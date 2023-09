52 SUPER SERIES 2023 der Titelkampf enger als je zuvor

Eine unglaubliche Wendung der Ereignisse zu Beginn des ersten Rennens heute bei der 52 SUPER SERIES Puerto Portals Sailing Week führte dazu, dass die beiden größten Herausforderer des Titels, der Streckenführer Provezza und der zweitplatzierte Platoon, eine emotionale Achterbahnfahrt erlebten, die mit der Weltmeisterschaft unter deutscher Flagge endete der heutige Meister liegt nur noch sechs Punkte hinter Provezza und hat nur noch vier Rennen der Saison 2023 vor sich .

Nach einer Kollision mit Gladiator am Start des zweiten Rennens am Mittwoch musste Platoon die nächsten beiden Rennen aussetzen. Ihr Landteam arbeitete bis in die Nacht hinein, um Verbundwerkstoff- und andere Reparaturen durchzuführen. Doch das deutsche Team schaffte es heute nicht einmal bis zur ersten Startlinie. Ihre D1-Diagonalwante teilte sich in der ersten Wende deutlich als Folge dieser Kollision. Als sie zum Yachthafen von Puerto Portals zurückkehrten, führten sie einen Austausch durch und führten weitere Kontrollen durch. Letztendlich konnten sie jedoch nur im dritten Luv-Lee-Rennen, dem sechsten Rennen der Serie, antreten und belegten den dritten Platz.

Fast gleichzeitig erlitt Provezza nur Sekunden nach dem ersten Startschuss sein eigenes unerwartetes technisches Riggproblem. Sie schalteten die Maschine sofort ab und als sich die Flotte auf die erste windige Luv-Etappe des Tages begab, hatten die langjährigen Rennleiter keine andere Wahl, als mit Höchstgeschwindigkeit nach Palma zurückzukehren, um den Schaden zu beurteilen, die Takelage testen zu lassen und schließlich einen Fehler zu machen Reparatur.

Sie verpassten heute alle drei Rennen und sammelten satte 36 Punkte. Was zu Beginn des Showdowns ein komfortabler Vorsprung von achtzehn Punkten war, ist jetzt auf viel prekärere sechs Punkte zusammengeschrumpft.

Die gute Nachricht für beide Protagonisten ist, dass sie Reparaturen und Sekundärchecks abgeschlossen haben und am Freitag für voraussichtlich zwei Rennen bei deutlich schwächerem Wind und zwei weitere Rennen am Samstag an der Startlinie sein sollten.

Es ist eine unglaubliche, grausame Wendung des Schicksals, insbesondere für Teams, die noch nie zuvor den Circuit-Titel gewonnen haben. Platoon stand fünf Mal auf dem Podium und erzielte dabei die Plätze zwei und drei. Im Jahr 2019 hatte sich das Provezza-Team von Ergin Imre nach dem zweiten Platz beim Saisonauftakt auf Menorca und dem anschließenden Sieg in Porto Sherry fest als Titelanwärter der Saison etabliert. Bei einer windigen Cascais-Regatta belegten sie den sechsten Platz, bevor sie hierher nach Puerto Portals kamen, wo ihnen im ersten Rennen das Rigg kaputt ging und sie vier DNCs punkten mussten, während sie einen Ersatzmast aus Valencia verschickten.

Das machte ihre Titelhoffnungen effektiv zunichte. Aber die Bucht von Palma hat für Imres Team besondere schöne Erinnerungen, da sie hier 2017 ihre erste 52 SUPER SERIES-Regatta überhaupt gewannen.

Der argentinische Stratege von Provezza, Cole Parada, war nach diesem Tag sichtlich erschüttert und kommentierte:

„Das war natürlich nicht das, was wir erwartet hatten. Wir hatten hier auf weitere positive Situationen gehofft, aber wir müssen es so nehmen, wie es ist. Nachdem dies heute passiert ist, beweist das nur, wie gut wir in dieser Saison gesegelt sind, dass wir durch drei verpasste Rennen auseinandergerissen wurden, aber immer noch in Führung liegen. Deshalb müssen wir stolz sein. Darauf sollten wir stolz sein und die nächsten drei oder vier Rennen entsprechend segeln.“

Der kürzlich gekrönte Weltmeister Platoon erzielte zwei DNCs mit insgesamt 24 Punkten, bevor ein dritter, der die Moral steigerte, ihm gewissermaßen neuen Schwung verleiht. Taktiker Vasco Vascotto beendete den Tag mit einem Blick nach vorne

„Dass wir rausgehen und Dritter werden, zeigt die Stärke dieser Mannschaft und den Grund, warum wir kämpfen wollen, um zu versuchen, dieses Event zu gewinnen, wenn es möglich ist.“ Wir können kämpfen. Das ist sehr gut. Hoffen wir, dass wir noch mindestens ein paar Rennen segeln können.“

Das Phoenix-Team der Familie Plattner feiert seine beste Regatta der Saison. Nachdem Ed Baird gemeinsam mit dem Strategen Cameron Dunn die Taktik festgelegt hatte, konnten sie zwischen gestern und heute drei Siege in Folge erringen, die heute im dritten Rennen zu einem sechsten hinzukamen. Damit liegen sie mit 10 Punkten Vorsprung auf Takashi Okuras Sled und 11 Punkten vor Doug DeVos‘ Quantum Racing powered an der Spitze der Veranstaltung von American Magic.

Puerto Portals 52 vorläufiger Stand der SUPER SERIES Sailing Week nach sechs Rennen

1. PHOENIX (RSA) Hasso Plattner, 5+3+1+1+1+5 = 16

2. SLED (USA), Takashi Okura, 6+5,5+ 5,5+3+2+4 = 26

3. QUANTUM RACING POWERED BY AMERICAN MAGIC (USA), Doug DeVos, 4+4+3+5+9+2 = 27

4. INTERLODGE (USA),Austin und Gwen Fragomen , 8+2+8+4+3+6 = 31

5. GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 1+12+7+2+5+2(+4) = 32

6.ALEGRE (GBR), Andy Soriano , 2+7+6+9+4+8 = 36

7. ALPHA+ (HKG), Shawn y Tina Kang, 7+1+9+6+7+9 = 39

8.PLATOON (GER), Harm Müller-Spreer , 3+5,5+5,5+12+12+3 = 41

9. VAYU (THA), Familia Whitcraft, 11+5+5+7+6+10 = 44

10.PAPREC (FRA), Jean- Luc Pethuguenin, 10+8+4+8+8+7(+1) = 46

11. PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 9+6+2+12+12+12 = 53

52 SUPER SERIES 2023 Stand nach 6 Rennen Puerto Portals

1. PROVEZZA (TUR), 34+42+35+26+53 = 190

2.PLATOON (GER), 45+51+34+25+41 = 196

3. QUANTUM RACING POWERED BY AMERICAN MAGIC (USA), 40+43+54+43+27 = 207

4. GLADIATOR (GBR), 40+66+41+34+32 = 213

5. SLED (USA), 45+52+46, 5+51+26 = 220,5

6. ALEGRE (GBR), 43+64+46+44+36= 233

7. VAYU (THA), 58+48+65+54+44 = 269

8. PHOENIX (RSA ) 57+71+100+39+16 = 283

9. INTERLODGE (USA), 45+54+100+58+31 = 288

10. PAPREC (FRA), 56+81+58+88+46 =329

11. ALPHA+ (HKG), 65+91+72+66+39 = 333