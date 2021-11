Mit personalisierten Fendern unterstreicht fender-design die Exklusivität der Yacht

Ob auf dem Meer, dem Fluss oder See – Kapitäne von Segel- und Motoryachten lieben Freiheit, Individualität und Perfektion. Ihre schwimmende Oase soll sich von anderen abheben. Dort dockt die Marke fender-design an: Die schwäbischen Experten für die Produktion unverwechselbarer Yachttextilien schaffen stilvolle Accessoires, die dem Boot einen exklusiven Charakter verleihen. Wer das Auftreten seiner Yacht im Hafen und auf See steigern möchte, greift zu hochwertigen und individuell gestalteten Fenderüberzügen. Ein langlebiger Maßanzug für den Schiffsrumpf-Airbag: Zur neuen Saison erweitert fender-design die Dauer seiner Farbgarantie auf sieben Jahre.

Fan der Fender

Fender dienen dem Schutz der Schiffshaut. Skipper nutzen die druckluftgefüllten Kunststoffkörper bei Manövern in der Marina, beim längsseitigen Anlegen an Steg und Kai oder beim Liegen im Päckchen. So verhindern sie Kratzer und Beschädigungen am Schiffsrumpf. Nackte Kugel- oder Langfender laden sich durch Reibung jedoch elektrostatisch auf und ziehen Sand- sowie Schmutzpartikel an. Diese Anhaftungen wirken dann wie Schleifpapier an der Schiffshaut und schaden besonders lackierten oder folierten Rümpfen. Fenderüberzüge aus Veloursamt wirken dem entgegen: Tausende abstehende Härchen verhindern das Festsetzen von Schmutz wie bei einem Maulwurfsfell. Lästige Quietschgeräusche beim längsseitigen Liegen oder im Päckchen bleiben auch unter Dünung, Schwell und Wellengang mit Fenderüberzügen aus. Der Stellenwert der Fender erhöht sich durch individualisierte Samtüberzüge nochmals deutlich, denn die Hilfsmittel steigen zum Schmuck auf.

Edel und exquisit

Der Yachtname, das Werftlogo oder eine URL zum Chartern – beschriftete Fenderüberzüge fallen auf! Um langlebige und personalisierte Unikate made in Germany herzustellen, verfügt fender-design über einen innovativen Maschinenpark für Jacquard-Strickerei. Weil ein Besticken, Bedrucken oder Beflocken zu Abscheuern des Logos oder Schriftzugs führen würde, stricken die digital gesteuerten Maschinen der Textilprofis das gewünschte Muster direkt bei der Stoffherstellung mit ins Material ein. Das einzustrickende Design für den elastischen Outdoor-Textilstoff in benötigter Form und Länge konfigurieren sich Schöngeister mit wenigen Klicks auf www.fender-design.com. Für die Fendertypen A, G, F und Supersize stehen sieben Stofffarben, drei Stoffqualitäten und unzählige Schrift-Optionen zur Auswahl. Drei auf den Umfang verteilte Schriftzüge oder Embleme geben sich aus jedem Blickwinkel zu erkennen.