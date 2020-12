Rate this post

Bereit für die ersten Regatten an Bord der AC75

Auckland (Neuseeland), 27. November 2020 – Der Kalender der Regatten wurde angekündigt, dass in knapp drei Wochen im Golf von Hauraki stattfinden wird. Vom 17. bis 20. Dezember treffen die drei Herausforderer und der Verteidiger zum ersten Mal an Bord der AC75 aufeinander, der Klasse von Booten, die für die 36. Ausgabe des von PRADA präsentierten America’s Cup ausgelegt sind. Eine mit Spannung erwartete Veranstaltung, bei der die vier Teams endlich in der Lage sein werden, das nach mehr als zwei Jahren Forschung, Entwicklung und intensivem Training erreichte Niveau zu vergleichen und zu messen.

Die ersten Ausflüge in Auckland mit Barca 2

Auckland (Neuseeland), 18. November 2020 – Seit dem Start von Barca 2 ist ungefähr ein Monat vergangen, und das Training auf See wurde wieder voll ausgelastet. Mit den ersten Regatten im Dezember wird jede Stunde an Bord von unschätzbarem Wert, um Informationen über das neue Boot und die Regattafelder des Golfs von Hauraki zu erhalten.

Gilberto Nobili, Betriebsleiter des Teams, zieht eine Bilanz der Situation.

Die Geheimnisse von Barca 2

Einen Monat nach dem Start von Barca 2 spricht Max Sirena auf der Mailänder Yachtwoche über seine ersten Eindrücke von der zweiten Generation des AC75.