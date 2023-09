6 Meter Weltmeisterschaft 2023 in Cowes

Jamie Hilton und die Scoundrel-Crew halten den Sechs-Meter-Weltcup in die Höhe.

Internationale Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023.

Alle Bilder (c) SailingShots von Maria Muiña

Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien und die Bribon-Crew mit der Djinn-Trophäe für die Classic World Championship

International Six Meter World Championship 2023

Der berühmte Rasen der Royal Yacht Squadron mit Blick auf den Solent war Schauplatz eines eleganten Preisverleihungsempfangs bei Sonnenuntergang, der den Abschluss der Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023 bildete. Die Segler versammelten sich im Beisein Seiner Majestät König Juan Carlos von Spanien, um ihre Sieger zu feiern und einen letzten gemeinsamen Abend zu genießen.

Dies war das 50-jährige Jubiläum der ISMA-Weltmeisterschaft. Die erste Regatta fand 1973 in Seattle statt und die damals vom Hafen von Seattle und der Puget Sound 6 Meter Association überreichte Trophäe, der Six Meter World Cup, wird noch heute verliehen. Von den in Cowes teilnehmenden Teilnehmern ist GER96 Hanko III das einzige Boot, das auch bei dieser ersten Veranstaltung dabei war. Zu dieser Zeit war sie als US96 Eclipse bekannt. Sie wurde von C. William „Bill“ Brasier aus Tacoma, Washington, gesegelt und belegte den zwölften der zwanzig Einsendungen. Die Veranstaltung wurde von Tom Blackaller vom St Francis Yacht Club mit der US100 St Francis V in einem Duell mit dem australischen Star-Segler David Forbes mit der olympischen Goldmedaille und der KA6 Pacemaker gewonnen, der bis zum letzten Rennen ausschied.

Der Präsident der International Six Meter, Louis Heckly, war voll des Lobes für alle, die die Regatta ermöglicht hatten, und sagte: „Zunächst möchte ich mich bei meinen Mitbewerbern bedanken, ohne die wir keine Regatta hätten, für Ihr anhaltendes Engagement in der Six-Meter-Klasse.“ und dafür, dass wir von überall auf der Welt nach Cowes gereist sind, um an diesem 50. Jubiläum teilzunehmen Jubiläumsweltmeisterschaft. Vielen Dank auch an die British Six Meter Association und an das Team der Royal Yacht Squadron, die diese Feier zu einem ganz besonderen Ereignis für uns gemacht haben. So viele Menschen haben so viel Zeit investiert, um die Veranstaltung zu einem durchschlagenden Erfolg zu machen, aber im Namen der Klasse und der Teilnehmer möchte ich mich ganz besonders bei Rennleiter Peter Saxton und seinem wunderbaren Team bedanken, die vorbildlich waren. Sie haben wirklich fantastische Arbeit geleistet und uns am Mittwoch ein Rennen beschert, und sie haben keine Gelegenheit ausgelassen, das Spiel fair zu gestalten und die Konkurrenz bis zum allerletzten Rennen offen zu halten.“

Der Kommodore der Royal Yacht Squadron, The Hon Sir James Holman, lobte die Segler für die Qualität und Fairness des Wettbewerbs und erteilte der Klasse eine Dauereinladung für zukünftige Meisterschaftsveranstaltungen, bevor er sie an Louis Heckly und den britischen Six-Meter-Vorsitzenden Tom Owen übergab Präsentationen. Zu den Vorträgen gehörten:

Die Jean-Pierre-Odero-Trophäe für eine Person, die einen außergewöhnlichen Beitrag zur Sechs-Meter-Klasse leistet, geht an Mauricio Sanchez-Bella für seine herausragende Arbeit bei der Wiederbelebung und Unterstützung der spanischen Sechs-Meter-Flotte.

Die Trophäe Pierre-Paul Heckly für den Sieger der Corinthian Open Division geht an Philippe Durr und Reiner Mullers Junior

Die Corinthian Classic Division Trophy für Patrick Sandmans May Be VI

Der KSSS Cup für die bestplatzierte Yacht, die nach der Ersten oder Zweiten Internationalen Regel gebaut wurde und ihre ursprüngliche Unterwasserkonfiguration beibehält, und die Tim Street Perpetual Trophy, verliehen an die leistungsstärkste Yacht, die vor Dezember 1965 zertifiziert wurde und unter der in Anhang A definierten Ausnahme antritt der Internationalen Sechs-Meter-Regel bis hin zu Fenton Burgins Sioma

09.08.23 – Internationale Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, veranstaltet von der Royal Yacht Squadron (RYS) mit Sitz in Cowes auf der Isle of Wight (Großbritannien).

Der IYRS Astor Cup für die bestplatzierte Yacht, deren Besatzung aus einer Person unter 25 Jahren besteht, geht an Simon Williams‘ Silvervingen

Die Lucie Trophy für die bestplatzierte Yacht, deren Besatzung eine Frau als Steuermann oder Crew umfasst, geht an Violeta Alvarez‘ Stella

Die Djinn-Trophäe für die Classic-Division an den Bribon Seiner Majestät König Juan Carlos von Spanien

09.08.23 – Internationale Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, veranstaltet von der Royal Yacht Squadron (RYS) mit Sitz in Cowes auf der Isle of Wight (Großbritannien).

Und schließlich The Six Meter World Cup für Jamie Hiltons Scoundrel.

