52 Super Series Neue Gesichter und neuer Look

Wenn die Saison 2023 der 52 SUPER SERIES am 2. Mai mit den ersten Rennen der 52 Super Series Saint-Tropez Sailing Week, der ersten von fünf Regatten in diesem Jahr, eröffnet wird, wird es eine ganz andere Crew an Bord des Titelverteidigers geben.

„Quantum Racing, powered by American Magic“ stellt sich der Herausforderung, sowohl den Rundstreckentitel 2022 als auch die Rolex TP52-Weltmeisterschaft zu verteidigen, die im vergangenen Jahr von Doug DeVos‘ Team unter der Flagge der USA gewonnen wurde, und zwar mit einer beeindruckenden Bilanz von vier Siegen Die fünf Ereignisse.

Die neue Marke Quantum Racing, powered by American Magic, spiegelt einen veränderten Fokus wider und integriert nun die besten neuen, jungen amerikanischen Talente in die etablierte erfolgreiche Aufstellung der globalen Top-Talente. Ihr Ziel ist es, die Fähigkeiten und Erfahrungen aufstrebender Talente zu verbessern, indem sie mit dem TP52 auf der weltweit führenden Einrumpf-Grand-Prix-Strecke Rennen fahren.

Während sich große Namen wie Taktiker Terry Hutchinson und Stratege Lucas Calabrese nun voll und ganz darauf konzentrieren, mit American Magic den 37. America’s Cup zu gewinnen, ist eine Gruppe junger Segler bereits in das Team integriert und trainierte Anfang April zusammen mit dem neuen Taktiker John Kostecki in Valencia .

Unter den neuen Gesichtern sind Harry Melges IV, der Quantum Racing, powered by American Magic, steuern wird, Victor Diaz de Leon ist Navigator-Stratege, der eng mit dem neuen Taktiker Kostecki, Gewinner des America’s Cup und des Ocean Race, zusammenarbeiten wird, der Platoon zu zwei TP52-Weltmeisterschaften geführt hat . Sara Stone segelt auf dem mittleren Bug und der neue Grinder ist Scott Ewing.

Das Management der Erwartungen ist der Schlüssel für Saint Tropez und die ersten Veranstaltungen. Oft wärmt sich die Klasse Anfang Mai in Palma Vela auf, aber diese Saison 2023 beginnt früher als gewöhnlich und so wird es für die jungen Segler, von denen viele von Skiffs und Sportbooten kommen, sofort so etwas wie eine Feuertaufe im Golf von Saint Tropez und Foiling-Klassen.

Ed Reynolds, Team Director, ist zuversichtlich, dass sich die neue Crew schnell und reibungslos integrieren wird, aber die feinen Details der Kommunikation und der Bootsplatzierung und des Timings können einige Ereignisse erfordern,

„Das Erfreuliche ist, dass sie alle so begeistert und begeistert sind. Das Schwierige bei einer größeren Gruppe ist, sie an die Ausrüstung zu gewöhnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von ihnen außer Sara zuvor Erfahrung mit einem TP52 hatte, also geht es darum, das Boot zu lernen; wann Sie sie verlangsamen und wann Sie sie beschleunigen können. All diese kleinen Dinge, die Sie tun können, indem Sie einen Melges 24 an Stellen einbauen, an denen Sie niemals einen TP52 unterbringen können. Das und wahrscheinlich das Größte ist, und es passiert die ganze Zeit, dass Victor Diaz de Leon – der Navigator-Stratege ist – und John Kostecki die Kommunikation bekommen, die jeder von ihnen will. Das wird noch in Arbeit sein.“

Kommentare von Reynolds.

Aber Reynolds glaubt, dass ihre Bootsgeschwindigkeit ein wichtiger Vorteil sein wird,

„Ich denke, wir werden konkurrenzfähig und stark sein. Letztes Jahr hatten wir wahrscheinlich das beste Jahr, das je ein TP52 hatte, also möchte ich niemanden unter Druck setzen und sagen, dass wir das wieder machen werden. Ich entschuldige mich nicht, aber ich denke, die ersten paar Events werden wir uns irgendwie vortasten, aber sobald wir die ersten paar Events überstanden haben, sollten wir gut sein. Und jeder im Team ist so engagiert.“

Starts und der erste Aufwind sind oft der Ort, an dem Rennen geformt werden, und dies wird einer der Männerbereiche für die Arbeit sein.

„Das Größte, was ich sagen würde, wenn ich eine Sorge habe, und es ist eine Sorge, weil ich einfach nicht weiß, ist, wie schnell wir die Kommunikation und die Erfahrung an der Startlinie bekommen. Dort sieht man neue Fahrer, neue Teams haben in der 52 SUPER SERIES am meisten zu kämpfen.“

Und er glaubt, dass sie mit dem Amerikaner Kostecki einen soliden, zuverlässigen und äußerst erfahrenen Taktiker haben, der seine Siegfähigkeit unter Beweis stellen wird, nachdem er Ende der letzten Saison im Platoon-Team ersetzt wurde.

Reynolds bestätigt,

„Wenn ich ihn über die Jahre beobachte, denke ich, dass ich in Bezug auf das Kursmanagement noch nie jemanden gesehen habe, der besser ist als John Kostecki. Ich habe Platoon gesehen, und sie hatten keine besonders guten Starts, und ich habe beobachtet, wie John Achtel oder Neunte in Dritte oder Vierte verwandelt hat. Und das ist bei der 52 SUPER SERIE wirklich wichtig. Er ist schon ewig auf der Strecke. Er und Victor sind sich überhaupt nicht sehr ähnlich, und daher müssen ihre Kommunikation, ihr Tempo und andere Dinge verbessert werden, aber wenn ich das Risikomanagement betrachte und ein Boot aus einer schlechten Situation herausbekomme, habe ich John mindestens 15 Jahre lang beobachtet, und er ist es so gut wie nie zuvor.“

Die 52 SUPER SERIES-Flotte sammelt sich in Saint Tropez und bereitet sich auf das offizielle Trainingsrennen am Montag, den 1. Mai vor, Punkterennen von Dienstag bis Sonntag. Es werden 11 Teams erwartet.

