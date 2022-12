America`s Cup Weihnachts Recon Rückblick 2022

Emirates Team Neuseeland – Verteidiger

Als Verteidiger des America’s Cup musste das Emirates Team New Zealand am 21. November nach einem Sturzflug und anschließendem Bugschaden eine unterbrochene Session zum Jahresende hinnehmen . Aber das Markenzeichen dieses Teams ist, dass es seine Anstrengungen verdoppelt und stärker zurückkommt, wenn es mit Widrigkeiten konfrontiert wird. Das Landteam war großartig und arbeitete rund um die Uhr, um eine Reparatur durchzuführen, und am 16. Dezember brachte ETNZ den vollständig restaurierten LEQ12 auf den Markt und sah kaum aus, als hätten sie einen Schlag verpasst.

Adam Mustill / America’s Cup

Dann kam am nächsten Tag der zweite AC40, und sofort ließen die Segler das Boot fliegen, direkt aus der Kiste mit Warp-Geschwindigkeit. Täuschen Sie sich nicht, die Kiwis sind das Team, das bei diesem America’s Cup das Niveau bestimmt. Eine abschließende Session am 22. Dezember sah 100 % Wenden und Halsen von Foil-to-Foil-Manövern und das ist der Standard, den die Herausforderer erreichen müssen. Erwarten Sie Anfang des neuen Jahres Zwei-Boot-Tests ihrer AC40. Beeindruckend.

INEOS Britannia – Rekordherausforderer



Die Markteinführung von T6, der Testplattform von INEOS Britannia, wurde mit großer Spannung erwartet, und ihr eckiges Design ließ den Rest der Cup-Welt aufhorchen. Der geplante Schlepptest im Maßstab mit der Montage eines Schleppmastes wurde schließlich durch eine Entscheidung des AC Rules Committee verboten, die den Verlauf des frühen britischen Programms änderte.

Ugo Fonollá / America’s Cup

Die Landcrew machte sich zügig an die Arbeit und vollendete in kürzester Zeit eine bemerkenswerte Umgestaltung der Plattform, und am 22. Dezember ließ das Team um die mehrfachen olympischen Goldmedaillengewinner Sir Ben Ainslie und Giles Scott den „Silberpfeil“ fliegen rund um die Bucht von Palma. In der Zwischenzeit hat die Power Group am Ufer mit Matt Rossitter ein neues Teammitglied begrüßt und mit dem INEOS Grenadiers-Radsportteam trainiert. Für die britischen Fans gibt es jetzt viel zu feiern und sicherlich ein Team, das 2023 alle im Auge behalten werden.

Luna Rossa Prada Pirelli

Nachdem am 7. November eine Fehlzündung des Kranprotokolls dazu führte, dass die Bohrinsel auf das Dock stürzte und einige kleinere Bootsschäden auftraten , war es für die schnell fahrenden Italiener nur Einbahnverkehr, vorwärts. Die Sessions in der Bay of Angels vor Cagliari waren intensiv mit Jimmy Spithill, Francesco ‘Cecco’ Bruni und Ruggero Tita, die den LEQ12 mit echtem Stil durch alle Bedingungen fuhren.

© Ivo Rovira / America’s Cup

Die Technik war etwas, das alle italienischen Fans mit ihrer gegen den Wind gerichteten Krängung, den superschnellen Wenden/Halsen und dem äußerst konstanten Flug anfeuern konnten, ein Wunder zum Anschauen. In Bezug auf die Technologie hat das Team hart daran gearbeitet, Daten durch ihren stark sensorischen LEQ12 zu sammeln, und das Programm war sowohl logisch als auch unerbittlich. Dies ist ein Team mit dem brennenden Ehrgeiz, noch besser zu werden als beim letzten Mal und den America’s Cup zurück nach Cagliari zu holen. Auf dieser Form ist es schwer, gegen sie zu wetten. 2023 wird ein faszinierendes Jahr für Luna Rossa Prada Pirelli.

New York Yacht Club Amerikanische Magie

Das Team sehr im Moment. American Magic hat eine erhabene und intensive vorweihnachtliche Trainingseinheit abgeschlossen, bei der neue Rekruten in die Power Group aufgenommen wurden, die die Cyclors bemannen und die Superstar-Talente von Tom Slingsby und Paul Goodison einbetten.

©Paul Todd/AMERIKAS CUP

Die Entwicklung der Systeme hat nicht nachgelassen, und dies wurde durch das Engagement der Segler erreicht, die Tag für Tag in Pensacola Bay unterwegs waren und eine große Anzahl von Wenden und Halsen und lange, lange Flugzeiten einbrachten. „Beeindruckend“ wird dem Team nicht gerecht – dies ist ein Team, das sich vollständig von den Qualen von AC36 erholt hat und damit beschäftigt ist, ein sehr unterhaltsames und positives nächstes Kapitel der Amerika-Suche zu schreiben, um den America’s Cup zurückzugewinnen. Mit den im Frühjahr kommenden AC40 und dem Design des neuen AC75, das von den groß angelegten Tests von Patriot profitiert, ist dies ein Team, auf das 2023 jeder ein Auge geworfen hat.

Alinghi Red Bull Racing

Das in Barcelona ansässige Schweizer Team genoss bis Mitte November ein Training im Spätsommer, bevor es BoatZero für eine umfangreiche Operation in den Schuppen brachte, um ein neues Selbstwendefocksystem anzubringen. Da es keine Geschichten auf dem Wasser zu berichten gab, war dieses junge Team im Fitnessstudio und auf den Radwegen rund um die Hügel etwas außerhalb des Stadtzentrums sehr beschäftigt. Sie fühlen sich als Kollektiv immer wohler und das zeigte sich allmählich in den Segelsitzungen, die unter der Leitung der Segelteamberater Pietro Sibello und Dean Barker immer intensiver wurden.

Justin Busuttil / America’s Cup

Das neue Jahr wird das Team in die intensivste Trainings- und Testphase eintreten lassen, während der Bau ihrer neuen Teambasis gerade erst begonnen hat, buchstäblich nur wenige hundert Meter von ihrer bestehenden temporären Basis an der Hafenmündung entfernt. Die Lernkurve ist steil für die Schweizer, aber als zweifache Gewinner des America’s Cup kann man sie nie abzählen. 2023 ist das Jahr, in dem die Schweizer glänzen.