Über die Attraktivität des Sechs-Meter-Laufs sagte Jamie Hilton, Weltmeister im offenen Sechs-Meter-Lauf von 2023: „Darüber könnten wir stundenlang reden. Es war interessant, während Covid konnte man nicht zu solchen Regatten kommen und in Sanxenxo letztes Jahr [bei den Weltmeisterschaften 2022] war es das erste Mal seit drei Jahren, dass ich ein paar Freunde gesehen habe, und es fühlte sich so gut an, weil es so viele gibt Viele wirklich tolle Leute, die diese Boote segeln. Für mich sind es in erster Linie die Menschen, aber auch die Boote sind einfach fantastisch. Ich bin lange Zeit ein Vintage-Boot gesegelt, Lucy, das wirklich ein ganz besonderes Boot war. Und ich muss Matt Brooks [Besitzer von Lucy] danken, denn ohne ihn wäre ich nicht hier und würde die Six Meters segeln. Es sind fantastische Boote zum Segeln, aber keiner meiner Jungs, abgesehen von Mike Marshall, der letztes Jahr eine Sechs gesegelt ist, ist zuvor jemals eine Sechs Meter gesegelt.

Das Interesse an der Sechs-Meter-Klasse ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen und hat neue Besitzer, neue Designer, neue Bauherren und neue Segler angezogen. Es ist aufregend zu sehen, wie neue Teams und neue Boote der Flotte beitreten, und es ist ein Beweis für die sorgfältige Verwaltung und Kontrolle der Klasse durch die International Six Meter Association, dass Yachten, die im Alter um ein Jahrhundert getrennt sind, weiterhin gemeinsam Rennen fahren, und das Ein dreißig Jahre altes Holzboot kann immer noch die Weltmeisterschaft gegen seine modernsten Verbundwerkstoff-Schwestern gewinnen. Ein kurzer Blick auf die Top 5 der Open Division bestätigt, dass sie 1989, 2017, 2021, 1981 und 2020 gebaut wurden. Das älteste Boot im Wettbewerb, die 97 Jahre junge Sioma, belegte in der Classic-Division einen sehr respektablen neunten Platz.

Die nächste internationale Meisterschaft im Sechs-Meter-Lauf wird die Europameisterschaft 2024 sein, die voraussichtlich im nächsten Sommer an der französischen Mittelmeerküste ausgetragen wird. Weitere Einzelheiten zu dieser Veranstaltung werden später im Jahr unter www.6metre.com verfügbar sein.

Unser Dank gilt dem Sechs-Meter-Segler Matt Cockburn für die Hintergrundinformationen zur Geschichte der ersten Sechs-Meter-Weltmeisterschaft in Seattle.

Weitere Informationen zur Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, einschließlich einer Teilnehmerliste mit Einzelheiten zu jedem Boot, finden Sie unter 6meterworlds.com .

Letzte Top Fünf – Offene Division

1. Scoundrel, USA123, Jamie Hilton – 1, 3, 7, 3, 2, 2, 2 (19/RTD) = 20 2. Stella, GBR112, Violeta Alvarez – 5, 2, 1, 4, 6, 3,

6, (6) = 27

3. Momo, SUI143, Dieter Schoen – (9), 5, 8, 2, 1, 1, 4, 7 = 28 4.

Junior, SUI77, Philippe Durr und Rainer Muller – 6, 9, 4, 1 , (11), 4, 1, 9 = 34

5. GinkgoToo, SUI140, Jan Eckert – (14), 1, 6, 12, 3, 5, 7, 2 = 34

Letzte Top-Fünf-Klassik-Division

1. Bribon, ESP16, Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien – 3, (12), 4, 1, 4, 1, 1, 4 = 18 2. Dix Août, FRA111, Louis Heckly und Gery Trentesaux – 1, (14)

, 1, 4, 1, 6, 4, 7 = 24

3. Silvervingen, GBR31, Simon Williams – 7, 3, 7, 3, 9, (16/UFD), 2, 3 = 34 4.

Titia, ESP72, Mauricio Sanchez- Bella – 11, 1, 5, 7, 3, (16/UFD), 2, 3 = 35 5.

May Be VI, FIN51, Patrick Sandman – 9, 7, 2, 6, 5, 5, (16/DSQ) , 8 = 43

VERÖFFENTLICHT AM 8. SEPTEMBER 2023

Sechs-Meter-Weltmeister der Open Division 2023 – Jamie Hiltons Scoundrel-Crew

Jamie Hiltons Scoundrel gewinnt knapp vor Schluss die Open Six Meter World Championship 2023.

Ein König besiegt einen Maharadscha in den Klassikern, als König Juan Carlos von Spaniens Bribon Dix Août besiegt, im Besitz von Louis Heckly, der von der Flotte liebevoll als „Maharajah von Djeezupuhr“ bezeichnet wird.

Philippe Durr und Rainer Mullers Junior (Open) und Patrick Sandmans May Be VI (Classic) sind korinthische Weltmeister.

Das Rennen endet einen Tag früher, wenn alle geplanten Rennen beendet sind.

Das Royal Yacht Squadron ist Gastgeber des Preisverleihungsempfangs, bei dem die Segler ihre Champions feiern werden.

