50. ROLEX FASTNET RACE 2023 – Wie das Offshore Racing erwachsen wurde

Eine Ergänzung zum historischen und mythischen Erbe des Rolex Fastnet Race – Eine Rekordflotte wird die 50. Ausgabe des herausragenden Offshore-Rennens des RORC markieren © Carlo Borlenghi/ROLEX

Historisches Rennen wird zur Legende.

In einem Monat, am 22. Juli, wird eine weitere Flotte in Rekordgröße von Cowes abfahren, um die 50. Ausgabe der wichtigsten Veranstaltung des Royal Ocean Racing Club in Angriff zu nehmen : das Rolex Fastnet Race. Derzeit stehen aus aller Welt 491 Yachten aller Formen und Größen zwischen 9 und 32 Metern auf der vorläufigen Teilnehmerliste des Rennens. Das sind 26 % mehr als der bisherige Rekord von 388 Teilnehmern an der Pre-COVID-Ausgabe 2019 – der größte Beitragssprung in der jüngeren Geschichte der Veranstaltung. Angesichts der Tatsache, dass dies mehr als doppelt so viel ist wie bei allen anderen klassischen internationalen 600-Meilen-Hochseerennen, ist das Rolex Fastnet Race mit Sicherheit das größte Hochsee-Yachtrennen der Welt.

In 98 Jahren haben das Rolex Fastnet Race, Bootsdesign und der Hochseerennsport gemeinsam einen unvorstellbaren Weg zurückgelegt. Das erste Fastnet-Rennen, ursprünglich „The Ocean Race“ genannt, fand 1925 auf einer Strecke vom Solent aus statt, wo der Start vom Royal Victoria Yacht Club in Ryde erfolgte, bevor die Boote den Solent in östlicher Richtung verließen und dann zum Fastnet fuhren Rock, Abschluss in Plymouth. Nachdem der Start im folgenden Jahr nach Cowes verlegt wurde, das Rennen 1931 alle zwei Jahre stattfand, Bishop Rock als Wendepunkt gewonnen wurde und das Rennen einmalig 1933 wieder in Cowes endete, blieb die Strecke weitgehend festgelegt, bis die Flotte Plymouth überholte und wurde 2021 erstmals nach Cherbourg-en-Cotentin im Offshore-Rennsport-freundlichen Frankreich verlegt.

Der Lotsenkutter Jolie Brise ging in die Geschichtsbücher ein, nachdem er 1925 das erste bahnbrechende Ocean Race gewann © Rick Tomlinson/RORC

Von kleinen Anfängen

Eine bunte Sammlung von sieben Yachten nahm am Ocean Race 1925 teil, von Pilotenkutter-Designs bis hin zu seetüchtigen Booten aus der Feder des norwegischen Designers Colin Archer. Die mit 56 Fuß (an Deck) größte und modernste von ihnen, Jolie Brise, wurde in Le Havre als Lotsenkutter gebaut und war bereits 12 Jahre alt, als sie in die Geschichtsbücher einging und das erste Pionierrennen gewann. Bekanntlich verkündete ihr Eigner, Commander EG Martin, bei einem Abendessen nach dem Rennen im Royal Western Yacht Club auf Plymouth Hoe die Gründung des Ocean Racing Club, der sechs Jahre später seine königliche Genehmigung von König George V. erhalten würde.

Am ungewöhnlichsten war damals vielleicht die Art und Weise, wie Yachtrennen im Vereinigten Königreich wahrgenommen wurden. Vom 19. Jahrhundert bis dahin waren Yachtrennen im Vereinigten Königreich ein beliebter Zeitvertreib, da es sich dabei um Könige handelte . Königin Victoria verbrachte die Sommermonate in ihrer Residenz auf der Isle of Wight, Osborne House, und bereiste ihr Reich an Bord eines riesigen Raddampfers, während die nachfolgenden Monarchen, Edward VII. und George V., über einen Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten mit ihrem geliebten Kutter Britannia um die Wette fuhren beachtlicher Erfolg. Sie zogen natürlich die Aristokratie und die Reichen an, ein Wanderzirkus, der in den Sommermonaten zwischen einer langen Reihe „königlicher Regatten“ über die britischen Inseln zog. Bei all diesen Regatten fanden die Rennen jedoch ausschließlich „inshore“ statt.

