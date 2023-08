Bei manchen Segelrevieren wissen Sie, was Sie erwartet. Scheveningen ist keiner dieser Veranstaltungsorte.

Die nächsten 10 Wettkampftage werden höchstwahrscheinlich ein breites Spektrum an Fähigkeiten auf die Probe stellen, und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Der wohl bedeutendste Faktor ist die starke Strömung durch die Nordsee, die manchmal 2,5 Knoten oder mehr erreicht.

Da sich die Strömung in die gleiche Richtung wie der Wind bewegt, ist das Wasser ziemlich flach. Bei leichtem Wind besteht die Herausforderung jedoch darin, die erste Marke zu erreichen. Wenn die Strömung gegen Sie gerichtet ist und Sie versuchen, gegen den Wind voranzukommen, werden die Wendewinkel viel größer und die langsameren Boote wie die ILCAs müssen kämpfen, um auf der Strecke voranzukommen.

Sobald Sie jedoch die Höchstmarke erreicht haben, befinden Sie sich auf einem schnellen Förderband gegen den Wind, während der Wind und die Strömung Sie mit hoher Geschwindigkeit vorantreiben. Bis man das Ende der Strecke erreicht und für den langen Weg zurück nach oben gegen den Wind drehen muss.

Wind und Strömung zu haben ist so, als hätte man einen Skilift, der einen den Berg hinunter drückt, und keinen Skilift, der einen wieder zurück zum Gipfel bringt. Stattdessen müssen Sie mit Ihren Skiern bis zum Gipfel der Piste seitlich ausweichen.

Wenn die Strömung gegen den Wind ist, arbeitet der Skilift jetzt zumindest zu Ihren Gunsten. Glückliche Tage! Alles gut also? Na ja, bei schwächerem Wind, ja danke. Aber sobald der Wind mehr als 12 oder 14 Knoten erreicht, entsteht durch die Reibung des in eine Richtung wehenden Windes an der Wasseroberfläche, die sich mit 2,5 Knoten in die andere Richtung bewegt, eine neue Herausforderung.

Der Wind erfasst die Spitzen der Wellen und bläst sie in immer größere Formen, bis Sie vor riesigen Wasserwänden und beweglichen Mini-Hochhäusern stehen, die einen Hindernisparcours gegen den Wind bilden, und eine wilde Achterbahnfahrt auf den Beinen gegen den Wind. Ein großer Spaß in einem langsameren Boot wie einer ILCA oder 470, aber auf einem Skiff oder einem folierenden Boot oder Board möglicherweise furchteinflößend.

Andererseits ist das „erschreckend“ des einen Seemanns das „großartig“ des anderen Seemanns. Niemand geht für ein leichtes Leben an Segelrennen, und schon gar nicht diese Olympia-Anwärter.

Den Haag, die Gewässer von Scheveningen, sind bereit, diese Seeleute vor eine der größten Herausforderungen im Leben zu stellen. Für Tamara Echegoyen und Paula Barcelo kann es das spanische 49erFX-Team kaum erwarten, ihr Können auf dieser sich ständig verändernden Rennstrecke zu testen.

„Wir haben nicht so viel Erfahrung mit Rennen in dieser starken Strömung“, lächelt Echegoyen, „aber wir sind in der Nordsee und das ist es, was wir erwarten müssen.“ Natürlich werden wir einige Fehler machen, aber ich denke, unsere Superstärke als Team ist der „Plan B“. Aus unseren Fehlern lernen und überlegen, was wir beim nächsten Mal anders machen können, vielleicht in der nächsten Runde oder im nächsten Rennen.“

Es ist ein anpassungsfähiger Ansatz, der Echegoyen gute Dienste geleistet hat, als sie 2012 in London überraschend olympisches Gold im Match Racing der Frauen gewann und seitdem zwei Weltmeistertitel im 49erFX-Skiff gewann, einen dieser Titel mit ihrer aktuellen Partnerin Paula Barcelo.

„Eine weitere unserer Stärken ist unser gegenseitiges Vertrauen“, grinst Barcelo.

Wenige Tage vor dem Wettkampf wagten sie sich hinaus in die Wolkenkratzerwellen und kenterten zweimal.

Gut möglich, dass der spätere 49erFX-Weltmeister auf dem Weg zum Sieg in Den Haag einige Male gekentert ist.

„Das FX ist ein instabiles Boot und kann unter schwierigen Bedingungen leicht kentern“, sagt sie. „Aber zwischen uns herrscht großes Vertrauen und wir werden immer bis zum Schluss als Team zusammen kämpfen. Wir sind bereit für den Kampf, und heute Nacht werde ich gut schlafen, um vor dem ersten Renntag bereit zu sein.

„Wir werden um 22 Uhr im Bett sein, bevor die meisten Spanier überhaupt daran gedacht haben, zu Abend zu essen.“