8. September 2023 – Cowes, Großbritannien – Drei intensive und spannende Rennen beendeten die Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023 einen Tag früher mit Stil. Da der Rennleiter der Royal Yacht Squadron, Peter Saxton, wusste, dass der letzte Tag der Regatta wahrscheinlich windstill sein würde, traf er die kluge Entscheidung, alle drei verbleibenden Rennen am vorletzten Tag durchzuführen. Da sowohl die Open- als auch die Classic-Division noch offen waren, sollte es ein Tag voller intensiver und spektakulärer Wettbewerbe werden. Den vierten Tag in Folge blieb der Wind im südöstlichen Quadranten, überwiegend mit etwa fünf bis sieben Knoten mit gelegentlichen Windböen im zweistelligen Bereich. Während des gesamten Rennens waren die ständige Beobachtung der Schaltvorgänge, die aktuelle Auswertung und der Gangwechsel von entscheidender Bedeutung.

Jamie Hiltons Scoundrel, ein Entwurf von Ian Howlett aus dem Jahr 1986, ging an den Tag und führte die Open Division an, gefolgt von Violeta Álvarez‘ von Juan Kouyoumdjian entworfener Stella aus dem Jahr 2017 und Dieter Schoens von Vroelick entworfenem Momo aus dem Jahr 2022. Momo holte sich im sechsten Rennen den Sieg, aber Scoundrel lag direkt hinter ihr, und Stella überquerte den dritten Platz und behielt damit den Status quo bei. Das achte Rennen ging an Philippe Durr und Rainer Mullers Junior (, aber Scoundrels Team ist absolut konstant und als sie als Zweiter die Ziellinie überquerten, sicherten sie sich ein Rennen vor Schluss die Meisterschaft.

Als sich Junior auf den Heimweg machte, lieferten sich Stella und Momo im achten Rennen erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen, um die Silber- und Bronzemedaillen der Open zu entscheiden. Da der Wind nur etwa fünf bis sechs Knoten betrug und sich die Flut drehte, waren auf jedem Abschnitt Schlangen und Leitern zu sehen. Letztendlich war es Jane Anne (1985 Pettersson) von Basil Vasilou, die den Rennsieg errang, gefolgt von Jan Eckerts GinkgoToo als Zweiter und Eugenio Galdon Brugarolas‘ Maybe XIV als Dritter. Stella und Momo lieferten sich unterdessen praktisch ein Match-Racing über die Strecke, und als Stella die Ziellinie erreichte, überquerte sie den sechsten Platz und sicherte sich den zweiten Platz, während Momo den siebten Platz belegte und sich den letzten Podiumsplatz sicherte.

Nach dem Segeln und dem Sieg seines Teams beim Dunking lobte Jamie Hilton seine Crew und seine Mitbewerber überschwänglich. „Es ist schwer zu verarbeiten und der Gewinn der Weltmeisterschaft ist einfach unglaublich. Wir wollten kein großes Risiko eingehen, wir wollten unser Bestes geben und ich glaube, wir hatten zwei Sekunden und ich bin sprachlos, es war einfach fantastisch. Wir hatten großartige Konkurrenten, die uns auf Trab hielten und uns wirklich hart arbeiten ließen.

„Meine Crew Mike Marshall und ich segeln jetzt wahrscheinlich seit etwa zehn oder fünfzehn Jahren zusammen auf einem Boot zu Hause, den Shields. Er hat wirklich einen Großteil der Segeldesignarbeit geleistet und ist einfach ein phänomenales Talent. Er hat das Boot wirklich gemeistert und es war sein Boot am Start und er hat die Positionierung und die Taktik bestimmt. Dann ist da noch Dave Hughes, ein 470er-Weltmeister im Segeln, einfach ein fantastischer Typ, mit dem man segeln kann. Jeder im Team gibt mir so viel Selbstvertrauen, dass meine Arbeit viel, viel einfacher wird. Und wir haben Alan Terhune, der unser Taktiker ist, und ich denke, wenn man andere Boote auf der Rennbahn fragt, waren wir die meiste Zeit über in einer ziemlich guten Position. Addison Caprioni segelte auch mit mir in meinen Shields zurück in Newport und machte den Bogen. Das ganze Team war einfach großartig und ich bin wirklich glücklich, nicht nur so hochqualifizierte Segler zu haben,

Die Konkurrenz in der Classic-Division war härter und das Ergebnis ging bis ins letzte Detail. Letztendlich sollte es ein königlicher Kampf zwischen dem amtierenden Meister Dix Août (1950 Bjarn Aas), im Besitz von Louis Heckly, der in der Flotte liebevoll „Maharadscha von Djeezupuhr“ genannt wird, und der Bribon (1947) Seiner Majestät König Carlos von Spanien werden Arvid Laurin). Im Namen des Maharajah gaben Steuermann Gery Trentesaux und seine Crew ihr Bestes, aber die King’s Bribon war Feuer und Flamme, belegte in den Rennen sechs und sieben den ersten Platz und sicherte sich mit einem vierten Platz im achten Rennen die Meisterschaft. Für Trentesaux ist dies das erste Mal, dass er im Sechs-Meter-Rennen antritt, und es war klar, dass er, obwohl er enttäuscht war, nicht gewonnen zu haben, hocherfreut war, einen so tollen Wettkampf gegen eine so starke Mannschaft genossen zu haben.

Der Kampf um die Bronzemedaille in der Classic-Division war nervenaufreibend, da zwei der konkurrierenden Boote im sechsten Rennen unter U-Flagge disqualifiziert wurden und das dritte nach einem Protest vom siebten Rennen disqualifiziert wurde. Simon Williams Silvervingen (1939 Tore Holm) war eines der U-Flagge-Boote, belegte aber in den anderen Rennen die Plätze zwei und drei und bescherte seinem Team mit einem Punkt Vorsprung die Bronzemedaille. Mauricio Sanchez-Bellas Titia (1952 David Boyd) belegte den vierten Platz und Patrick Sandmans May Be VI (1946 Tore Holm) den fünften Platz.

