AMÉLIE GRASSI: „ES IST IMMER AUSSERGEWÖHNLICH, DEN WEG ZU EBNEN UND DIESES NEUE KONZEPT ZU ERFORSCHEN

Amélie Grassi, Mitglied der Biotherm-Crew, erzählt uns vom Start des Rennens an Bord.

Sie haben diese Etappe lange Zeit angeführt, und jetzt hat Guyot Environnement – Team Europe die Führung übernommen. War die Strategie, in Führung zu bleiben, als Sie sich den Doldrums näherten, und dann langsamer zu werden, als Sie hereinkamen?

„Es ist immer eine Herausforderung, zuerst zu den Doldrums zu gelangen, weil Sie der Erste sind, der geht, was bei uns der Fall war, also müssen Sie Ihren Ansatz wählen, mehr nach Osten, mehr nach Westen … Wir haben uns entschieden, aber mehr nach Westen zu gehen vernünftig, und es ist wahr, dass Guyot Environnement – Team Europe, das von etwas weiter hinten zurückkam, sich entschied, den Käse zu kürzen und weiter nach Osten zu gehen, was oft dazu führt, dass man es tun möchte, was aber ein wenig riskant erscheinen mag lief wirklich gut für sie.

Es war schwer, in der Flaute langsamer zu werden, zumal es ein bisschen lang war, aber es gab keine wirklichen Böen, aber es war dick und der leichte Wind hielt lange an.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, daher sind wir ziemlich zufrieden mit unseren Verhandlungen über die Flaute, die uns den zweiten Platz ermöglicht, und mit einer Position, die gut zu uns passt. Wir haben noch 3.000 Meilen Spielplatz übrig, also bleibt noch viel Platz für ein bisschen Spaß, es ist noch nicht vorbei!“

Was vermissen Sie am meisten nach etwas mehr als einer Woche auf See?

„Ich würde sagen, dass ich auf See am meisten das Essen vermisse. Ich esse gerne, es ist immer kompliziert, sich an gefriergetrocknete Lebensmittel zu halten. Wir haben eine ziemlich leichte Versorgung für diese Doppelstrecke Alicante Kap Verde und dann Kap Verde Kap vorgenommen Town, daher haben wir nicht viele kleine Genüsse an Bord, sondern eine effektive Verpflegung. Das vermisse ich am meisten. Ich kann es kaum erwarten, mich wieder den kleinen kulinarischen Genüssen zuzuwenden.“

Was ist Ihre tägliche Motivationsquelle?

„Wir haben nur einen sehr kleinen Teil eines sehr großen Rennens absolviert, damit wir uns sagen konnten, dass es noch einen Berg zu besteigen gibt, aber das ist überhaupt nicht meine Denkweise. Auf See neige ich dazu, die Herausforderungen anzunehmen und von Tag zu Tag zu leben Bei der Strategie hingegen planen wir voraus, aber beim Leben an Bord, bei den täglichen Herausforderungen, ist es wichtig, nicht ans Ende zu denken, sonst nimmt das Rennen kein Ende.

Ich denke im Moment überhaupt nicht an das Ende, ich genieße jeden Tag in vollen Zügen, sie sind alle sehr unterschiedlich! Es ist überhaupt nicht langweilig, es gibt keine Wiederholung, auf jeden Fall gibt es immer wieder Gefahren, kleine Reparaturen, Wind- oder Kursänderungen… Die Tage vergehen, ich sehe die Zeit nicht vergehen und ich genieße es!“

Die erste Etappe war schwierig, unter anderem wegen der starken Windverhältnisse nach dem Start. Wie geht es diesem Bein? Ist es wegen der leichten Winde und der zunehmenden Hitze so schwierig?

„Im Moment ist diese zweite Etappe weniger schwierig als die erste, bei der wir in Bezug auf die Lebensbedingungen an Bord wirklich gelitten haben. Diesmal waren die Bedingungen an Bord zu Beginn des Rennens sehr angenehm. Die neue Schwierigkeit ist jetzt die Hitze. Wir haben wenig Belüftungsmöglichkeiten an Bord, das stellt eine Herausforderung dar. Wir müssen darauf achten, gut zu trinken, weiterhin Lust auf Essen zu haben und uns auf die Flugbahnen zu konzentrieren.

Ich denke, uns stehen weitere zwei Tage mit großer Hitze bevor, und der Lüfter ist wieder etwas angelaufen, also ist es schön, etwas kühlere Luft zu haben!“

Heute fahren die IMOCAs als Mannschaften Rennen, glauben Sie, dass wir mehr davon sehen werden?

„Wir haben das Gefühl, dass wir uns noch orientieren müssen, um mit einer Crew auf diesem Boot zu segeln, das von Anfang an nicht dafür ausgelegt war. Wir sind etwas beengt, aber wir gewöhnen uns an die Idee an Bord von Biotherm. Den Weg zu ebnen und dieses neue Konzept zu erkunden, ist immer außergewöhnlich, und ich muss zugeben, dass ich im Moment ziemlich angetan von der Idee bin.

Es ist großartig, es vermischt die beiden Gewohnheiten des Solosegelns, die wir auf diesem Bootstyp haben, aber mit all dem Reichtum und der Präzision, die das Segeln mit einer Crew mit sich bringt, weil wir die Boote zwangsläufig mehr schieben als alleine oder beidhändig. “

https://www.instagram.com/p/CoC_BmHLAQ4/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fwww.imoca.org&rp=%2Fen%2Fnews%2Fnews%2Famelie-grassi-paving-the-way-and-exploring-this-new-concept-is-always-exceptional-#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1185%2C%22ls%22%3A995.9000000953674%2C%22le%22%3A1181.0999999046326%7DVorherige

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beau

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beauge / Biotherm

© Anne Beau

© Anne Beauge / BiothermNächste