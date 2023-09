American Magic gewinnt die Preliminary Regatta Vilanova i La Geltru

Der New York Yacht Club American Magic gewinnt die erste vorläufige Regatta in Vilanova i La Geltrú

Match-Race-Finale – Nachdem NYYC American nach einem einfach atemberaubenden Tag, an dem sie ihre Chancen nutzten, wie Dämonen an die Spitze rannten und unglaublich reibungslos segelten, die Endwertung der Serie anführte, ging es beim großen Match-Race-Finale gegen das Emirates Team New Zealand um alles . Die Kiwis waren das Team, das alle Regatten gewann. Ihre Geschwindigkeit und die Ausführung von Manövern galten weithin als Blaupause für das AC40-Segeln, und unter Folierungsbedingungen wären diese beiden herausragenden Mannschaften des 37. America ’s Cup kaum zu trennen gewesen.

Unglücklicherweise ließ der Wind nach, als beim Start die Sekunden vergingen, und das erste Emirates Team New Zealand stürzte in die Verdrängung, schnell gefolgt von NYYC American Magic. Tatsächlich hatten die Kiwis Schwierigkeiten, überhaupt richtig zu starten, und kassierten eine Reihe von Fehlern, aber da beide Boote gegen den Wind fuhren, war der Kampf gegen die Zeit. Da das Zeitlimit für das Erreichen des ersten Gates zehn Minuten betrug und die Crews verzweifelt alle Tricks ausprobierten, um ihr Boot auf die Tragflächen zu locken, fielen die Geschwindigkeiten auf etwa 5–7 Knoten und die Strömung hielt einfach nicht an. Die einzige Möglichkeit für das Rennkomitee bestand darin, das Match Race Grand Final abzusagen und damit die erste vorläufige Regatta des 37. America ’s Cup an den New York Yacht Club American Magic zu vergeben.https://www.youtube.com/embed/6JAo8q42ji8?rel=0&autoplay=0

Rennen 3 – Das Leben beschränkt sich auf wenige Augenblicke. Beim Sport kommt es auf die Ausführung an, und da Podiumsplätze zu gewinnen sind, liegt die Chance, das Match Race Grand Final heute Nachmittag zu erreichen, in den Händen jedes Teams, und es gibt alles, um das es geht. Bei einer Ost-Südost-Brise von 10-12 Knoten leitete das Wettfahrtkomitee Kurs 6 ein, forderte einen Kurs mit sechs Etappen und wählte pünktlich die Startsequenz. Dem Mittelfeld wurde große Bedeutung beigemessen, um im Eröffnungsrennen ein Zeichen zu setzen, und abseits der Ziellinie starteten NYYC American Magic und Emirates Team New Zealand am Steuerbordende der Ziellinie und kamen mit Tempo davon, um eine frühe Reihenfolge festzulegen.

© Ian Roman / America’s Cup

Das über Nacht führende Orient Express Racing Team entschied sich für einen Backbord-Start, duckte sich vor der Flotte und traf die richtige Grenze. Anfangs lag der Vorteil jedoch darin, dass Tom Slingsby und Paul Goodison auf Magic in der Mitte des Platzes spielten, während das Emirates Team New Zealand ansetzte und die rechte Grenze spielte. Als die beiden Spitzenreiter zum ersten Mal zusammenkamen, schlug Goodison den Kiwis eine Wende ins Gesicht, die sich sofort ruhig auf Backbord wendeten und zur Grenze zurückkehrten. An der nächsten Kreuzung kam es zum entscheidenden Moment des Rennens. Peter Burling am Steuerbordruder auf Te Kakahi schloss die Lücke mit großem Tempo auf Steuerbordseite, und als Goodison zurückkam, um den Schlag von zuvor zu wiederholen, kamen die Kiwis unter die Amerikaner, wählten ihren Hochmodus und drängten die Amerikaner weg.

Entscheidend war, dass sich die Kiwis in diesem Moment und mit eingeschaltetem High-Modus an die Layline zur Backbord-Markierungsboje herandrängten, und während NYYC American Magic gezwungen war, zwei weitere Wenden zu machen, um die Steuerbord-Markierungsboje zu umrunden, waren die Kiwis unterwegs einen unüberwindlichen Vorsprung aufbauen. Alinghi Red Bull Racing, das eine supersolide Leistung gesegelt hatte, wurde Zweiter und verjagte die Kiwis von der Backbordmarkierung, aber alle Augen waren auf die Vorwindgeschwindigkeit von NYYC American Magic gerichtet, um zu sehen, ob sie die Lücke schließen konnten.

