IMOCA60: Die Vendee Arctic startet am 12.06.2022 Les Sables d`Olonne

Die SAEM Vendée, die Organisatoren der Vendée Globe, werden auch die „Vendée Arctic – Les Sables-d’Olonne“ organisieren, die die erste Qualifikationsphase für die Vendée Globe 2024 sein wird. Die „Arctic Vendée Les Sables-d’Olonne“ wird am 12. Juni 2022 von Port Olona abfahren.

Das Rennen wurde erstmals im Juli 2020 von der IMOCA-Klasse ausgetragen. Die erste „Vendée Arctic – Les Sables d’Olonne“ bot den IMOCA-Rennfahrern einen guten letzten Zuverlässigkeitstest, der sich für die Flotte vor der Vendée Globe als nützlich erwies. Obwohl das Rennen aufgrund der gesundheitlichen Situation „hinter verschlossenen Türen“ stattfinden musste, hat dieses Rennen, das Skipper in die rauen Wettersysteme der nördlichen Breiten führte, die Herzen und Köpfe der Vendée Globe-Segler erobert und sich als harte Wettbewerbsherausforderung erwiesen .

In Absprache mit der IMOCA-Klasse und mit Unterstützung des Vendée-Departements und der Stadt Les Sables d’Olonne hat die SAEM Vendée, der Veranstalter der Vendée Globe, die Organisation dieses Rennens übernommen. Sie startet am 12. Juni 2022 in Port Olona und ist die erste Qualifikationsphase für die Vendée Globe 2024.

Die Skipper fahren vom berühmten Ponton Vendée Globe ab, passieren den legendären Kanal und nehmen den Start von Les Sables d’Olonne. Sie starten in Richtung Polarkreis, passieren Island und kehren nach Les Sables d’Olonne zurück. Insgesamt ist es ein 3.500-Seemeilen-Rennen, das ein extremes Abenteuer auf einer ebenso innovativen wie anspruchsvollen Strecke darstellt.

Dies ist ein aufregendes Rennformat, das aus sportlicher Sicht extremer und engagierter ist, aber es ist auch eine Gelegenheit für die Organisation, eine beliebte, festliche Veranstaltung in Les Sables d’Olonne zu organisieren.

Auf der Esplanade der Vendée Globe wird ein Dorf mit Unterhaltung während der zwei Wochen des Rennens bis zum Ziel errichtet.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, den 10. Juni 2022 und wird mit einer Parade der Skipper der Vendée Globe eröffnet, die für den 25. September geplant ist.