Der Finn Gold Cup kehrt in diesem Jahr zum dritten Mal in seiner 65-jährigen Geschichte nach Portugal zurück. Porto ist vom 5. bis 12. Mai Gastgeber der Veranstaltung. Die Veranstaltung wird nicht nur den Finn Weltmeister von 2021 bestimmen, sondern auch die letzten beiden Plätze bei den Olympischen Spielen in Tokio. Es gibt noch zwei Plätze zu entscheiden, einen europäischen und einen afrikanischen Platz, um die an den Spielen teilnehmende Flotte 19 zu vervollständigen.

Der Wettbewerb um den endgültigen europäischen Platz wird intensiv sein, und eine große Anzahl von Seglern wird um diesen letzten Platz kämpfen, obwohl sich der Kampf im vergangenen Jahr verengt hat und mehrere Segler nach der Verschiebung der Olympischen Spiele gezwungen waren, aufzugeben. Für den Afrikanischen Kontinent werden zwei oder drei Seeleute erwartet.

In beiden Fällen, in denen der Finn Gold Cup bereits in Portugal stattfand, fand er in Cascais statt. Das letzte Mal waren die ISAF-Welten im Jahr 2007, aber das erste Mal war 1970, als die Flotte 180 Teilnehmer zählte, immer noch die größte Finn Gold Cup-Flotte aller Zeiten.

Der Finn Gold Cup 2021 wird über eine 10-Renn-Serie entschieden, nachdem die Klasse letztes Jahr beschlossen hat, das Medaillenrennen fallen zu lassen.

ENTRY LIST Entries: 5/4/21 (53)