Boot 2023 Rückblick

boot Düsseldorf schafft Neustart

Wassersportmesse meldet sich erfolgreich zurück

Mehr als 1.500 Aussteller trafen fast 237.000 Besucher aus über 100 Ländern in 16 Messehallen

Geschäftsabschlüsse, gute Gespräche und Bestlaune

Mit fast 237.000 Besuchern aus über 100 Ländern und mehr als 1.500 Ausstellern aus 68 Nationen auf 220.000 Quadratmetern in 16 Messehallen meldet sich die boot Düsseldorf eindrucksvoll zurück. Drei Jahre pandemiebedingte Zwangspause konnten dem Düsseldorfer Wassersportevent nichts anhaben. Vielmehr zog es vom 21. bis 29. Januar wieder die komplette internationale Branche in die rheinische Metropole.

„Trotz der nicht einfachen Rahmenbedingungen hat die boot 2023 Erfolgsgeschichte geschrieben. Ein so positives Resultat hätten wir uns nicht träumen lassen. Die boot hat wieder ihr ruhiges Fahrwasser erreicht und ist fest in ihrem Düsseldorfer Heimathafen verankert. Diese erfolgreiche Rückkehr hat gezeigt, Messemachen ‚made in Düsseldorf‘ hat eine internationale Strahlkraft“, sagt Messechef Wolfram Diener. Sowohl bei Motorbooten, Luxusyachten, Segelbooten als auch beim Tauchen, Trendsport, dem Paddelsport, der Ausstattung und bei den Urlaubsdestinationen waren die Globalplayer und Traumziele am Start.