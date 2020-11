Emirates Team New Zealand launch their second AC75 ‘ Te Rehutai” 36th America’s Cup presented by PRADA Dan Bernasconi, Leiter Design, sagte: „Wir haben nach der perfekten Balance zwischen hydrodynamischer und aerodynamischer Leistung gesucht. Ein AC75, der nur zum Beschleunigen und Starten optimiert wurde, würde ganz anders aussehen als ein AC75, der für den Dauerflug optimiert wurde - und das spiegelt sich in den enormen Unterschieden wider, die wir zwischen den Yachten unserer Wettbewerber in der Flotte sehen. Te Rehutai wurde entwickelt, um in beiden Bereichen - Wasser und Luft - hervorragende Leistungen zu erbringen, und wir sind zuversichtlich, dass sie in allen Windgeschwindigkeiten, die wir im America's Cup sehen können, wettbewerbsfähig sein wird. Im gesamten Team musste das Emirates Team New Zealand die Grenzen von allem, was beim Testen mit Te Aihe gelernt wurde, immer weiter verschieben. Es würde immer eine Konvergenz des Designs der zweiten Generation von AC75 geben, so dass es keinen Raum für Selbstzufriedenheit oder Konservativität gibt. Bernasconi erklärt jedoch, dass es im letzten Teil der Kampagne weiterhin erforderlich ist, offen und fließend in den Entwicklungen zu bleiben: „Wir vertrauen auf unsere Entwürfe, unseren Aufbau und unsere Ideen. Aber wenn wir sagen, dass wir auch bescheiden genug sein müssen, um zu erkennen, dass wir nicht viel zu sagen haben, bis wir in einem Monat aus dem Rennen gehen, und selbst dann werden wir erst am 6. März das vollständige Leistungsbild haben. Deshalb werden wir unsere Entwicklung so stark wie möglich vorantreiben, um sicherzustellen, dass Te Rehutai so schnell und leistungsfähig wie möglich ist. “ Der Meilenstein, den jeder Start bedeutet, ist die Übergabe der Designer und Bootsbauer an das Segelteam - den ultimativen Kunden. Eine aufregende Gelegenheit für den Mann, der das Steuer übernehmen wird, Peter Burling. „Es ist immer aufregend, ein neues Spielzeug zu bekommen, aber wir sind schon ziemlich weit von der Aufregung entfernt, da die nächsten zwei Wochen einige der wichtigsten für die Kampagne sind, um unsere Entwicklung fortzusetzen und uns zum ersten Mal auf das Rennen vorzubereiten eine Frage von Wochen. " Das Segelteam ist seit fast 5 Wochen auf dem Wasser und verbringt nun viele Stunden im Fitnessstudio und noch mehr Stunden im Schuppen, um Te Rehutai auf den Start vorzubereiten. „Die Jungs wollen unbedingt wieder aufs Wasser. Die Designer und Bootsbauer haben ihre Arbeit erledigt, jetzt ist es Zeit für das Segelteam, unsere zu erledigen. Der Druck ist auf jeden Fall groß, aber hier fühlen wir uns am wohlsten, sodass wir es kaum erwarten können, Rennen zu fahren. " sagte Burling. Emirates Team New Zealand launch their second AC75 ‘ Te Rehutai” 36th America’s Cup presented by PRADA Emirates Team New Zealand launch their second AC75 ‘ Te Rehutai” 36th America’s Cup presented by PRADA Teilen mit: Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Ngāti Whātua Ōrākei hat die beiden Vorgänger von Te Rehutai, Te Aihe und Te Kāhu, benannt. "Dieses Mal haben wir uns einige Optionen ausgedacht, um sie dem Team vorzustellen, damit sie gemeinsam über einen Namen entscheiden können, den sie als Team am besten fanden, und" Te Rehutai "hat sie eindeutig begeistert." sagte Hawke. Te Rehutai ist der letzte AC75 der zweiten Generation, der in allen AC36-Teams eingeführt wird. Die Flotte von Booten, die in der 36. Ausgabe des 170 Jahre alten America's Cup die Hörner sperren wird, ist jetzt für Adleraugen-Enthusiasten ausgestellt, um die feineren Details mit dem allgemeinen Verständnis zu durchforsten, dass das schnellste Boot immer den America's Cup gewonnen hat. Für Grant Dalton, CEO des Emirates Team New Zealand, sind Bootsstarts immer ein besonders stolzer Tag für das gesamte Team. „Diese Anlässe sind etwas Besonderes, weil Sie schnell Gelegenheit haben, sich einen Moment Zeit zu nehmen und stolz auf das Erreichte zu sein. Aber das ist noch lange nicht das Ende. Wir haben in den nächsten 4 Monaten noch viel zu tun, wenn wir den America's Cup erneut gewinnen wollen. “ Das Design und der Bau eines America's Cup-Bootes ist oft einer der verborgenen Berge, die in jeder Cup-Kampagne skaliert werden müssen, da Geheimhaltung und Vertraulichkeit erforderlich sind, um das Design-IP in wichtigen Phasen einer Kampagne zu schützen. Kevin Shoebridge, COO des Emirates Team New Zealand, erklärt, wie viel Mühe darauf verwendet wurde, Te Rehutai auf das Wasser zu bringen. „Wir hatten unseren Starttermin für unser Rennboot im Kalender für wahrscheinlich fast ein Jahr. Es ist wirklich eine große Leistung, dass wir heute hier Te Rehutai starten, wenn man bedenkt, dass wir beim ersten COVID-19-Lockdown 5 Wochen Bauzeit verloren haben. Das ist eine außergewöhnliche Anstrengung, die wir als Team noch nie erlebt haben. Ich kann nicht genug über die Fähigkeiten und die Entschlossenheit sprechen, die das Team in unserer Baustelle unter außergewöhnlich schwierigen Umständen nicht nur für sie, sondern auch für unsere Lieferanten, Sponsoren und alle, die dazu beigetragen haben, gezeigt hat. ” Es wird viel aus den Zehntausenden von Arbeitsstunden des Entwurfs und der Konstruktion gemacht, die in ein Boot dieser Komplexität fließen, aber es ist für alle Teams ungefähr gleich. Es sind die immateriellen Faktoren, die die Unterschiede ausmachen, die viele Monate in der Zukunft über einen America's Cup entscheiden können. Die Zeit wird zeigen, wie wichtig diese immateriellen Werte sein werden. In Bezug auf die Gesamtform von Te Rehutai gibt es viele Unterschiede. Keine traditionell aussehende Rumpfform, die auf die klare aerodynamische Betonung des Designs hinweist.

Das Emirates Team New Zealand hat heute Abend an seiner Basis im Viadukt von Auckland seinen AC75 der zweiten Generation der Welt vorgestellt. Mit diesem Boot wird der von Prada präsentierte 36. America’s Cup in etwas mehr als 100 Tagen verteidigt. Das Boot wurde von Ngāti Whātua Ōrākei gesegnet und von Lady Margaret Tindall in einer Zeremonie vor fast 900 Freunden, Familienmitgliedern, Sponsoren, Lieferanten und Unterstützern des Teams stolz „Te Rehutai“ getauft. Taiaha Hawke von Ngāti Whātua Ōrākei erklärte die Bedeutung des Namens: „Te Rehutai: Wo die Essenz des Ozeans unsere Stärke und Entschlossenheit belebt und energetisiert.“