37.America`s Cup American Magic Design „Schaufeln“, während Luna Rossa Prada Pirelli gerade und schnell foilen

Barcelona und Cagliari waren heute die leeren Leinwände, und es waren NYYC American Magic und Luna Rossa Prada Pirelli, die jeweils Meisterwerke malten, als der Hammer auf zwei äußerst lohnende Inbetriebnahmesegel fiel, bei denen Daten und voreingestellte Definitionen an der Tagesordnung waren.

Ugo Fonollá / America’s Cup

In Barcelona war es „Patriot“, der unter Bedingungen, die gut zum Designprofil des AC36-Vintage-AC75 passten, eine einsame Figur machte. Bei einer Brise von 15 bis 18 Knoten und einem Wellengang von etwa einem halben Meter war der Flug leicht zu erreichen, und im Laufe der Sitzung war die Fahrt niedrig und gegen den Wind. Die Segler befanden sich bereits weit unter der 40-Knoten-Grenze und begannen, großes Selbstvertrauen aufzubauen ihren Segelstil, während die wichtigen voreingestellten Steuerungen, die die Matrix aus Mastrotation, Großschot, Cunningham, Fock-Traveller, Fock-Cunningham und Vorstaglast bilden, alle in das geistige Eigentum des Teams übertragen werden. Dies sind äußerst wichtige Tage auf dem Wasser für American Magic, da sie versuchen, die Aufarbeitungszeit der neuen AC75, die derzeit in Portsmouth, Rhode Island, gebaut wird, zu umgehen.

Ugo Fonollá / America’s Cup

Interessanterweise werden im Laufe jeder dieser Magic-Sitzungen die Voreinstellungen definiert und an Bord scheint alles ruhig zu sein, aber es waren die frühen Flüge, die schwierig waren und durch Stopps beeinträchtigt wurden, damit die Techniker an Bord kommen und in die Tiefe abtauchen konnten. Diese AC75 sind mit der neuen Closed-Loop-Logik so fein abgestimmt, dass jede Fehlfunktion die Arbeit erheblich stört und den Vorgang stoppt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der Unterstützungseinsatz rund um American Magic äußerst effizient ist und sie heute unter schwierigen Bedingungen auf dem Wasser hervorragende Arbeit geleistet haben, um die Segler wieder zum Fliegen zu bringen.

Ugo Fonollá / America’s Cup

Auf mehreren Luv-Lee-Etappen entlang der America’s-Cup-Strecke wirkte die „Patriot“ wie gerüstet und ging mit Tom Slingsby, dem mittlerweile dreimaligen Weltsegler des Jahres, los. Er sagte: „Ich denke, das sind die Bedingungen, unter denen Patriot bekanntermaßen schnell ist Es ist bekannt, dass es in der leichteren Luft etwas klebrig ist und etwas mehr Unebenheiten aufweist. Wir haben anhedrale Folien, die Ihnen in den Wellen im Allgemeinen etwas weniger Spielraum geben, und außerdem ist der Boden im Vergleich zu den tiefen Wellen etwas flacher, also ist es ein etwas klebrig im Licht. Aber unter diesen Bedingungen sind Wellen von einem halben bis 0,7 Meter vielleicht und 15 bis 18 Knoten ja, wir sind über 40 Sekunden gegen den Wind gefahren – das ist ziemlich cool.“

Sicherlich kommt durch die Windhalsen mit den anhrischen Profilen sowohl an Backbord als auch an Steuerbord die unversöhnliche Natur dieser für Auckland geschaffenen Bedingungen zum Vorschein, wenn sich das Boot aggressiv an dem neuen, abgesenkten Profil festklammert, das in die Halse geht und Kopfschmerzen verursacht die Fluglotsen (Andrew Campbell, Riley Gibbs und Michael Menninger), um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Erwarten Sie jedoch, dass sich dies im Laufe dieser Sitzungen rasch verbessert.

Ugo Fonollá / America’s Cup

Als Tom über die neuen Systeme an Bord sprach, die unsichtbar tief im Rumpf der „Patriot“ verborgen sind, fügte er hinzu: „Die neue Regel mit dem geschlossenen Regelsystem ermöglicht es Ihnen, viel genauer zu arbeiten und sozusagen Ihr Öl zu sparen.“ „Wir werden die Systeme und ähnliches nicht so stark überfordern, also hilft es.“

Und dann kam das, was wir als „den Knüller des Tages“ für das Aufklärungsteam bezeichnen werden (trotz Toms Protesten), als Tom wegen des neuen Designs für den AC75-Inbau des Teams gedrängt wurde und sagte: „Ich weiß nicht, ob.“ Ich gebe hier jedem ein Lob, aber ja, der neue AC75 wird anders aussehen. Dies ist ein Veranstaltungsort mit leichterer Luft, und ich denke, das Team und wir alle haben gelernt, dass man ein Boot braucht, mit dem man bequem ins und aus dem Wasser fahren kann und bei der Landung keinen großen Luftwiderstand erleidet, also ja, das Boot wird geschäftig sein – los geht’s!“

