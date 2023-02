America`s Cup Teams starten 2023 mit einem Flugstart

INEOS Britannia Der Challenger of Record war damit beschäftigt, in Palma zu überwintern, um seinen LEQ12-Prototypen „T6“ in den vollständigen Datenerfassungsmodus zu versetzen. Neue Segel kamen Mitte Januar an Bord und der hochtechnische, datengesteuerte Ansatz des Teams für diesen Zyklus hat dazu geführt, dass die Verbindung zwischen Ingenieuren und Seglern immer besser wurde. Bleddyn Mon und Iain Jensen waren der Schlüssel dazu. Sie sind dem Kenterclub Ende Januar „beigetreten“, wenn auch in Zeitlupe, und das Team plant, seine im Oktober gelieferte AC40 (AC40-2) im Februar zu Wasser zu lassen und zu segeln.