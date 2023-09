America`s Cup kommt nach Vilanova i La Geltru

Die erste vorläufige Regatta auf dem Weg zum 37. America’s Cup beginnt vom 14. bis 17. September 2023 im wunderschönen katalanischen Hafen Vilanova i La Geltrú und verspricht in diesem Jahr eine der am härtesten umkämpften Regatten im Segelsport zu werden. Kein Team möchte ein schlechtes Ergebnis. Jeder ist auf der Suche nach dem Moralschub, den ein gutes Ergebnis mit sich bringt, und alle wollen unbedingt das Match Race-Finale am Sonntag, den 17. September 2023 erreichen.

Die America’s-Cup-Teams werden sich drei intensiven Tagen voller Flotten- und Match-Racing in der aufregendsten Foiling-Einrümpfer-Klasse der Welt, der AC40, mit drei Rennen pro Tag gegenübersehen, bei denen die beiden besten Teams ermittelt werden, die im Match-Race-Finale, bei dem es nur um den Gewinner geht, antreten werden. Alle Teams werden im strikten One-Design-Modus segeln, sodass die Sieger anhand reiner Segelfähigkeiten und -technik ermittelt werden, wobei Konstanz das Mantra ist. Bei den Aufwärmveranstaltungen vor der Regatta gab es einige spannende Rennen, und das ist ganz klar Alle Teams agieren auf einem sehr hohen Niveau und geben im Rennmodus Vollgas. Vilanova i La Geltrú ist ein fantastischer Austragungsort für Yachtrennen. Die Zuschauer und das weltweite Publikum im Livestream werden bei dieser ersten vorläufigen Regatta ein wahres Vergnügen erleben.

Frühe Anzeichen der Form zählen wirklich nichts, bis die Teams unter der weißglühenden Flamme des Rennens um Punkte für den Gewinn einer Regatta stehen. Mit 6 Booten, die gegeneinander antreten, ist es ein ständiger Kampf darum, den Bug nach vorne zu bringen, egal, ob Sie der Defender Emirates Team New Zealand, INEOS Britannia mit einigen der höchstdekorierten Steuermänner der Welt oder der New York Yacht Club American Magic sind Ich habe viele Stunden mit hauseigenem Rennsport verbracht, Luna Rossa Prada Pirelli oder Alinghi Red Bull Racing sind mehr als in der Lage, Rennen zu fahren und an der Spitze der Flotte zu bleiben, oder das Orient Express Racing Team, die Neulinge mit all dem Enthusiasmus, den man sich nur wünschen kann kann niemals abgezinst werden. Es ist der erste Indikator für Form und Absicht, und die weltbesten Segler segeln in One-Design-Einrumpf-Foilern an der absoluten Grenze.

Für Zuschauer an Land und auf dem Wasser bereitet sich Vilanova i La Geltrú darauf vor, die Welt willkommen zu heißen. Das offizielle Renndorf öffnet am Donnerstag, 14. September , um 12:00 Uhr und die Eröffnungszeremonie findet um 19:00 Uhr nach dem Trainingsrennen am Nachmittag statt. Das Dorf wird der Mittelpunkt der Regatta sein, mit riesigen Bildschirmen, auf denen die Rennen gezeigt werden, mit zahlreichen Sitzgelegenheiten, Essens- und Getränkeständen sowie Ständen mit offiziellen Merchandise-Artikeln, an denen sich alle erfreuen können. Auf der Hauptbühne finden Seglerpräsentationen und Interviews statt und Live-Musik sorgt an jedem Renntag bis spät in den Abend für Unterhaltung. Ganz zu schweigen von den Aussichtsmöglichkeiten mit Bildschirmen am Strand Platja Ribes Roges.

Auf dem Wasser werden die Zuschauer mit einigen der schnellsten und fesselndsten Rennen verwöhnt, bei denen die sechs AC40 auf einer engen Stadionstrecke gegeneinander antreten, die durch klar markierte Grenzen begrenzt ist, um das Rennen kompakt zu halten. Anmeldungen für Boote, die das Rennen vom Wasser aus verfolgen möchten, sind auf der offiziellen Website des 37. America’s Cup möglich . Sie erhalten täglich Streckeninformationen, Bezeichnungen und Mitteilungen des Rennleiters.

Vilanova i La Geltrú, die Hauptstadt der Region Garraf in Katalonien, ist bereit, die erste Station auf der Reise zum 37. America’s Cup auszurichten und verspricht eine herausragende Regatta, bei der die Veranstalter mit 210 lokalen Lieferanten und mehr als 1200 Einheimischen zusammenarbeiten Dabei ging es darum, das Beste aus Vilanova i La Geltrú und dem America’s Cup-Rennsport zu präsentieren und dabei viel darüber zu verraten, wo sich jedes Team auf seinem Weg zum Erfolg in Barcelona in nur zwölf Monaten befindet. „Vamos!“