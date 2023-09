America`s Cup bringt Wasserstofftechnologie und E-Sport-Partnerschaft mit Generalitat de Catalunya

America’s Cup gab heute eine neue Technologiepartnerschaft mit ACCIÓ bekannt, der öffentlichen Agentur für die Wettbewerbsfähigkeit katalanischer Unternehmen, die zum Ministerium für Wirtschaft und Arbeit der katalanischen Generalitat gehört.

Bei der umfassenderen Partnerschaft handelt es sich um eine Kooperationsvereinbarung zur Förderung der Teilnahme lokaler Unternehmen an Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem America’s Cup. Im Mittelpunkt steht die Weitergabe neuer Fortschritte in der Wasserstofftechnologie unter der Leitung des Emirates Team New Zealand, des Titelverteidigers des 37. America’s Cup und des Teams, das den America’s ausgetragen hat Cup nach Barcelona und ihre innovativen Entwicklungen von „Chase Zero“, dem wasserstoffbetriebenen Foiling-Verfolgungsboot. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, um die Nutzung dieser nachhaltigen, emissionsfreien Energiequelle in der Schifffahrtsindustrie voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auch spannend auf den riesigen Wachstumsmarkt E-Sport und Gaming, dessen Ziel es ist, vom ersten America’s-Cup-Simulatorspiel und dessen Weiterentwicklung mit lokalen Anbietern zu profitieren und Katalonien als Benchmark in zu stärken die Welt des Gamings und E-Sports.

Laut dem Minister für Wirtschaft und Arbeit, Roger Torrent i Ramió, „besteht das Ziel der Regierung darin, dass der America’s Cup eine sozioökonomische Wirkung hat, die über die Feier des Ereignisses hinausgeht und zu einer erheblichen wirtschaftlichen Rendite und der Schaffung von Arbeitsplätzen führt.“ Aber oben Alles in allem sollte es sich in F&E-Projekten in Katalonien, industrieller Entwicklung, Chancen für katalanische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Wachstum in der blauen Wirtschaft und im katalanischen Schifffahrtssektor niederschlagen, immer mit Nachhaltigkeit als Grundprinzip“, betonte er .

Die Partnerschaft wird dazu beitragen, durch die Übertragung der Wasserstoff-Bootstechnologie an ACCIÓ einen neuen Wirtschaftszweig für nautische Boote mit grünem Wasserstoff zu schaffen und sicherzustellen, dass der neue Bedarf an Wasserstoffversorgung und -infrastruktur, der durch den America’s-Cup-Wettbewerb und die Teams entsteht, von lokalen Lieferanten gedeckt wird .

Ein solcher Lieferant ist Air Products, über seine lokale Tochtergesellschaft Carburos Metálicos, ein in Barcelona ansässiger Industriegaslieferant, der hier in Barcelona zum offiziellen Wasserstofflieferanten des 37. America’s Cup geworden ist. Es wird dafür verantwortlich sein, Chase Zero und alle wasserstoffbetriebenen Verfolgungsjagdboote der Veranstaltung und des Teams mit dem grünen Wasserstoff zu versorgen, der für den Betrieb der emissionsfreien Boote mit einer Geschwindigkeit von über 50 Knoten erforderlich ist.

„Air Products ist stolz darauf, mit dem America’s Cup an diesem innovativen Projekt zusammenzuarbeiten, um auf einer Weltbühne zu demonstrieren, wie erneuerbarer Wasserstoff zur Dekarbonisierung des Seeverkehrs beitragen kann“, sagte Ivo Bols, Geschäftsführer von Air Products, Präsident Europa und Afrika.

„Als weltweit größter Wasserstoffproduzent hat Air Products erhebliche Investitionen in sauberen Wasserstoff getätigt, um die Energiewende voranzutreiben. Durch diesen Wettbewerb können Zuschauer auf der ganzen Welt zum ersten Mal wasserstoffbetriebene Foiling-Chase-Boote sehen, die in einem wettbewerbsorientierten und herausfordernden Umfeld eingesetzt werden.“

Neben der Basis des Emirates Team New Zealand im Hafen von Barcelona hat Air Products eine maßgeschneiderte mobile Wasserstofftankstelle eingerichtet, an der die Boote mithilfe von Air Products-Technikern betankt werden.