Seine Majestät König Juan Carlos freute sich über Bribons Ergebnis und würdigte die außergewöhnliche Leistung seines Teams aus Steuermann Ross MacDonald, Alejandro Abescal, Alberto Viejo, Roi Álvarez und Simon Fisher. „Es ist eine sensationelle Mannschaft, eine wirklich gute Mannschaft. Wir haben dafür gearbeitet, wir haben dafür gekämpft, und hier ist das Ergebnis.“

Für den fünfmaligen Volvo Ocean Race-Veteranen Simon Fisher, der sich der Bribon-Crew anschloss, um Ortskenntnisse über den Solent einzubringen, war dies eine willkommene Rückkehr zu den Sixes. „Es war eine sehr, sehr hart umkämpfte Regatta mit wirklich schwierigen Bedingungen. Es kommt nicht oft vor, dass man hier auf dem Solent so viele Tage hintereinander in südöstlicher Brise segelt, und nach der Springflut gab es die ganze Woche über reichlich Flut. Ich hatte das große Glück, diese Woche Teil dieses fantastischen Teams zu sein, und ich bin sehr stolz, dass wir das gewünschte Ergebnis erzielt haben. Es war nicht einfach, aber sehr befriedigend, am Ende das Ergebnis zu erzielen. Es war eine wahre Freude, wieder bei den Six Meters mitzusegeln. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich auf einer Six gesegelt bin, ist fast dreißig Jahre her. Daher war es eine absolute Freude, wieder einzusteigen und mitzumachen und mehr über die Boote und ihre Geschichte zu erfahren.

In den Corinthian-Divisionen für Amateurteams ging der Open Corinthian-Titel an Philippe Durr und Rainer Mullers Junior, einen viermaligen Gesamtsieger der Open World Championship, der 1981 nach einem Pettersson-Design gebaut und später von Howlett modernisiert wurde. Patrick Sandmans May Be VI, 1946 von Tore Holm entworfen, war der Gewinner des Classic Corinthian.

Obwohl am letzten Tag des Wettbewerbs kein Segeln stattfinden wird, da alle Rennen abgeschlossen sind, wird der Empfang zur Preisverleihung heute Abend wie geplant im Royal Yacht Squadron stattfinden, wo die Segler ein letztes Mal zusammenkommen, um ihren Sieg zu feiern Meister.

Weitere Informationen zur Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, einschließlich einer Teilnehmerliste mit Einzelheiten zu jedem Boot, finden Sie unter 6meterworlds.com .

1. Scoundrel, USA123, Jamie Hilton – 1, 3, 7, 3, 2, 2, 2 (19/RTD) = 20 2. Stella, GBR112,

Violeta Alvarez – 5, 2, 1, 4, 6, 3, 6, (6) = 27

3. Momo, SUI143, Dieter Schoen – (9), 5, 8, 2, 1, 1, 4, 7 = 28 4.

Junior, SUI77, Philippe Durr und Rainer Muller – 6 , 9, 4, 1, (11), 4, 1, 9 = 34

5. GinkgoToo, SUI140, Jan Eckert – (14), 1, 6, 12, 3, 5, 7, 2 = 34

1. Bribon, ESP16, Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien – 3, (12), 4, 1, 4, 1, 1, 4 = 18 2. Dix Août, FRA111, Louis Heckly und Gery Trentesaux –

1 , (14), 1, 4, 1, 6, 4, 7 = 24

3. Silvervingen, GBR31, Simon Williams – 7, 3, 7 , 3, 9, (16/UFD), 2, 3 = 34 4.

Titia, ESP72, Mauricio Sanchez-Bella – 11, 1, 5, 7, 3, (16/UFD), 2, 3 = 35 5. Mai VI, FIN51,

Patrick Sandman – 9, 7, 2, 6, 5, 5, (16/DSQ), 8 = 43

VERÖFFENTLICHT AM 7. SEPTEMBER 2023

09.07.23 – Internationale Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, veranstaltet von der Royal Yacht Squadron (RYS) mit Sitz in Cowes auf der Isle of Wight (Großbritannien).

7. September 2023 – Cowes, Großbritannien – Da für den geplanten letzten Renntag der Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023 in Cowes null Wind prognostiziert wurde, beschloss das Rennkomitee der Royal Yacht Squadron, alle drei verbleibenden Rennen, Rennen sechs bis acht, am 7. September 2023 durchzuführen vorletzter Wettkampftag.

Nach einem langen, heißen und unglaublich intensiven Leichtwind-Tag an drei Rennen wurde Jamie Hiltons Scoundrel, die für den New York Yacht Club segelte und von Mike Marshall, Dave Hughes, Allan Terhune Jr. und Addison Caproni bemannt wurde, zum Open-Sechs-Meter-Weltmeister 2023 erklärt mit einem Rennen vor Schluss. Der Kampf um den zweiten Platz in der Open Division endete mit einem finalen Shoot-Out zwischen Violeta Alvarez‘ Stella von der Royal Yacht Squadron und Dieter Schoens Weltmeisterin Momo von 2022, die für den Sailing Club of St. Moritz segelt, wobei Stella sich letztlich mit einem Vorsprung von 100 % durchsetzte einziger Punkt.

„Das Boot läuft so großartig und die Jungs bringen das Boot so gut in Gang, dass einfach alles passte. Ich fühle mich sehr glücklich, sehr glücklich. Wir hatten großartige Konkurrenten, die uns wirklich auf Trab hielten und uns hart arbeiten ließen.“ – sagte Jamie Hilton sichtlich erfreut.

