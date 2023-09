America`s Cup Vilanova i La Geltru 1.TAG alle Rennen abgesagt

Alle Rennen für Freitag, 15. 09. abgesagt.

Rennleiter Iain Murray musste das Rennen am ersten Tag der 37. vorläufigen Regatta des America’s Cup hier in Vilanova abbrechen, da die Stürme, die die Küste erreicht hatten und scheinbar vorüberzogen, sich nur wenige Augenblicke nach dem Auslaufen aller sechs Teams verstärkten Hafen von Pendennis Vilanova.

„Geradezu grauenhaft“, nannte es der Kommentator und mehrfache America’s-Cup-Gewinner Glenn Ashby. „Die Sichtweite lag bei 150 Metern und es war so schlecht wie Mutter Natur nur sein kann, also war es keine Überraschung, dass es abgesagt wurde und die Teams morgen wieder draußen sein werden.“ für einige großartige Schlachten.“

Die Yachten kehrten zu ihren Stützpunkten zurück, um inmitten von strömendem Regen und Donnerschlägen aus einem verwüsteten Himmel ausgekrant zu werden.

Paul Goodison, Steuermann von NYYC American Magic, kommentierte anschließend: „Es ist, wie es ist, bei dem Wetter wäre es sehr schwierig gewesen, mit Blitz und Donner zu segeln, es fühlt sich nicht sehr schön an, auf einem Boot zu sein.“ wenn alles um dich herum passiert.

Und er fuhr fort: „Es wird interessant sein zu sehen, ob sie versuchen, noch ein paar Rennen mehr unterzubringen. Es wäre schön für uns als Segler, mehr Rennen zu fahren, denn dafür sind wir hier, aber was auch immer das Rennkomitee beschließt, wir werden damit weitermachen.

Ein sehr nasses Wetter Nathan Outteridge, Steuermann des Emirates Team New Zealand, kam vom Dock und berichtete: „Ich denke, es war die richtige Entscheidung, aufzugeben, aber es war gut, dem Rennen eine Chance zu geben, da wir alle Rennen fahren wollen. Es war damals ziemlich nass.“ Als wir die Segel hissten, hatten wir ungefähr 10 bis 11 Knoten, also entschieden wir uns für die J2, aber als wir die Jagd beendeten, waren es 4 bis 5 Knoten, und ich glaube, nach ungefähr 10 Minuten wurde Iain Murray klar, dass es so war Es war nicht für alle ein guter Ort und hat uns alle wieder reingeholt. Ich denke, alle haben sich einfach auf das Rennen gefreut, die Trainingsrennen waren großartig und wir wollen einfach loslegen.“

Maxime Bachelin, Steuermann von Alinghi Red Bull Racing, fügte hinzu: „Wir haben es einfach versucht, wir sind rausgefahren, aber es war etwas zu stürmisch, Gewitter, also denke ich, dass es aus Sicherheitsgründen gut ist, nach Hause zu fahren. Es gab nicht viel Wind.“ Sie haben also getan, was sie konnten, und wir werden mit Sicherheit für morgen bereit sein.“

Kevin Peponnet kam dankbar für die Entscheidung an Land und sagte: „Es war ziemlich beängstigend, als wir ein paar Blitze sahen und wir nicht mehr als 50 Meter weit sehen konnten, also segelten wir in diesen folierenden Booten mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25 Knoten, ohne klare Sicht darauf, wo wir uns befanden.“ Es wäre ziemlich beängstigend, dorthin zu gehen. Auch wegen des Blitzes sind wir voller Carbon und haben alle Segler und das Landteam, die an Bord kommen, gebeten, den Mast oder die Wanten nicht zu berühren, da dies bei einem Blitzeinschlag passieren kann, wie wir es auf anderen Booten gesehen haben Seien Sie dramatisch. Der Anruf war gut, zurückzukommen.

Giles Scott, Steuermann von INEOS Britannia, unterstützte Iain Murray und die Entscheidung des Rennkomitees mit den Worten: „Ja, gute Entscheidung. Ich meine, vielleicht hätten wir es aussitzen können, aber angesichts des Wetters ist es eine Stunde nach der Entscheidung immer noch nicht rennfähig. Wir haben Topwind.“ Wir hatten ungefähr zehn Minuten lang eine Geschwindigkeit von 15 Knoten, aber es war überall und nicht rennfähig, und mit der Sicht und den Blitzen … hat Gott leider mit dem Wetter zusammengearbeitet.

Weitere Reaktionen und Updates finden Sie hier, sobald sie verfügbar sind.