America`s Cup Preliminary Regatta Jeddah: Großes Finale krönt das Emirates Team New Zealand als Sieger

Es war aufregend. Es war angespannt. Aber das Emirates Team New Zealand hat alles aufs Spiel gesetzt, an diesem Tag präzise und konstant gesegelt und das Grand Final von Anfang bis Ende erfolgreich gemeistert, um die von NEOM präsentierte America’s Cup Preliminary Regatta Jeddah zu gewinnen.

© Ian Roman / America’s Cup

Unter hervorragenden Bedingungen mit einer soliden Brise von 16 bis 20 Knoten und einem unruhigen, herausfordernden Seegang lieferte das Rote Meer die gleiche Wirkung, die die Organisatoren dieser großartigen Veranstaltung an Land erzielten.

Tom Slingsby, Skipper von NYYC American Magic, fasste die Veranstaltung mit den Worten zusammen: „Ich bin wirklich beeindruckt, die Gastfreundschaft war großartig, das Segeln war fantastisch, der Veranstaltungsort war großartig.“ Ehrlich gesagt bin ich zum ersten Mal hier, aber ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft noch viele hochkarätige Veranstaltungen hier stattfinden werden.“

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Und Toms Worte wurden von Sir Ben Ainslie, Teamchef von INEOS Britannia und höchstdekorierter olympischer Segler aller Zeiten, bestätigt, als er sagte: „Ich denke, es war eine phänomenale Veranstaltung, brillante Bedingungen, die Gastgeber waren wirklich wundervoll, und Sie auch.“ Ich hätte mir keinen besseren Empfang und keine besseren Gastgeber wünschen können, daher denke ich, dass es ein großer Erfolg war.“

Die Abschlusszeremonie hat zwar den Vorhang für die Regatta fallen lassen, aber was sich in Jeddah eröffnet hat, ist ein Weltklasse-Austragungsort für Hochleistungssegeln, der in seinem Engagement für den Sport sowohl ehrgeizig als auch visionär ist. Der Jeddah Yacht Club & Marina war Gastgeber des America’s Cup mit hervorragender und seltener Effizienz, während der Saudi Sailing Federation mit seinem Ziel, die nächste Generation junger saudischer Mädchen und Jungen für den Segelsport zu begeistern und sich auf Eliteniveau zu messen, alle Kriterien erfüllte ihrer langfristigen Vision. Dies war ein bemerkenswertes Ereignis und eine weltweite Premiere für den America’s Cup, der im unberührten Roten Meer ausgetragen wurde.

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Auf dem Wasser absolvierte die AC40-Flotte heute die ersten beiden Rennen des Tages, um den letzten Platz im Shootout des Grand Final Match Race zu ermitteln, nachdem sich das Emirates Team New Zealand bereits am Vortag mit zwei weiteren Siegen und einem zweiten Platz seinen Platz gesichert hatte. Die Kiwis gingen jedoch nicht auf Nummer sicher und schienen entschlossen, dieser vorläufigen Regatta ihren Stempel aufzudrücken und bei den gegebenen Bedingungen wertvolle Daten zu Rennfahrzeugen und Bootstrimm zu sammeln. Nachdem sie in Rennen 7 einen dritten Platz belegten, nachdem sie in Führung liegend eine schlechte Stichelei hingelegt hatten, gingen sie in Rennen 8 rauchend aus dem Rennen und holten sich von acht gesegelten Rennen vor dem großen Finale ihren fünften Sieg.

Für Luna Rossa Prada Pirelli, der mit dem 31-jährigen Segel-Superstar und olympischen Goldmedaillengewinner Ruggero Tita an der Spitze des Teams neben dem sensationellen Talent des 19-jährigen Marco Gradoni für eine denkwürdige Geschichte der Regatta sorgte, überstand die härtesten Prüfungen und sicherte sich den Sieg Mit einem weiteren brillanten Sieg im siebten Rennen sicherte ich mir meinen Platz im Großen Finale und die Bühne war bereitet: ein Battle Royale um den Gesamttitel.

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Die Italiener hatten jedoch Probleme mit der Elektronik des Bootes, die in der Hitze des Roten Meeres zu leiden hatte, und kamen spät in die Startbox des Match Race Finals, was dem Emirates Team New Zealand schon früh die Oberhand verschaffte. Die Neuseeländer nutzten das Kapital, um von der Startlinie weg in Führung zu gehen, aber auf der gesamten Strecke war es verzweifelt knapp, bis zur allerletzten Luvmarke, als die Italiener bei einem Abwärtstrend hochkamen und das Ruder aus dem Wasser kam und einen Sturzflug hinlegte an ihre Rasse gezahlt.

Das Emirates Team New Zealand profitierte davon, dass Peter Burling, Nathan Outteridge, Blair Tuke und Andy Maloney auf der Vorwindstrecke keine Fehler machten, um die Ziellinie zu überqueren und sich einen beliebten Regattasieg zu sichern. Sie sorgten dafür, dass es zählte, als es darauf ankam, hielten den Druck und die Intensität hoch und bewiesen, dass diese eingeschworene Gruppe talentierter Segler dem glühend heißen Druck des America’s Cup-Rennsports standhalten kann.

© Ian Roman / America’s Cup

Im Anschluss sprach Peter Burling über den Sieg und sagte: „Ein weiterer toller Segeltag. Ich habe das Gefühl, dass wir uns im letzten Rennen das Leben etwas schwerer gemacht haben, als nötig war, aber wir sind die ganze Woche über so gut gesegelt, haben nicht allzu viel falsch gemacht und sind superglücklich, dass wir das geschafft haben Sieg hier in Jeddah … Es war großartig hier und ein großartiges Schaufenster für unseren Sport. Ein paar windige Tage hier zu verbringen, war großartig.“

Blair Tuke, Trimmer beim Emirates Team New Zealand, fasste die Regatta mit den Worten zusammen: „Die letzten beiden Tage haben gezeigt, wie die AC40-Klasse sein kann, und wir haben das enge Rennen und die schönen Bedingungen hier genossen und es war eine großartige Werbung für.“ unser Sport.“

Für Ruggero Tita, Steuermann auf Luna Rossa Prada Pirelli, blickte er auf eine Regatta zurück, bei der die Italiener überragende Leistungen zeigten, und sagte: „Es war eine super gute Erfahrung hier in Jeddah und wir freuen uns über das Ergebnis, aber wenn man so nah dran ist, Und man erkennt die Möglichkeit zu gewinnen. Ja, es gibt Bedauern, aber wir haben mehr getan, als wir erwartet hatten.“

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Mit dem Abschluss der Abschlusszeremonie und der Krönung des Emirates Team New Zealand zum Meister geht eine wundervolle, visionäre Regatta hier am Roten Meer ihrem natürlichen Ende entgegen. Überall glückliche Gesichter, dies war eine historische und unvergessliche Veranstaltung, die vom Jeddah Yacht Club & Marina und der Saudi Sailing Federation hervorragend ausgerichtet wurde. Ein neues Ziel auf der Karte des Hochleistungssegelns wurde geschaffen und ein fabelhaftes Kapitel auf dem Weg zum 37. America’s Cup in Barcelona im Jahr 2024 geschrieben.

Der Segelsport, die Stadt Jeddah und das Königreich Saudi-Arabien waren die großen Gewinner, aber das Emirates Team New Zealand nahm die Trophäe mit nach Hause.