Rod und Olin Stephens‘ Dorade, die Gewinnerin des Fastnet Race von 1931 und 1933 © Daniel Forster/ROLEX

Der amerikanische Klassiker inspiriert ernsthafte Offshore-Rennen.

Offshore-Rennen hatten eher etwas mit der Kreuzfahrt-Community zu tun (der Royal Cruising Club wurde 1888 gegründet). Vielleicht aus diesem Grund wird das älteste der internationalen „klassischen 600-Meilen-Hochseerennen“, die Newport-Bermuda, vom Cruising Club of America mitorganisiert. Ebenso wurde die Sydney-Hobart, die erstmals 1945 stattfand und ursprünglich als gemeinsame Kreuzfahrt nach Tasmanien konzipiert war, stets vom Cruising Yacht Club of Australia durchgeführt.

Zur Zeit des ersten Fastnet-Rennens war die Hochseeregatta in den USA geringfügig weiter entwickelt, wo 1906 das erste Bermuda-Rennen und ein Jahr zuvor das erste Transpac-Rennen ausgetragen wurden. Ein wichtiger historischer Moment ereignete sich, als der in New York ansässige Brite Weston Martyr 1924 beim Bermuda-Rennen mitsegelte und, völlig fasziniert von der Veranstaltung und den Hochseeregatten, in der britischen Presse für Aufsehen sorgte, dass das Vereinigte Königreich eine eigene Regatta brauchte. Ungeachtet dessen, was geschehen sollte, dauerte es noch mehr als ein Jahrzehnt, bis Hochseeregatten in Großbritannien als ernstzunehmende Sportart und nicht mehr als temperamentvolle Kreuzfahrt in Gesellschaft galten. Das Beispiel dafür dürften erfolgreiche amerikanische Hochseerennfahrer wie Rod und Olin Stephens gegeben haben. Dorade, die Gewinnerin von 1931 und 33.

Der 1846 gegründete Royal Engineer Yacht Club hat seit 1925 bei jedem Fastnet-Rennen ein Boot gemeldet! J/109 Trojan wird an der Startlinie sein, um die Tradition fortzusetzen © Carlo Borlenghi/ROLEX

Eine Tradition des Royal Engineer Yacht Club seit 1925

Ein weiterer Teilnehmer des ersten Rennens war Fulmar, ein 14-Tonnen-Kutter aus dem Jahr 1901, der dem Royal Engineer Yacht Club gehörte. Der 1846 gegründete REYC ist nicht nur einer der ältesten Yachtclubs der Welt, sondern kann auch auf die außergewöhnliche und völlig einzigartige Erfolgsbilanz zurückblicken, seither bei jedem Fastnet-Rennen ein Boot gemeldet zu haben. Dieses Jahr kehren sie mit ihrem J/109 Trojan zurück. Bezeichnenderweise gewann die REYC das zweite Fastnet-Rennen im Jahr 1926 mit Ilex, einem immer noch alten Design, das 1899 auf den Markt gebracht wurde, das aber von den Pionieren bis zum Ende des Rennens im Zweiten Weltkrieg weitergeführt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg fuhren sie auf einer Reihe von Windfall-Yachten, die aus Deutschland befreit wurden, bis zur Ära der GFK-Cruiser-Racer ab den 1970er Jahren, als sie regelmäßig verschiedene Nicholsons, Sigma 33 und Contessa 32 an den Start gingen. Beim Rennen 1979 vertraten beispielsweise vier Teilnehmer den REYC, darunter bekanntlich

„Es gibt sicherlich ein Element, die Tradition aufrechtzuerhalten – so wie Jolie Brise jedes Jahr antritt, fühlt sich der REYC verpflichtet, einen Beitrag einzureichen“, erklärt Lieutenant Colonel Robert Duke, ehemaliger Rear Commodore (Offshore) beim REYC, der vier Rennen bestritten hat Rolex Fastnet fährt mit seinem Club Rennen.