Die weiterhin enge Zusammenarbeit zwischen dem America’s Cup und der katalanischen Regierung ist eine weitere Strategie, um die positiven Auswirkungen des America’s Cup in Katalonien zu maximieren. Dieser Ansatz wurde von allen gastgebenden Einrichtungen übernommen, einschließlich der Stadt Barcelona und dem Hafen von Barcelona, ​​die wichtige Partner bei der Errichtung der Wasserstofftankstelle im Hafen waren.

„Der heutige Tag markiert einen neuen Meilenstein im Engagement zur Dekarbonisierung des Hafens von Barcelona. Wasserstoff ist einer der Zukunftskraftstoffe, der die maritime Industrie zu einem Null-Emissions-Sektor machen muss. Und im Hafen von Barcelona sind wir Katalysatoren für all jene Projekte wie dieses, die es uns ermöglichen sollen, die Energiewende zu beschleunigen, um das Ziel zu erreichen, ein emissionsneutraler Hafen zu sein“, erklärte Lluís Salvadó, der Präsident von Port de Barcelona, ​​der als Gastgeber die Teilnehmer der Veranstaltung im Hafengebiet willkommen geheißen hat.

Grant Dalton, CEO von America’s Cup Event, erklärte: „Es war von Anfang an klar, dass die Gastgeber des 37. America ’s Cup hier in Barcelona die bedeutenden Chancen erkannt haben, die die Ausrichtung des Events über das Sportspektakel wie Chase Zero hinaus bietet das vom Emirates Team New Zealand entwickelte, mit grünem Wasserstoff betriebene Foiling-Chase-Boot. Innovation und Technologie liegen in der DNA des America’s Cup, ebenso wie das Erweitern der Grenzen der Nachhaltigkeit, und diese spannende Partnerschaft mit ACCIÓ ist ein Beispiel für einen praktischen Technologiefluss aus der Veranstaltung, der das lokale Geschäftsökosystem aus Technologie und Forschung stärken wird. ”

„Außerdem wurde viel Arbeit in die Entwicklung des America’s-Cup-Spiels und des Simulators gesteckt, den die AC-Teams und die Puig-Frauen- und Jugendteams nutzen können, um das Segeln der AC40 zu erlernen, und diese Partnerschaft mit ACCIÓ ermöglicht es uns.“ die Investition fortzusetzen und lokale Gaming-Programmierer hier in Barcelona, ​​der E-Sport-Hauptstadt Europas, einzusetzen, um das Spiel zu gegebener Zeit auf den globalen Gaming-Markt zu bringen.“ Sagte Dalton.

Über ACCIÓ

ACCIÓ – Catalonia Trade & Investment ist die öffentliche Agentur der katalanischen Regierung für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Mit einem Netzwerk von 40 Außenhandels- und Investitionsbüros, die über 100 Märkte abdecken, hilft die Agentur katalanischen Unternehmen, durch Innovation und Internationalisierung zu wachsen. Darüber hinaus zielt es darauf ab, ausländische Direktinvestitionen nach Barcelona und Katalonien zu locken und die Region als attraktiven, innovativen und wettbewerbsfähigen Unternehmensstandort zu fördern.

Über Air Products

Air Products (NYSE: APD) ist ein weltweit führendes Industriegaseunternehmen, das seit über 80 Jahren tätig ist und sich auf die Versorgung von Energie-, Umwelt- und Schwellenmärkten konzentriert. Das Unternehmen verfügt über zwei Wachstumssäulen, die auf Nachhaltigkeit basieren. Das Basisgeschäft von Air Products stellt wichtige Industriegase, zugehörige Ausrüstung und Anwendungskompetenz für Kunden in Dutzenden von Branchen bereit, darunter Raffinerie, Chemie, Metalle, Elektronik, Fertigung und Lebensmittel. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert, baut, besitzt und betreibt außerdem einige der weltweit größten Industriegas- und Kohlenstoffabscheidungsprojekte und liefert sauberen Wasserstoff im Weltmaßstab für den globalen Transport, Industriemärkte und die allgemeine Energiewende.



Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 12,7 Milliarden US-Dollar aus Betrieben in über 50 Ländern und hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von etwa 65 Milliarden US-Dollar. Mehr als 21.000 leidenschaftliche, talentierte und engagierte Mitarbeiter mit unterschiedlichem Hintergrund werden von dem übergeordneten Ziel von Air Products angetrieben, innovative Lösungen zu schaffen, die der Umwelt zugute kommen, die Nachhaltigkeit verbessern und neu denken, was möglich ist, um die Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Kunden, Gemeinden und die Welt stehen. Weitere Informationen finden Sie unter: airproducts.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter , Facebook oder Instagram