Messe: Boot 2022, 17 Hallen, 1500 Aussteller, 50 Länder

Aussteller voll auf Boot Kurs Alle Branchengrößen an Bord Ein Rundgang durch 17 Boot Hallen: Technik, Träume, Trubel Die Boot Düsseldorf ist wieder mit voller Kraft am Start. Für die kommende Messe – 22. bis 30. Januar 2022 – rechnet die Messe Düsseldorf mit über 1.500 Ausstellern aus mehr als 50 Ländern. In 17 Messehallen gibt es auf 220.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche alles, was das Herz des Wassersportlers begehrt. „Die Aussteller der Boot sind voll auf Kurs Richtung Düsseldorf“, freut sich Messechef Wolfram Diener und berichtet von einem einzigartigen Zuspruch der Branche. Nicht nur bei Segel- und Motorbooten, sondern auch im Luxusyachtsegment sowie bei den Anbietern für Tauchausrüstungen und im Trendsport werden die Global Player wieder in Düsseldorf an Land gehen. „Die internationalen Bootsmessen der vergangenen Wochen haben der Branche noch einmal einen tüchtigen Rückenwind verschafft. Die Stimmung sowohl auf den Messen als auch auf Segelevents wie der Travemünder und der Kieler Woche war bombastisch. Sportler und Branche sind einfach glücklich, sich wieder persönlich treffen zu können. Mit der gültigen 3G-Regel steht einer erfolgreichen Durchführung der Boot Düsseldorf nichts mehr entgegen“, erklärt Diener.