09.07.23 – Internationale Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, veranstaltet von der Royal Yacht Squadron (RYS) mit Sitz in Cowes auf der Isle of Wight (Großbritannien).

Der Kampf um die Classic Division war noch intensiver und wurde erst im letzten Rennen entschieden. Als die Boote die letzte Ziellinie überquerten, war es die Bribon Seiner Majestät König Juan Carlos von Spanien, die von Ross McDonald, Alejandro Abescal, Simon Fisher, Aleberto Viejo und Roi Alvarex für den Real Club Nautico de Sanxenxo gesegelt wurde und einen knappen Sieg errang über Louis Hecklys Dix Août, geleitet von Gery Trentesaux unter der Schirmherrschaft des Yacht Club de France. Simon Williams‘ Silvervingen vom New York Yacht Club belegte den letzten Platz auf dem Classics-Podium.

Nach dem Segeln war Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien stolz auf sein Team, als er sagte: „Es ist ein sensationelles Team, ein wirklich gutes Team.“ Wir haben dafür gearbeitet, wir haben dafür gekämpft, und hier ist das Ergebnis.“

Die Gewinner der Corinthian Division waren Philippe Durr und Rainer Mullers Junior vom Club Nautique de Versoix in der Open Division und Patrick Sandmans May Be VI vom finnischen Nyländska Jaktklubben in den Classics.

Die offizielle Preisverleihung findet wie geplant am Freitag, den 8. September, ab 19.00 Uhr im Royal Yacht Squadron statt.

Eine vollständige Pressemitteilung mit zusätzlichen Fotos, Videos und Zitaten folgt.

Weitere Informationen zur Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, einschließlich einer Teilnehmerliste mit Einzelheiten zu jedem Boot, finden Sie unter 6meterworlds.com .

1. Scoundrel, USA123, Jamie Hilton – 1, 3, 7, 3, 2, 2, 2, (19/RTD) = 20 2. Stella, GBR112, Violeta Alvarez – 5, 2, 1, 4, 6, 3,

6 , (6) = 27

3. Momo, SUI143, Dieter Schoen – (9), 5, 8, 2, 1, 1, 4, 7 = 28 4.

Junior, SUI77, Philippe Durr und Rainer Muller – 6, 9, 4, 1,11, 4, 1, 9 = 34

5. GinkgoToo, SUI140, Jan Eckert – (14), 1, 6 12, 3, 5, 7, 2 = 36

1. Bribon, ESP16, Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien – 3, (12), 4, 1, 4, 1, 1, 4 = 18 2. Dix Août, FRA111, Louis Heckly und Gery Trentesaux – 1, (14)

, 1, 4, 1, 6, 4, 7 = 24

3. Silvervingen, GBR31, Simon Williams – 7, 3, 7, 3, 9, (16/UFD), 2, 3 = 34 4.

Titia, ESP72, Mauricio Sanchez- Bella – 11, 1, 5, 7, 3, (16/UFD), 3, 5 = 35 5.

May Be VI, FIN51, Patrick Sandman – 9, 7, 2, 6, 5, 5, (16/DSQ) , 8 = 42

VERÖFFENTLICHT AM 6. SEPTEMBER 2023

Scoundrel übernimmt nach einem leichten fünften Rennen bei der Sechs-Meter-Weltmeisterschaft vor Cowes die Führung in der Open Division

In der Classic-Division herrschte jede Menge französisches Flair, wo Dix Août mit einem dritten Rennsieg ihre Führung in der Classic-Division festigte.

Fleet feiert die fast 100-jährige Yachtgeschichte mit den ältesten und neuesten Regattabooten.

Die Crews genießen das Regatta-Dinner inklusive einer Zirkus-Entertainer-Aufführung.

5. September 2023 – Cowes, Großbritannien – Am dritten Tag der Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft in Cowes waren die Bedingungen äußerst mild. Da starke Springfluten zu berücksichtigen waren, wusste das Royal Yacht Squadron Race Committee, dass es nur ein begrenztes Zeitfenster für die Durchführung eines Rennens während der Ruhephase hatte. Sie haben das Rennen zunächst um eine Stunde verschoben, dann aber die Teams zum Renngelände gerufen, um auf Wind zu warten. Glücklicherweise zahlte sich ihre Geduld aus und fünf bis sieben Knoten kamen gerade lange genug aus Südosten, um ein einziges Zwei-Runden-Rennen für beide Divisionen zu absolvieren.

Da die Brise in unterschiedlichen Stärken über den Kurs wehte, war es ein harter Tag für die Segler, trotz der (für Solent-Verhältnisse) relativ milden Strömung, die den Booten glücklicherweise gegen den Wind richtete, den scheinbaren Wind erhöhte und ihnen half, darüber hinwegzukommen. Die Spätsommersonne schien weiterhin und wieder einmal bot die Flotte einen spektakulären Anblick, der sich am Ufer von Hillhead ausbreitete.

In der Open Division ging der Rennsieg an Momo von Dieter Schoen, Zweiter wurde Scoundrel von Jamie Hilton und GinkgoToo von Jan Eckert Dritter. In der Gesamtwertung der Open ist Scoundrel nun auf den ersten Platz vorgerückt, zwei Punkte vor der Spitzenreiterin Violeta Alvarez‘ Stella, die den sechsten Platz belegte und nun 18 Punkte zählt. Momos Sieg bringt sie auf den dritten Platz, aber sie liegt 25 Punkte punktgleich mit Jeremy Thorps viertplatziertem Battlecry.