Auf der Piste hielten die Neuseeländer einfach alles glatt und kamen nach einer Halse an der linken Grenze vorbei, um die Amerikaner zu decken, aber mit einem Vorsprung von 140 Metern bauten die besten Spitzenreiter im Cup einfach weiter aus. Ein unauffälliger zweiter Schlag, bei dem die Kiwis die Flotte im Auge behielten, während sich American Magic nach der Backbord-Bojenrundung am Lee-Tor früh für die Mitte entschied, sorgte dafür, dass das Emirates Team New Zealand erneut ausholte.

Dahinter kam es zum großen Kampf zwischen Luna Rossa Prada Pirelli und Alinghi Red Bull Racing, die sich hinter den beiden vorderen Booten einen spannenden Kampf lieferten. Auf der zweiten Gegenwind-Etappe ließ der Wind um ein oder zwei Knoten nach, und plötzlich waren es die Teams, die ihren Modus und ihre Trimmung an die Bedingungen anpassen konnten, was davon profitierte. Am zweiten Lee-Tor sorgte ein brillanter, knapper Halse um die Zielmarke dafür, dass die Schweizer vor Luna Rossa Prada Pirelli blieben, aber am Ende des zweiten Schlags war Luna Rossa Prada Pirelli in Kontakt und an ihrem Heck. Nach einer Runde am Steuerbordtor war das Emirates Team New Zealand zur Halbzeit in einer Liga für sich, streckte sich unermüdlich weiter und führte den letzten Schlag auf der fünften Etappe erneut an, mit einer lockeren Deckung gegenüber Magic, aber vor allem mit der Fähigkeit dazu segeln Sie ihr eigenes Rennen. Das Endergebnis mit einem riesigen Vorsprung abrunden, Die Kiwis machten keinen Fehler und schafften es im letzten Run, sich am letzten Tag einen souveränen ersten Sieg zu sichern. Luna Rossa Prada Pirelli setzte sich auf dem letzten Schlag vor Alinghi Red Bull Racing durch und hielt den Lauf aufrecht. Die Punkte für die ersten beiden Plätze rücken näher.

Rennen 4 – Es ist leicht, die Geschichte dieses Rennens als von Anfang an gewonnen zu erzählen, und obwohl das wahr sein mag, täuscht es über die schiere Brillanz eines bemerkenswerten Rennens hinweg, das von Tom Slingsby und Paul Goodison auf NYYC American Magic durchgeführt wurde.

Während die Flotte am Steuerbordende der Startlinie zusammengedrängt war, ging es an der Spitze wieder darum, die Zeit auf der Distanz einzuhalten und auf einer sehr überfüllten Startlinie eine Lücke zu finden. Luna Rossa Prada Pirelli brach früh am Pin-End aus, während NYYC American Magic und Emirates Team New Zealand in der Mittellinie mit Tempo ankamen, wobei die Amerikaner es perfekt beurteilten und die Kiwis in den Luv drängten.

Alinghi Red Bull Racing war knapp luv der Mittellinie gestartet und hatte eine souveräne Steuerbord-Wendeposition inne. Nathan Outteridge war gezwungen, dem Heck der Schweizer auszuweichen, als diese auf Backbordseite zurückkehrten, und schnell fanden die Kiwis keine einfachen Wege und turbulente Luftströmungen vor. Ein Slam-Dunk-Angriff von Luna Rossa Prada Pirelli im Gesicht drängte die Neuseeländer erneut auf die rechte Seite der Strecke und plötzlich lagen sie hinter dem Orient Express Racing Team und kämpften.

In der entscheidenden zweiten Spielhälfte bauten die Amerikaner einen praktischen Vorsprung aus und konnten ihr Schicksal bestimmen. Die Flotte entschied sich für Alinghi Red Bull Racing auf dem zweiten Platz und lieferte sich einen weiteren großen Zweikampf mit Luna Rossa Prada Pirelli, war aber dieses Mal entschlossen, die Leistung zu erbringen und an der Spitze zu bleiben.

