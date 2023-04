52. Trofeo Princesa Sofía für Racer-Cruiser und Kielboote endete in der Bucht von Palma 

Die 52. Trofeo Princesa Sofía für Racer-Cruiser und Kielboote endete heute bei Winden von mehr als 25 Knoten in der Bucht von Palma, Bedingungen, die die Klassen Dragons und Int 6 Meter am Segeln hinderten.

Sal (J/80), Patakin (J/70), Stella (6 Metros), Mr. Nova (Dragon), Santina (ORC 1-3), Abracadabra (ORC 4-5) und Kyo V (A2) sind die Meister der 52. Trofeo Princesa Sofía Mallorca von Iberostar für Racer-Cruiser und Kielboote. Es fand vom 31. März bis 2. April im Real Club Náutico de Palma statt und wurde von fast 60 Teams aus zehn Nationen besucht.

Der starke Nordwestwind war die größte Herausforderung für den dritten und letzten Wettkampftag mit Böen von mehr als 25 Knoten, die über die Bucht von Palma fegten.

Die 6-Meter- und Dragon-Klassen konnten nicht segeln, da Sicherheit zuerst gewählt wurde, bevor Besatzungen und Boote einem Risiko ausgesetzt wurden. Die J/70 und J/80 absolvierten drei Luv-/Lee-Rennen und die Rennkreuzer absolvierten einen Küstenkurs.

Sal holte den Sieg in der Klasse J/80. Skipperin des Bootes ist Helena Alegre, die vom ersten Tag an die Gesamtführung innehatte. James Waughs britisches Project Puffin wurde Zweiter, gefolgt von Gerhard Henssens deutschem Jotajuega.

In J/70 kam es zu einem großartigen Duell zwischen Jorge Martínez Dorestes Hang Ten und Luis Alberts Patakin. Die Kanarischen Inselbewohner übernahmen die Führung, indem sie das erste Rennen des Tages gewannen, wurden aber im folgenden Rennen aufgrund eines zweiten Platzes ihrer Konkurrenten Vierter. Beide Mannschaften waren im neunten und letzten Durchgang ausgeglichen, in dem Patakin seine Karten besser auszuspielen wusste und den endgültigen Sieg holte. Das Podium in dieser Kategorie wurde von Pablo Garrigas Tenaz komplettiert.

Die 6 Meter und Dragons konnten aufgrund des starken Windes nicht segeln, sodass die Wertung mit den Ergebnissen des Vortages geschlossen wurde. Nach vier absolvierten Rennen holte Stella von Violeta Álvarez den Titel in der 6-Meter-Klasse und Mr. Nova von Jorge Forteza gewann die Dragons.

Ein Kurs um die Bucht

Die Kreuzer nahmen an einem Zickzack-Küstenrennen teil, das in der Bucht von Palma startete und endete. Nachdem die Flotte eine nicht markierte Boje genommen hatte, steuerte sie auf Illetas zu und nahm dann Kurs auf eine Boje vor Can Pastilla und beendete das Rennen vor der Kathedrale von Palma. Insgesamt eine Distanz zwischen 17 und 20 Seemeilen je nach Länge und Kategorie.

Einige Yachten verzichteten aufgrund des starken Windes auf den Start, andere konnten den Kurs nicht beenden. Dies war der Fall bei den Deutschen von Immac Fram, den Führenden der ORC 1-3-Klassenwertung, die sich entschieden, sich aus dem Rennen zurückzuziehen und damit die Tür für Thomas Rudewalds Santina öffneten, um das heutige Rennen zu gewinnen und den endgültigen Sieg zu erringen.

Abracadabra, mit Mark Sadler an der Spitze, war der beste in der Division ORC 4-5. Er wurde auf dem Podium von Jaime Morells Mestral Fast, Zweiter, und María Campins‘ Tres Mares, Dritter, begleitet.

In der Kategorie ORC A2 gab es gegenüber der Vortageswertung keine Veränderung. Kyo V von Ana Majada holte sich den endgültigen Sieg, gefolgt von Maribel von Antonio Arnau Ripoll und Enero von Pedro Marí, Sieger des letzten Küstenrennens von heute.

Die Sala Magna des Real Club Náutico de Palma war Schauplatz der Preisverleihung für die Gewinner der Kategorien Cruiser und Monotype. Die 52. Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar geht ab morgen in den olympischen Modus: 984 Teams und 1.269 Segler aus 66 Nationalitäten kämpfen bis nächsten Samstag, den 8. April, in zehn Kategorien um Ruhm und Ehre.

Die 52. Trofeo SAR Princesa Sofía Mallorca by Iberostar ist die erste Qualifikationsveranstaltung für den Sailing World Cup 2023 und findet vom 29. März bis 8. April unter der gemeinsamen Organisation des Club Nàutic S’Arenal, des Club Marítimo San Antonio de la Playa, statt , der Real Club Náutico de Palma, die Real Federación Española de Vela und die Federación Balear de Vela, mit der Unterstützung von World Sailing und den wichtigsten öffentlichen Institutionen der Balearen. Es wird von der Europäischen Union Next Generation EU, dem Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus, dem Aufbau-, Transformations- und Resilienzplan und der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen finanziert.