In der Classic-Division zeigten die Franzosen viel Flair, als die amtierende Weltmeisterin Dix Août mit Gery Trentesaux an der Spitze ihren dritten Rennsieg der Serie holte. Stattdessen segelt Dix Aoûts Besitzer Louis Heckly diese Woche auf Fun und folgte Dix Août über die Ziellinie und holte sich den zweiten Platz, ihr bisher bestes Ergebnis der Regatta. Titia von Mauricio Sanchez-Bella wurde Dritte und Bribon Seiner Majestät König Juan Carlos von Spanien, angeführt von Ross McDonald, Vierter.

Zu Beginn des Tages lagen drei Boote gleichauf an der Spitze der Classic-Division. Das heutige Ergebnis bedeutet, dass Dix Août mit drei Punkten Vorsprung vor Bribon die Führung übernommen hat, während Titia vom vierten auf den dritten Platz vorrückt. Patrick Sandmans May Be VI hatte mit einem fünften Platz erneut einen guten Tag und rückte vom fünften auf den vierten Platz vor. Aber für Simon Williams und seine Crew an Bord von Silvervingen bedeutet ein neunter Platz im Rennen, dass sie vom dritten Gesamtrang auf den fünften Platz zurückfallen, aber immer noch punktgleich mit May Be VI sind.

In der Corinthian-Division für Amateurmannschaften (Hinweis – in dieser Division darf jedes Schiff einen professionellen Segler der Kategorie 3 befördern, der nicht der Steuermann sein darf) wird die Open-Wertung nun von Philippe Durr und Rainer Mullers Junior angeführt, der Reigh Norths Duclop und anführt Bob Gatehouses Bravade. In der Classic Corinthian Division ist Patrick Sandmans May Be VI der Gesamtführende, gefolgt von Andy und Jan Short’s Nancy als Zweiter und Thomas Kuhmanns GER96 Hanko III als Dritter.

Die erforderliche Mindestanzahl von fünf Wettfahrten ist nun abgeschlossen und bis Freitag, den 8. September, müssen noch drei Wettfahrten gesegelt werden. Sobald das sechste Rennen beendet ist, wird der Einzelwertungsabwurf eingeführt. Die Prognose für den vorletzten Renntag sieht vielversprechend aus, erwartet werden acht bis vierzehn Knoten aus Ost-Südost. Leider sind die Prognosen für Freitag wieder sehr schlecht, daher hat das Rennkomitee angekündigt, dass es den Beginn des Rennens am Donnerstag um eine halbe Stunde auf 11:00 Uhr vorverlegen wird und sich möglicherweise dafür entscheidet, alle drei verbleibenden Rennen auszutragen, um sich die Meisterschaft zu sichern.

Während Rennen das Hauptziel dieser Weltmeisterschaft sein mögen, ist sie auch eine Hommage an die erstaunliche Geschichte der Sechs-Meter-Klasse. Die teilnehmenden Boote repräsentieren fast ein Jahrhundert Yachtgeschichte und für die Eigner, insbesondere diejenigen der Classics, ist es genauso wichtig wie die Ergebnisse, diese Geschichte zu bewahren und zu genießen und die Boote am Leben und im Rennen zu halten.

Alle Ufer-/sozialen Bilder (c) SailingShots von Maria Muiña

Das älteste am Wettbewerb teilnehmende Boot ist die GBR17 Sioma von Fenton Burgin, die 1926 von Johan Anker entworfen und von seiner Anker & Jensen-Werft für Herrn Claud Allan, einen schwedischen Schiffsmagnaten, gebaut wurde, der sie auf dem Clyde, einer Hochburg der Yachten, segelte Rennaktivität. Sie wurde in den frühen 1930er Jahren für Hochseeregatten umgebaut und fuhr unter dem Namen Sona als Mitglied der Offshore-Klasse der Royal Yachting Association mit Sitz in Newcastle-Upon-Tyne. Schließlich gelangte sie in die Hände von Jonathan Fairchild und Roger Baker, die Clare Lallows Werft in Cowes mit einem umfassenden Umbau und einer Modernisierung beauftragten. Dazu gehörte ein neues, von Ian Howlett entworfenes Bohrgerät und eine erhebliche Verstärkung, um die daraus resultierende erhöhte Spannung des Bohrgeräts aufzufangen. Sie wurde 1997 neu aufgelegt und gewann 1998 die Classic-Europameisterschaft in Cowes.

Fenton Burgin erklärte die Unterschiede zwischen dem Segeln einer Classic und einer Modern Six. „Die Hauptunterschiede liegen wirklich in den Riggspannungen, die man fahren kann, und darin, wie stark man das Boot schieben kann. Die Classics sind viel mehr ein Boot, das Pflege und liebevolle Zuwendung braucht. Man muss bedenken, dass das Gerät fast 100 Jahre alt ist, und es wie ein Gerät behandeln, das schon ein gewisses Alter aufweist.“

Anderin und sein Team befinden sich immer noch auf einer steilen Lernkurve, als er erklärte: „Wir haben ungefähr 20 Tage auf ihr gesegelt, es ist also noch wirklich neu für uns, aber es ist so viel anders als die alten Moderns.“ Es ist viel mehr Elektronik an Bord. Wir haben zehn Sensoren an Bord, damit wir Daten sammeln und vielleicht etwas schneller lernen können!“