© Ian Roman / America’s Cup

An der Luvmarke umrundeten fünf Boote mit Tempo das Steuerbordtor und es war ein großartiger Anblick, als die AC40 vor einer schnellen Halse zur linken Grenze (Blick auf die Strecke) fuhren und zurück in die Mitte der Strecke fuhren. NYYC American Magic war der Inbegriff von Geschmeidigkeit, machte einfach keine Fehler und in den nächsten beiden Etappen ging es vor allem um Konstanz bei den Manövern und darum, die Flotte im Auge zu behalten. Die Wende verlief reibungslos, es gab keine Panik an Bord und plötzlich sahen wir die Macht der Amerikaner, als sie vorankamen. Als einfache Spitzenreiter wirkten sie souverän und hatten sich bis zur letzten Luvmarke einen enormen Vorsprung verschafft, der nie mehr aufgeholt werden konnte.

Der große Rückstand auf dem letzten Schlag fand erneut zwischen den Schweizern und den Italienern statt, aber Maxime Bachelin und Arnaud Psarofaghis bewiesen zweifelsohne, dass sie über großes Talent verfügen, indem sie die Nase vorn hielten und Matchrace-Taktiken anwendeten, um die Italiener unerbittlich abzudecken.

Es folgte ein weiterer großer Kampf dahinter, bei dem das Emirates Team New Zealand unbedingt an Quentin Delapierre und Kevin Peponnet vom Orient Express Racing Team vorbeikommen wollte und in den letzten Würfen des letzten Schlags gezwungen war, den Franzosen am Backbord, aber entscheidend, mit ihrem Super-High auszuweichen Der Modus wurde aktiviert, um das steuerbordseitige Luv-Tor herumgefahren, traf gegen den Wind auf die linke Begrenzung und drängte sich nach vorne.

In dieser Serie zählt jeder Punkt, aber dieses Rennen hat gezeigt, dass es fast keine Überholspuren gibt und es nur auf die Positionierung des Bootes in entscheidenden Schlüsselmomenten ankommt. Die USA holten sich mit Abstand den Sieg, Alinghi Red Bull Racing sicherte sich einen brillanten zweiten Platz, Luna Rossa Prada Pirelli wurde Dritter und Emirates Team New Zealand wurde Vierter. Alles, um das es im letzten Flottenrennen geht.

Rennen 5 – Voller Trubel in der Startbox für Rennen 5 und für Alinghi Red Bull Racing war es eine große Enttäuschung, dass sie aufgrund eines Hydraulikproblems nicht starten konnten. Luna Rossa erhielt im Countdown eine Grenzstrafe, da sie, Orient Express und INEOS Britannia sich alle für einen Backbord-Wende-Start entschieden und sich am Backbord-Ende der Linie aufstellten.

Als das Emirates Team New Zealand dies bemerkte, griff es mit Steuerbord-Bug, hoch auf seinen Folien in klarer Luft die Linie entlang und übte starken Druck auf die Backbord-Tacker aus, sich freizuhalten. In der Zwischenzeit kam American Magic am Luv-Steuerbord-Ende der Linie an, ebenfalls mit klarer Luft zum Start, und kreuzte dann mit den Backbord-Tackern hinüber, um die rechte Grenze einzunehmen. Die Kiwis blieben links und flogen bis zur Grenze, und als die Flotte zusammenkam, war klar, dass sie sich einen wichtigen Vorsprung erarbeitet hatten, der ihnen die Kontrolle über das Rennen verschaffte. Als der Wind nachließ, ging es darum, die Manöver auf ein Minimum zu beschränken, und die Flotte kreuzte kreuz und quer über die Strecke.

Short-Tacking war Selbstmord. Bis zur Höchstmarke hatte das Emirates Team New Zealand nur vier Wenden durchgeführt, da es den Steuerbordmarker zum Runden wählte, während die USA am Backbordmarker schnell ankamen und es sehr danach aussah, als ob das der Fall sein würde. Die Flotte machte sich gegen den Wind auf den Weg und es war ein ganz normales Zeug, aber bei der letzten Halse zur Steuerbord-Layline änderte sich alles, als das Emirates Team New Zealand beim Übergang durch eine Halse von Backbord nach Steuerbord alles falsch machte, spritzte und die Tür für die Flotte öffnete bestehen. Tom Slingsby und Paul Goodison nutzten jeden Vorteil und eroberten einen Vorsprung, den sie von da an unermüdlich ausbauten. Das Emirates Team New Zealand scheiterte erneut und nun ging es darum, sich seinen Platz im Match-Race-Finale zu sichern.

