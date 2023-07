ARTEMIS TECHNOLOGIES UNTERSTÜTZT JUGEND- UND PUIG-FRAUEN-AMERICA’S-CUP-SCHWEDISCHE HERAUSFORDERUNG 

Artemis Technologies , ein weltweit führender Hersteller von emissionsfreien Schiffen, freut sich, gemeinsam mit den Royal Yacht Clubs of Sweden, GKSS und KSSS , den Start der Swedish Challenge für den bevorstehenden Youth & Puig Women’s America’s Cup bekannt zu geben .

Die Abteilung für angewandte Beratung von Artemis Technologies nutzt ihre technischen Fähigkeiten, ihr operatives Fachwissen und ihre Managementfähigkeiten, um die schwedische Herausforderung zu unterstützen. Die ersten Veranstaltungen des Puig Women’s America’s Cup und des 3. Youth America’s Cup sollen im September und Oktober 2024 parallel zum 37. America’s Cup in Barcelona stattfinden.

Die von Artemis Technologies betriebene Swedish Challenge hat Zuschüsse für den Women’s und Youth America’s Cup erhalten. Die endgültigen Teams werden aus der Artemis Academy ausgewählt, die als solide Grundlage für schwedische Spitzensportler im Foliensport entwickelt wurde.

Die Teilnehmer erhalten Zugang zu einem Wissens- und Coachingprogramm, das es ihnen ermöglicht, auf den technologisch fortschrittlichsten Booten der Welt an der Spitze des Segelns zu konkurrieren. Das Artemis Pathway-Programm wird heute ebenfalls gestartet; Es wird jungen Seglern den Einstieg in die Welt des Foliensegelns ermöglichen und so ein Vermächtnis für künftige Generationen in ganz Schweden hinterlassen.

Iain Percy, CEO von Artemis Technologies und ehemaliger Manager des Artemis Racing Teams, brachte seine Begeisterung für das Vorhaben zum Ausdruck und erklärte: „Wir freuen uns, die Swedish Challenge in diesem Meilensteinjahr mit dem ersten Women’s America’s Cup voranzutreiben. Es ist fantastisch, das mitzubringen.“ Das Artemis-Team ist wieder zusammengekommen und vereint unser Fachwissen und unsere Erfahrung, um diese talentierten Segler zu unterstützen. Diese Kampagne wird nicht nur die unglaublichen Fähigkeiten der Swedish Challenge demonstrieren, sondern auch die Grenzen dessen, was im Segelsport möglich ist, verschieben. Artemis Technologies hat seit seiner vorherigen Kampagne erhebliche Fortschritte gemacht Beteiligung am America’s Cup und Investition von über 80 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung im Bereich grüner Technologien, um eine Flotte emissionsfreier Produkte auf den Markt zu bringen.“

Torbjörn Törnqvist, ein leidenschaftlicher Segler und Geldgeber der Kampagne „Swedish Challenge“ , äußerte sich begeistert über den Start der Teams und die Partnerschaft mit Artemis Technologies und sagte: „Ich freue mich sehr darüber, Möglichkeiten für unsere jungen, unglaublich talentierten schwedischen Segler zu schaffen.“ Ein weiterer Schritt nach vorn. Durch die Zusammenarbeit mit Artemis Technologies können wir deren hochmodernes Fachwissen und ihre unschätzbare Erfahrung nutzen, um unsere Leistung auf dem Wasser zu verbessern. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Plattform auf höchstem Niveau schaffen, die in der Lage ist, den ganzen Weg zu gehen. Inklusivität und die Gleichstellung der Geschlechter in unserem Sport ist so richtig. Und ich freue mich besonders über das Artemis Pathway-Programm, das jungen Mädchen und Jungen die Möglichkeit gibt, das Foilen zu erleben und in einigen Fällen eine spannende Profikarriere zu starten.“

Anna Östling, Mitglied des Frauenteams , bedankte sich für die Unterstützung von Artemis Technologies und erklärte: „Als Seglerin bin ich stolz, Teil einer Kampagne zu sein, die die Gleichstellung der Geschlechter betont und die Teilnahme junger Talente fördert.“ Artemis Technologies „Unterstützung erhöht nicht nur unsere Erfolgschancen, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Seglerinnen. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für ihr Engagement, Frauen in der Seefahrt zu stärken.“

Grant Dalton, CEO America’s Cup Event, kündigte die Teilnahme des Teams am Wettbewerb an und sagte: „Wir begrüßen die Swedish Challenge powered by Artemis Technologies beim Puig Women’s and Youth America’s Cup. Sowohl Schweden als Landkreis als auch Artemis Technologies, ein Spin-off für angewandte Technologien von Artemis Racing, haben eine bedeutende maritime und America’s-Cup-Geschichte und werden bei den Frauen- und Jugendveranstaltungen zweifellos starke Herausforderer sein. Es ist klar, dass sie diese beiden Veranstaltungen als das sehen, was sie sind: einen klaren Weg für Yachtclubs, Mannschaften sowie Frauen- und Jugendsegler zum wichtigsten America’s-Cup-Event, daher freuen wir uns, sie als Teil unserer Zukunftsvision zu haben.“

Diese bahnbrechende Zusammenarbeit vereint auch Schwedens Segelkompetenz mit der unerschütterlichen Unterstützung sowohl des Königlich Schwedischen Yachtclubs als auch des Göteborger Königlichen Yachtclubs und vereint die Nation hinter einer echten Cross-Country-Herausforderung.

Beide Vereine äußerten sich dazu, wie stolz und aufgeregt sie seien, Teil der Swedish Challenge zu sein.

Patrik Salén, Commodore, Royal Swedish Yacht Club, kommentierte: „Wir hatten das Vergnügen, bei zwei früheren Cup-Herausforderungen mit Artemis zusammenzuarbeiten und wissen, dass ihr Engagement und ihre hohen Ambitionen eine Garantie für die bestmöglichen Ergebnisse bei einer Swedish Challenge sein werden.“ Die Partnerschaft mit Artemis Technologies und dem Royal Gothenburg Yacht Club ist eine hervorragende Plattform, um den besten und klügsten schwedischen Seglern die einmalige Gelegenheit zu bieten, mit einigen der technisch fortschrittlichsten Yachten aller Zeiten die Besten der Welt herauszufordern.“

Während Alice von Geijer, Kommodore des Royal Gothenburg Yacht Club, erklärte: „Wir sind besonders stolz darauf, gemeinsam mit dem Royal Swedish Yacht Club und Artemis Technologies Teil des kommenden 37. America’s Cup zu sein, bei dem Frauen zum ersten Mal antreten können.“ gleiche Bedingungen wie Männer. Diese Zusammenarbeit wird uns als Nation großartige Möglichkeiten bieten, den Segelsport in Schweden weiterzuentwickeln, neue Vorbilder und Möglichkeiten zu schaffen und neue schwedische Weltklasse-Segler zu fördern.“

Für Medienanfragen senden Sie bitte eine E-Mail an media@swedishchallege.com