Am anderen Ende des Spektrums steht die FIN81 Oiva von Henrik Andersin, ein Design von Allan Svolainen, das von Red Sky Yachts in Finnland gebaut und 2022 auf den Markt gebracht wurde. Henrik ist ein erfahrener Six-Meter-Eigentümer, der bereits mehrere klassische und moderne Sixes besessen hat und sich eine wünschte Neubau-Herausforderung. Bei der Planung und dem Bau kamen modernste Technologie zum Einsatz und nach achtmonatiger Bauzeit ging Oiva, was auf Englisch „Fantastic“ bedeutet, am 28. September 2022 zu einer kurzen Vorbereitungsphase aufs Wasser. Seitdem bereiten sie und ihre Crew sich auf ihre erste Weltmeisterschaft vor. Um mehr über den Bau von Oiva zu erfahren, klicken Sie hier .

Außerdem liegt dem Herzen eines jeden Six-Meter-Seglers eine gute Party sehr am Herzen! Am Mittwochabend versammelten sich die Crews im Cowes Yacht Haven Events Centre zum Regatta-Dinner. Der Abend beinhaltete Drinks bei Sonnenuntergang auf dem Balkon, ein köstliches Drei-Gänge-Menü, eine Rede des stets unterhaltsamen Präsidenten der Klasse, Louis Heckly, und eine wirklich faszinierende Darbietung eines professionellen Zirkusartisten.

Die Regatta dauert bis Freitag, den 8. September, es müssen noch bis zu drei weitere Rennen gesegelt werden. Sobald sechs Wettfahrten gesegelt wurden, wird ein Einzelabwurf eingeführt. Am letzten Renntag erfolgt nach 15:00 Uhr kein Warnsignal mehr.

Weitere Informationen zur Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, einschließlich einer Teilnehmerliste mit Einzelheiten zu jedem Boot, finden Sie unter 6meterworlds.com .

1. Scoundrel, USA123, Jamie Hilton – 1, 3, 7, 3, 2 = 16

2. Stella, GBR112, Violeta Alvarez – 5, 2, 1, 4, 6 = 18

3. Momo, SUI143, Dieter Schoen – 9, 5, 8, 2, 1 – 25

4. Battlecry, GBR89, Jeremy Thorp – 8, 4, 3, 5, 5 = 25 5.

Junior, SUI77, Philippe Durr und Rainer Muller – 6, 9, 4, 1, 11 = 31

1. Dix Août, FRA111, Louis Heckly und Gery Trentesaux – 1, 14, 1, 4, 1 = 21

2. Bribon, ESP16, Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien – 3, 12, 4, 1, 4 = 24 3.

Titia, ESP72, Mauricio Sanchez-Bella – 11, 1, 5, 7, 3 = 27

4. May Be VI, FIN51, Patrick Sandman – 9, 7, 2, 6, 5 = 29

5. Silvervingen, GBR31, Simon Williams – 7, 3 , 7 , 3, 9 = 29

VERÖFFENTLICHT AM 5. SEPTEMBER 2023

Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, Tag 2 – Classic Division.

Alle Bilder (c) SailingShots von Maria Muiña

Stella von Violeta Alvarez übernimmt zur Halbzeit der Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft im Royal Yacht Squadron in Cowes einen Vorsprung von zwei Punkten in der Open Division.

Dix Août, Bribon und Silvervingen liegen im Dreikampf an der Spitze der Classic Division.

Die Bewegung eines Tankschiffs führt zum Abbruch des fünften Rennens.

Da es noch vier Rennen zu segeln gilt, ist noch alles offen.

5. September 2023 – Cowes, Großbritannien – Am zweiten Tag der Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft in Cowes zeigte sich der Solent von seiner glitzernden und gezeitentechnisch anspruchsvollsten Seite. Da für den Abschluss einer Serie fünf Rennen erforderlich sind und für den dritten Tag leichte Winde vorhergesagt sind, hat das Royal Yacht Squadron Race Committee hervorragende Arbeit geleistet und die Rennen drei und vier der Serie bei südöstlichen Geschwindigkeiten zwischen 6 und 15 Knoten durchgeführt. Sie leisteten auch hervorragende Arbeit und schafften es fast, das fünfte Rennen zu beenden, aber die Hafenbetriebe hatten andere Ideen und die Notwendigkeit, dass während des zweiten Laufs ein Gastanker durch das Renngebiet fahren musste, ließ dem Komitee keine andere Wahl, als das Rennen abzubrechen und die Unterstützung anzufordern und RIBs des Rennkomitees, um die Boote sicher aus dem Nordkanal zu eskortieren.

In der Open Division war Stella von Violeta Alvarez in Höchstform, sie gewann Rennen drei, belegte im vierten Rennen den vierten Platz und sah im abgebrochenen fünften Rennen mindestens eine Sekunde lang gut aus. Ihre Konstanz bringt sie zur Halbzeit der acht Rennen umfassenden Regatta an die Spitze der Open-Rangliste. Jetzt liegt sie mit zwei Punkten Rückstand auf Scoundrel von Jamie Hilton, der Spitzenreiterin des Tages. Sie konnte nicht ganz an ihre Leistung vom ersten Tag anknüpfen, holte sich aber dennoch einen siebten und einen dritten Platz, um zwei Punkte hinter Stella zu liegen. Der dritte Platz in der offenen Division ist ein Gleichstand zwischen Philippe Duur und Rainer Mullers Junior und Jeremy Thorps Battlecry. Junior holte sich einen vierten, gefolgt von einem ersten und liegt nun beim Countback auf dem dritten Platz. Momo von Titelverteidiger Dieter Schoen belegte im dritten Rennen den achten Platz und erzielte dann mit einem zweiten Platz im vierten Rennen ihr bisher bestes Ergebnis der Serie.