Ugo Fonollá / America’s Cup

Interessanter Kommentar, der vielleicht ein ergänzendes Licht auf die Arbeit wirft, die das Designteam von INEOS Britannia schon früh mit seinem LEQ12-Prototyp „T6“ enthüllte, und auf die verschiedenen Modifikationen, die die Briten letztes Jahr in Palma an ihrem Busty-Profil vorgenommen haben. Niedriges Gleiten, flache Flügel mit großer Spannweite und „Bustle-Skimming“ sind die Schlagworte des 37. America ’s Cup – sowohl gegen den Wind als auch abwärts. Es wird faszinierend sein, die neuen Boote beim Stapellauf zu sehen.

© Ivo Rovira / America’s Cup

Drüben in Cagliari, Sardinien, war es heute eine willkommene Rückkehr nach ein paar Tagen im Schuppen für Luna Rossa Prada Pirelli, die in ihrem LEQ12 (wie immer) absolut großartig aussah, die 13-15-Knoten-Bedingungen genoss und entschlossen war, das Maximum zu geben Druck auf ihren Wing 03 und den neuen Wing 04, um die maximalen Daten zu extrahieren. Dies war eine Sitzung mit rasantem Tempo, scharfen Rückschlägen und viel Geradlinigkeit, um die Computersimulationen in einer sehr realen Umgebung zu validieren.

Das Aufklärungsteam auf dem Wasser beobachtete, wie die Matrosen die Folien durch schnelle JKs und mehrere Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen schoben, während sie die Strömungsabriss- und Ablösepunkte auf den Folien beurteilten. Bei der Erkundung wurden auch Startgeschwindigkeiten zwischen 17 und 18 Knoten und Spitzengeschwindigkeiten gegen den Wind von 36 bis 38 Knoten festgestellt, während die besten Schätzungen bei Geschwindigkeiten gegen den Wind von bis zu 45 Knoten ausgingen – die Abwärtsbewegungen waren genau das, was Jimmy Spithill als „hohe Zahlen“ bezeichnete hat den LEQ12 hart unter Druck gesetzt.

© Ivo Rovira / America’s Cup

Einige Probleme aufgrund der geringen Anzahl von Wendungen deuteten auf Probleme mit dem Foil Cant System (FCS) hin, wie Jimmy Spithill nach dem Segeln bestätigte und den Tag zusammenfasste: „Wir hatten eine ziemlich schöne Mistralbrise und schönes flaches Wasser und diese Richtung.“ ist großartig, um rauszugehen und zu testen und Daten zu sammeln, also haben wir den ganzen Tag damit verbracht … Es gab heute ein paar kleine Probleme mit dem Neigungssystem, aber um ehrlich zu sein, hat es uns nicht wirklich beeinträchtigt, weil die Manöver nicht im Mittelpunkt standen es geht nur darum, ein paar Zahlen zu bekommen.“

© Ivo Rovira / America’s Cup

Jimmy sprach über die Folien und wie sich das Boot anfühlt und fügte hinzu: „Das Boot läuft gut, ich meine, schauen Sie, jede Folie, die wir haben, hat ihre eigenen Eigenschaften und Sie wissen, heute war es ziemlich schön, weil wir uns einfach darauf konzentrieren konnten, welche zu bekommen.“ Daten und die Brise waren stärker als wir dachten. Morgen sieht es tatsächlich so aus, als ob wir ganz oben wären, also können wir hoffentlich noch mehr segeln, aber es wird interessant, wir werden es ganz oben sehen, denke ich.“

© Ivo Rovira / America’s Cup

Und das Team plant morgen ein frühes Auslaufen, um das Beste aus dem Segeln herauszuholen, da die Brise zum Wochenende hin stärker wird und wie Jimmy es ausdrückte: „Wir werden uns das neueste Modell ansehen, aber höchstwahrscheinlich werden wir es tun.“ Ein früher Roll-out und wir segeln einfach so lange wir können, bis wir vom Wasser gesprengt werden.“

© Ivo Rovira / America’s Cup

Tolles Segeln von den Italienern, wieder einmal, und eine echte Teamatmosphäre an Land, die sich im Moment voll und ganz auf die Leistung des Designteams konzentriert. (Magnus Wheatley)

On-Water Recon Report – NYYC American Magic : Der dritte Tag des amerikanischen Teams auf dem Wasser in dieser Woche war eine Mischung aus schnellem Luv-/Lee-Segeln, unterbrochen von Phasen des stationären Wartens auf die Lösung von Problemen an Bord.