„Schon vor dem ersten Fastnet-Rennen war der REYC recht abenteuerlustig und beteiligte sich an Transatlantik-Rennen.“ Abgesehen von der Tradition nehmen sie an Wettkämpfen teil, weil sie die Teamaspekte des Yachtrennsports als gutes Training ansehen. Zusätzlich zu ihrem Rennprogramm mit Trojan werden sie in Kürze zu ihrer „Atlantic Quest“ aufbrechen, bei der 100 ihrer Truppen eine Challenge 72 in verschiedenen Abschnitten bis zu den Falklandinseln und Südgeorgien segeln werden, wo sich Bergsteiger ihres Korps neu erfinden werden Ernest Shackletons Durchquerung der Insel.

„Für die Armee besteht das Tolle an einer Abenteuersegelausbildung wie dieser darin, dass man Menschen zu relativ geringen Kosten in herausfordernde Bedingungen versetzen und ihnen echte Führungschancen bieten kann.“ Wenn man unter schrecklichen Bedingungen meilenweit von zu Hause entfernt ist, ist das ein echter Führungstest, wenn es darum geht, wie man ein Team zusammenbringt.“

Für den Offshore-Sieg konzipiert und für das Rennen gebaut – der neue hochmoderne C45 Ino Noir von RORC Commodore James Neville © Paul Wyeth/ pwpictures.com

Inspirierende Innovation und Design

Um einige der Entwicklungen aufzuzählen: Da es das Fastnet Race seit den Anfängen des Sports gibt, hat es unzählige Design-, Bau- und Technologiefortschritte bei Rennyachten erlebt und war in manchen Fällen teilweise auch dafür verantwortlich. Dies wurde durch den Wettbewerb auf höchstem Niveau gefördert, insbesondere in den vier Jahrzehnten, als er im Mittelpunkt einer der elitärsten Veranstaltungen im internationalen Yachtrennsport stand: dem Admiral’s Cup .

Bei den ersten Flug-/Foilbooten, die im letzten Jahrzehnt in den IMOCAs und Ultim-Trimaranen in das Rennen eingeführt wurden, wurden lange Kiele durch separate Flossen, dann Kugelkiele und Spatenruder ersetzt. Die Riggs haben sich von Schonern über Ketschen und Yawls bis hin zu Masttops und dann Teilschaluppen bis hin zu, in den selteneren Fällen der Ultim, rotierenden Flügelmasten entwickelt, die je nach Wetterlage geneigt werden können. Sextanten und Protokolle wurden durch RDF, Decca/Loran C und schließlich GPS ersetzt; Kompasse von Fluxgate und letztendlich kreiselstabilisierte Angelegenheiten. Mit Teer beschichtete Ölzeuge wurden durch mit Leinöl beschichtete Leinwand ersetzt, bevor sie durch Kunststoffe und dann atmungsaktive Membranstoffe wie Gore-Tex revolutioniert wurden. Die größten Fortschritte und wohl auch die größten Leistungssteigerungen wurden jedoch durch die Materialentwicklung und die Technik erzielt: Rümpfe haben sich von Holz in verschiedenen Formen und Bautechniken über GFK bis hin zu Verbundwerkstoffen wie Kevlar- und PVC-Schaumkernen entwickelt und den neuesten Stand der Technik von Kohlefaser über einem Nomex-Kern mit Werkzeugen erreicht, die von der Maschine auf den Millimeter genau geschnitten werden, was leichte, dennoch hochsteife, starke Strukturen. Die Vorteile von Carbon haben sich auf das gesamte Boot ausgeweitet und kommen insbesondere den Holmen und Segeln zugute. In ähnlicher Weise hat sich die Metallbearbeitung auf Booten von Stahl über Edelstahl und Aluminium bis hin zu Titan weiterentwickelt, während Hanfseile durch Polyester und dann Aramid ersetzt wurden, bis hin zum heutigen Stand der Technik Dyneema, Spectra und Vectran. dennoch hochsteife, starke Strukturen. Die Vorteile von Carbon haben sich auf das gesamte Boot ausgeweitet und kommen insbesondere den Holmen und Segeln zugute. In ähnlicher Weise hat sich die Metallbearbeitung auf Booten von Stahl über Edelstahl und Aluminium bis hin zu Titan weiterentwickelt, während Hanfseile durch Polyester und dann Aramid ersetzt wurden, bis hin zum heutigen Stand der Technik Dyneema, Spectra und Vectran. dennoch hochsteife, starke Strukturen. Die Vorteile von Carbon haben sich auf das gesamte Boot ausgeweitet und kommen insbesondere den Holmen und Segeln zugute. In ähnlicher Weise hat sich die Metallbearbeitung auf Booten von Stahl über Edelstahl und Aluminium bis hin zu Titan weiterentwickelt, während Hanfseile durch Polyester und dann Aramid ersetzt wurden, bis hin zum heutigen Stand der Technik Dyneema, Spectra und Vectran.