Nach dem Rennen würdigte Violeta Alvarez ihr Boot und ihre Crew für die heutige Leistung und sagte: „Ich denke, das Team hat großartige Arbeit geleistet. Pablo [Inglesias Garcia] hat uns auf die richtige Seite des Kurses gebracht und die Trimmung des Bootes ist sehr gut, also bin ich stolz auf die Jungs. Der Rest der Woche ist sehr offen, es sind noch vier Rennen vor uns, also kann immer noch jeder gewinnen, also muss man konzentriert und bescheiden bleiben, wo man in der Flotte steht. Ich denke, es gibt einen großen Wettbewerb. Jedes einzelne Boot hier hat fantastische Segler. Es ist ein Beweis für die Klasse, wie viele gute Segler sich für die Klasse interessieren. Bisher hatten wir großes Glück, wir hatten wunderbaren Sonnenschein, guten Wind und große Gezeiten, aber genau das macht Cowes so interessant – hier im Solent erwartet man immer große Gezeiten.“

In der Classic-Division hat sich alles verändert, wo Dix Août von Louis Heckly, diese Woche von Gery Trentesaux angeführt, Bribon von Seiner Majestät König Juan Carlos von Spanien und Silvervingen von Simon Williams nun punktgleich sind und beim Countback jeweils auf den Plätzen eins bis drei liegen. Dix Août und Bribon gewannen jeweils ein Rennen und holten sich heute jeweils auch einen vierten Platz, womit sie sich in der Rangliste nach oben katapultierten, während Silvervingen mit einem siebten, gefolgt von einem dritten genau das gleiche Ergebnis wie am ersten Tag erzielte. Der vierte Gesamtplatz ist derzeit auch ein Gleichstand bei den Classics zwischen Mauricio Sanchez-Bellas Titia und Patrick Sandmans May Be VI. Sie liegen vier Punkte hinter den Spitzenreitern, wobei Titia im Countback den vierten Platz belegt.

Ross McDonald, der heute an der Spitze von Bribon stand, sprach über die Herausforderungen der Solent-Gezeiten. „Die Veranstaltung war bisher ziemlich schwierig. Wir hatten guten Wind, aber die Strömung hier ist sehr schwierig, so dass es für uns wie alle anderen ziemlich schwierig ist, herauszufinden, auf welcher Seite wir uns befinden sollen. Heute hatten wir zwei gute Starts, die es etwas einfacher machten, und etwas Ortskenntnis an Bord [Simon Fisher] hilft uns auch bei der Richtungsbestimmung, also freuen wir uns auf die nächsten Tage. Die Vorhersage ist im Moment etwas kompliziert, für Mittwoch oder Freitag gibt es nicht viel Wind, aber es sieht so aus, als ob es am Donnerstag genug Wind geben sollte, um die Meisterschaft problemlos zu beenden. Es liegt also an der Rennleitung und wir werden alles tun, was sie uns sagen.

Der Verlust des heutigen fünften Rennens war ein schwerer Schlag für alle Beteiligten, insbesondere da für den Rest der Woche leichte Winde vorhergesagt sind und fünf Rennen erforderlich sind, um eine Meisterschaft zu bilden. Darüber hinaus haben viele der Teams mindestens ein Spitzenergebnis vorzuweisen, sodass die Einführung eines Ausschlusses nach sechs abgeschlossenen Rennen mit großer Spannung erwartet wird. Die Vorhersagen für Mittwoch sind besonders schlecht, aber der Donnerstag sieht vielversprechender aus, und Rennleiter Peter Saxton und sein Komitee werden alles tun, um die maximale Anzahl an Rennen zu absolvieren.

Der Start des Rennens am dritten Tag ist für 11:30 Uhr geplant und das Rennkomitee wird die Teilnehmer gleich am Morgen über sein Direktnachrichtensystem informieren, um ihre Pläne zu bestätigen. In der acht Rennserie, die am Freitag, dem 8. September, endet, müssen noch vier Rennen gesegelt werden.

https://www.youtube.com/embed/HAbIkdJS8_w?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparentSechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 Videobericht

Weitere Informationen zur Internationalen Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023, einschließlich einer Teilnehmerliste mit Einzelheiten zu jedem Boot, finden Sie unter 6meterworlds.com .

1. Stella, GBR112, Violeta Alvarez – 5, 2, 1, 4 = 12

2. Scoundrel, USA123, Jamie Hilton – 1, 3, 7, 3 = 14

3. Junior, SUI77, Philippe Durr und Rainer Muller – 6, 9, 4, 1 = 20

4. Battlecry, GBR89, Jeremy Thorp – 8, 4, 3, 5 = 20 5.

Momo, SUI143, Dieter Schoen – 9, 5, 8, 2 = 20

1. Dix Août, FRA111, Louis Heckly und Gery Trentesaux – 1, 14, 1, 4 = 20

2. Bribon, ESP16, Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien – 3, 12, 4, 1 = 20

3. Silvervingen , GBR31, Simon Williams – 7, 3, 7, 3 = 20

4. Titia, ESP72, Mauricio Sanchez-Bella – 11, 1, 5, 7 = 24 5.

May Be VI, FIN51, Patrick Sandman – 9, 7, 2, 6 = 24