© Ricardo Pinto / America’s Cup

Die Gedanken an den Sieg verschwanden schnell in der Ferne, da die Amerikaner ihr eigenes Rennen segeln konnten und unglaublich reibungslos aussahen, also konzentrierten sich Pete Burling und Nathan Outteridge auf das schnell aufstrebende Orient Express Racing Team und Luna Rossa Prada Pirelli.

Die Italiener hielten die Ass-Karten, machten aber im dritten und letzten Schlag einen fatalen Fehler, als sie den Kiwis eine langsame Wende ins Gesicht schlugen und Orient Express in ihrem Down-Speed-Modus erlaubten, sich nach Luv zu bewegen und die Italiener aufzuhalten die linke Grenze. Das Emirates Team New Zealand kreuzte auf die rechte Seite des Kurses und als Orient Express und Luna Rossa wieder auf Backbord segelten, flog das Emirates Team New Zealand auf der Layline zur Backbord-Markierungsboje und quetschte sich sowohl unter den Franzosen als auch unter ihnen hindurch Italiener. Brillantes Segeln von Pete Burling, der die Piste auf der rechten Seite hinunterlief, obwohl es bei der ersten Halse zu einem Herz-in-Mund-Moment kam, bei dem die Kiwis fast von ihren Folien fielen. Sie haben es gehalten. Nur. Und am Ende war es American Magic, die die Serie mit Abstand anführte. gefolgt vom Emirates Team New Zealand mit Orient Express auf dem dritten Platz. Das Match Race Grand Final findet zwischen American Magic und dem Emirates Team New Zealand statt.

Frühere Updates

Der Zeitplan für den Tag sieht, sofern das Wetter es zulässt, drei Flottenrennen vor, die um 15.05 Uhr (Ortszeit) beginnen, gefolgt vom großen Match-Race-Finale zwischen den beiden besten Teams am Ende der Serie.

An der Spitze der Übernachtungs-Bestenliste steht das Orient Express Racing Team mit den Skippern Quentin Delapierre und Kevin Peponnet, die den gestrigen Erfolg nutzen wollen, um Frankreich ins große Finale zu führen – frühe Ergebnisse heute werden der Schlüssel zu ihrem Erfolg sein.

Die Verfolgergruppe, angeführt vom Emirates Team New Zealand, mit Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli und NYYC American Magic, die alle punktgleich dicht dahinter liegen, wird nach Konstanz und hervorragender Manöverausführung suchen, um zu versuchen, unter die ersten beiden zu kommen. Aber lassen Sie INEOS Britannia und die Brillanz von Ben Ainslie, der ein Meister des Comebacks ist, nicht außer Acht. Am letzten Tag geht es um alles.

Die Wettervorhersage sieht wie folgt vielversprechend aus:

Wettervorhersage:

Heute Nachmittag zunächst bewölkt mit Sonnenschein und leichtem Wind.

14.00 Uhr: 100-120 (SE) /10-13 Knoten

16.00 Uhr: 110-130 (SE) /7-10 Knoten

18.00 Uhr: 120–140 (SE)/6–9 Knoten

Wellen:

SE: 0,6–0,9 m

Heute erleben wir auch den zweiten Renntag für die Rekordflotte von über 200 Pati Catala-Katamaranen, die zwischen 12:00 und 13:30 Uhr Rennen fahren werden. Das gestrige Rennen war außergewöhnlich, da diese ruder- und pinnlosen Katamarane über ein weites Gebiet verteilt waren und einige unglaubliche Leistungen der Seemannschaft zur Schau stellten. Das Emirates Team New Zealand Hydrogen Chase Boat umkreiste die Flotte (in sicherer und rücksichtsvoller Entfernung) und die Pati Catalas sind eine sehr willkommene Ergänzung und ein willkommener Anblick bei der ersten vorläufigen Regatta des 37. America’s Cup.

Die Pati Catala-Strecke beginnt heute innerhalb der AC40-Rennbox, nachdem sie die Pati-Kurve um eine Markierung vor dem Hafen von Vilanova verlassen hat und entlang der Küste nach Westen verläuft.