Nach dem Ausrollen kurz nach Sonnenaufgang wurde die amerikanische AC75 um 08:25 Uhr aufgetakelt und zu Wasser gelassen, bevor es um 10:39 Uhr zu einer etwas verzögerten Ausschiffung kam. Nachdem das Boot um 10:55 Uhr den Hafen verlassen hatte, wurde es zehn Minuten lang mit dem Bug nach Nordosten geschleppt, bevor es absegelte – MN7-Großsegel und J3-6-Vorsegel – wurden um 11:20 Uhr gehisst.

Wie bei der vorherigen Segelsession glitt das Boot beim ersten Start am Hafen etwa 20 Sekunden lang in Gischtwolken über die Oberfläche, bevor es sich schließlich aus dem Wasser hob. Diese erste Flugsitzung dauerte fünf Minuten, bevor das Boot nach der ersten Wende von den Folien abfiel. Es folgte eine einstündige Unterbrechung des Verfahrens, während der das Hilfspersonal mit Werkzeugtaschen und Laptops an Bord ging und mindestens eine Person in der Vorderluke verschwand.

Um 12:40 Uhr befand sich das Boot wieder in der Luft und segelte zehn Minuten lang schnell in Luv/Lee. Es folgte schnell eine weitere 15-minütige Sitzung, in der das Boot mehrere lange Runden gegen den Wind und gegen den Wind entlang der Küste segelte. Gybes sah manchmal etwas zögerlich aus. Die Tacks sahen sicherer aus, aber es wurden ein paar Touchdowns beobachtet. Die letzte Sitzung des Tages begann um 13:45 Uhr und dauerte etwa 30 Minuten. Aufgrund eines Motorproblems konnte diese Sitzung nur aus der Ferne beobachtet werden, da das Boot zunächst eine lange Fahrt gegen den Wind machte, bevor es vor der Rückfahrt gegen den Wind kurz anhielt.

Die Zeit wurde um 14:30 Uhr abgerufen, und das Boot lag um 14:50 Uhr wieder am Dock. Für morgen (Freitag, 17. November) ist keine Abfahrt geplant.

On-Water Recon Report – Luna Rossa Prada Pirelli: Die Italiener rollten um 10:10 Uhr ihren LEQ12-Prototyp aus, stellten den Mast auf und kranten die Yacht um 10:25 Uhr ein. Das Auslaufen war für 11:30 Uhr geplant und das Landteam führte die üblichen Dockkontrollen durch. Am Bugspriet wurde ein zusätzlicher Windmesser installiert und auf der Saugseite von Wing4 waren einige Modifikationen sichtbar.

Als die Yacht aus dem Hafen geschleppt wurde, wurde eine wechselnde nördliche Brise von 325 TWA mit 13–15 kn gemessen, während Hauptausleger M1-1 und Ausleger J4-1 gehisst wurden. Die LEQ12 begann ihren ersten Foiling-Stint mit einem Tow-Up auf Backbordseite mit sechs Besatzungsmitgliedern, kreuzte und steuerte für lange, geradlinige Fahrten gegen den Wind, bevor sie auf beiden Brettern austrimmte und zum Stillstand kam.

Mehrere Techniker der Landmannschaft sprangen an Bord und begannen mit der Arbeit am kürzlich installierten Windmesser, bevor sie ihn vollständig entfernten. Für den zweiten Foiling-Stint wurde der LEQ12 hochgezogen und begann mit Backbordwind gegen den Wind zu segeln, bevor er mit dem neuesten Flügel erneut abfiel und für eine längere Fahrt gegen den Wind flog. Nach einer erfolgreichen Halse führte der LEQ12 einen JK aus und zeigte auf Steuerbord-Bug gegen den Wind.

Beim Manöver gegen den Wind von Steuerbord auf Backbord schien das Team ein Problem mit dem FCS zu haben, da bei mehreren Windrichtungen keines vollständig gefoilt wurde. Nach der Verdrängung setzte das Team das Training mit einem Selbststart auf Backbord-Bug fort, bevor es losfuhr und seinen Routinekurs auf dem Wasser für mehrere Stints wiederholte.

Um 13:45 Uhr schien der Wind von 345 TWA auf 12–14 kn abzuschwächen und die J4-1 wurde abgesenkt, um die J2-2 zu hissen. Anschließend wurde die Yacht vom Chase-Boot hochgeschleppt und segelte einige Minuten lang auf Steuerbord-Bug, bevor sie plötzlich den Fock komplett entlastete, um die Fockschothorn-Kontrolle durch die Matrosen durchführen zu lassen. Kein Major, da ein weiterer einfach aussehender Selbststarter bei ca. Anschließend wurden 17-18 kn und 75 Grad TWA durchgeführt. Dann segelte die Yacht zwei zusätzliche Stints lang auf der J2 auf ihrem Routinekurs und führte zwei JKs aus, um näher an die Küste zu trimmen, mit mehr Brise und weniger Windböen.

UGO FONOLLÁ / AMERICA’S CUP

© IVO ROVIRA / AMERICA’S CUP