Das Rolex Fastnet Race repräsentiert mehr als alle anderen Segelveranstaltungen auf der Welt das gesamte Pantheon des Offshore-Yachtrennens © Carlo Borlenghi/ROLEX

Sie repräsentieren das gesamte Pantheon des Offshore-Yachtrennens

. Während die Pfeife rauchende, fleischfressende Guernsey- und Südwester-tragende Crew von Jolie Brise das Rennen 1925 im Schneckentempo von 4,1 Knoten gewonnen hat, hat sie möglicherweise sogar einen außergewöhnlichen Rekord aufgestellt des Fife Halloween-Sets im folgenden Jahr (das bis 1939 andauern sollte) lag bei nur durchschnittlich 6,7 Knoten. Als die VO70 Abu Dhabi Ocean Racing 2011 ihren Einrumpf-Rekord aufstellte, verdoppelte sich ihre Durchschnittsgeschwindigkeit – 14,25 Knoten. Am erstaunlichsten ist, dass der absolute Rekord nach Plymouth im Jahr 2019 vom 32 m langen Ultim-Trimaran der Groupe Edmond de Rothschild bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,7 Knoten aufgestellt wurde, obwohl solche Schiffe eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 37+ Knoten erreichen können. Wenn das Wetter dies auf der gesamten Strecke zuließe, würden sie für die Bewältigung nur 18 Stunden benötigen.

Abgesehen davon ist die größte Entwicklung des Rennens seine schiere Beliebtheit: Während bis zum Zweiten Weltkrieg die Teilnehmerzahl nie mehr als 29 erreichte, stiegen sie in den 1960er Jahren exponentiell an, von 59 im Jahr 1959 auf 209 im Jahr 1967. Während die Zahlen nach der Katastrophe von 1979 stark zurückgingen Mit einer Rekordzahl von 303 Yachten nahmen erst im Jahr 2011 diese Zahlen wieder übertroffen und die Flottengröße wuchs stetig bis auf den aktuellen Rekordwert von 388 im Jahr 2019.

Heute repräsentiert das Rolex Fastnet Race mehr als alle anderen Segelveranstaltungen auf der Welt das gesamte Pantheon des Offshore-Yachtrennens, von Müttern und Vätern in ihren Familienkreuzern über Segelschulen und „Pay-to-Play“-Boote bis hin zu den wettbewerbsfähigeren Amateur-IRC-Teams an Profiteams und die französischen Klassen wie Class40, IMOCA und Ultim. EG Martin und die ursprünglichen Pioniere des Rennens und des Sports wären mehr als stolz.

Der Artikel zur Geschichte des Rolex Fastnet Race im RORC-Jahrbuch 2023 von James Boyd ist HIER

