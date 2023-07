New York Vendée – Les Sables d’Olonne Start 29.05.2024 Dieser Wettbewerb über den Atlantik wird in mehrfacher Hinsicht entscheidend für die nächste Vendée Globe sein. 

Diese 2. Ausgabe der New Yorker Vendée – Les Sables d’Olonne, die erste von den Organisatoren der Vendée Globe organisierte Veranstaltung, startet im kommenden Mai in den Vereinigten Staaten. Das Transatlantikrennen entwickelt sich schon jetzt zu einem Großereignis mit großem sportlichem Interesse: Es werden rund vierzig Kapitäne erwartet, im Vergleich zu 14 im Jahr 2016 … Der erste Rekord ist also so gut wie aufgestellt.

Und angesichts der rasanten technologischen Entwicklung der Boote in den letzten Jahren dürfte auch die von Jérémie Beyou im Jahr 2016 aufgestellte Rekordzeit für das Rennen – 9 Tage, 16 Stunden, 57 Minuten und 52 Sekunden – übertroffen werden!

Da nur noch wenige Monate bis zur Vendée Globe sind, wird diese letzte Konfrontation eine Gelegenheit sein, die stärksten Anwärter für die nächste alleinige, ununterbrochene und nicht unterstützte Weltumrundung zu ermitteln. Es ist die ultimative Gelegenheit für die Favoriten, ihre Macht unter Beweis zu stellen, bevor sie beim größten aller Hochseerennen antreten.

Bevor die Segler zu dieser anspruchsvollen 3.200-Meilen-Strecke aufbrechen, werden sie dem New Yorker Publikum eine großartige Show in der Manhattan Bay bieten, die am 24. Mai 2024 am Fuße der Freiheitsstatue organisiert wird. Das „Liberty Race“ verspricht atemberaubende Bilder.

Letztes Qualifikationsrennen für den Vendée Globe

Diese Atlantiküberquerung wird das letzte Qualifikationsrennen für die Vendée Globe 2024 sein. Um sich zu qualifizieren, müssen Skipper an zwei Qualifikationsrennen teilnehmen: eines im Jahr 2022 oder 2023 und eines im Jahr 2024. Sie müssen eines davon in einer Zeit beenden, die die Zeit des Siegers plus 50 % nicht überschreiten darf. Deshalb ist die Teilnahme an diesem Rennen eine echte Herausforderung für zukünftige Teilnehmer der Vendée Globe.

Endgültiges Auswahlrennen: 1 Meile gesegelt = 1,5 Meilen gezählt

Die New York Vendée – Les Sables d’Olonne ist auch das letzte Rennen, bei dem die Skipper Meilen für ihre Auswahl im Vendée Globe sammeln, sofern sich mehr als 40 von ihnen qualifizieren. Um seine Bedeutung zu unterstreichen, haben die Organisatoren ihm eine Besonderheit verpasst: Für jede gesegelte Meile legen die Segler 1,5 Meilen zurück. Dieses transatlantische Rennen zählt also mehr als jedes andere Auswahlrennen!

Das Vendée-Globe-Aufgebot wird im Ziel enthüllt

Nachdem sie den Atlantik überquert und den legendären Kanal in Les Sables d’Olonne hinaufgefahren sind, erhalten 40 Teilnehmer ihren wertvollen Pass: die Eintrittskarte für die nächste Vendée Globe!

Es ist ein einzigartiger Moment für die Teams, die Sponsoren und die Segler, für die diese Weltumrundung die Verwirklichung eines vierjährigen Projekts und für viele von ihnen den Traum ihres Lebens darstellt. Teilen und Emotionen werden die Schlagworte dieser Ausführungen sein, die als Generalprobe für die Ausführungen der Vendée Globe im Jahr 2025 dienen werden.

Wir freuen uns, Sie am 9. Juni 2024 zur Preisverleihung begrüßen zu dürfen, die auf der Esplanade Vendée Globe in Les Sables d’Olonne stattfinden wird.

Alain Leboeuf, Präsident der New York Vendée – Les Sables d’Olonne, des Vendée Globe und des Département de la Vendée: „ Wir sind sehr stolz, die New York Vendée – Les Sables d’Olonne zu organisieren.“ Dieses Rennen ist besonders wichtig, da es das letzte Qualifikations- und Auswahlrennen für die Vendée Globe ist. »

