebracht wird, um das Interesse zu steigern. Sicherlich waren die Matrosen, die nach Garda reisten, entschlossen, zu gehen und Spaß zu haben, und schienen einen ruhigen Eindruck gemacht zu haben. OK Dinghies zum ersten Mal seit langer Zeit auf dem Gardasee segeln zu sehen, war schon etwas ganz Besonderes. Als CVA zustimmte, die Weltmeisterschaft 2021 auszurichten, herrschte eine große Begeisterung aus der ganzen Welt und es wäre mit ziemlicher Sicherheit die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten gewesen. Leider konnte dies aus Gründen der Fairness in diesem Jahr nicht passieren, und das war für viele eine große Enttäuschung. Es wird jedoch in nicht allzu ferner Zukunft passieren. Die OKs kommen wieder. Finales Ergebnisse nach 8 Rennen: 1 FRA 11 Valerian Lebrun 10

2 GER 77 Soenke Behrens 17

3 DEN 21 Bo Petersen 25

4 NZL 599 Greg Wilcox 28

5 DEN 1565 Mogens Johansen 56

6 GER 852 Michael Nissen 59

7 GER 7 Andreas Pich 61

8 GER 5 Ralf Tietje 64

9 DEN 1577 Jørgen Holm 73

10 GER 75 Dirk Dame 75 Full results here: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2292/event Photos: Emilio Santinelli/Circolo Vela Arco Many more photos on the club’s Facebook page: https://www.facebook.com/CircoloVelaArco