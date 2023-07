50. AUFLAGE DES ROLEX FASTNET RACE Start 22.07 in Cowes

Termine für das 50. Rolex Fastnet Race bekannt gegeben – das weltweit größte Offshore-Rennen. Merken Sie sich das Datum vor: 22. Juli – 28. Juli 2023 Cowes-Fastnet Rock-Cherbourg-en-Cotentin © Kurt Arrigio/Rolex

Nach dem Erfolg des Rolex Fastnet Race 2021 von Cowes nach Cherbourg-en-Cotentin freuen sich der Royal Ocean Racing Club (RORC) und seine französischen Partner, den Termin für die nächste Ausgabe seines Flaggschiff-Events im Jahr 2023 bekannt zu geben.

Die 50. des weltweit größten Offshore-Rennens startet am Samstag, den 22. Juli 2023, vor den jährlichen Feierlichkeiten der Cowes Week von der Royal Yacht Squadron aus .

Die Umrundung des Fastnet Rock ist für jeden Teilnehmer ein unvergesslicher Moment © Kurt Arrigo/ROLEX

Jean-Louis Valentin, Präsident der Arrival Fastnet Cherbourg Association, kommentiert: „Wir freuen uns, die Ankunft des mythischen Rolex Fastnet Race im Jahr 2023 erneut in Cherbourg-en-Cotentin begrüßen zu dürfen. Der Verband und die öffentlichen Partner; Die Stadt Cherbourg-en-Cotentin, die Agglomeration Community du Cotentin, das Departement Manche und die Region Normandie arbeiten weiterhin Hand in Hand, um dieses große internationale Seerennen in unserer Region willkommen zu heißen. Der neue Termin, der 22. Juli 2023, wird mehr Menschen anlocken und wir werden wieder einen herzlichen Empfang vor dem Start des Rennens und eine große Party im Ziel bieten. Unsere Teams arbeiten bereits mit dem RORC zusammen, um die Ankunft dieser 50. Ausgabe zu einem großartigen Festival und einer freundlichen Veranstaltung für alle zu machen.“

„Wir freuen uns alle auf die Teilnahme an einem ganz besonderen Jubiläumsjahr für das Rolex Fastnet Race. Nach dem durchschlagenden Erfolg der diesjährigen Ausgabe werden wir erneut in Cherbourg landen und erwarten eine Rekordteilnehmerzahl. Wir sind sicher, dass unsere Partner in Frankreich (Stadt Cherbourg-en-Cotentin, die Agglomeration Community du Cotentin, das Departement Manche und die Region Normandie) dafür sorgen werden, dass Teilnehmer und Besucher gleichermaßen herzlich willkommen geheißen werden und die Goldmedaille feiern können Jubiläumsrennen im unnachahmlichen französischen Stil“, kommentiert RORC Commodore James Neville.

Tom Kneen und seine Crew auf seinem JPK 11.80 Sunrise – jubelnd nach dem Gewinn des Fastnet Challenge Cup beim Rolex Fastnet Race 2021 © Paul Wyeth/pwpictures.com

„Die 50. Ausgabe des Rolex Fastnet Race wird vor der Cowes Week im Jahr 2023 stattfinden, um den Liegeplatzbedarf der großen Flotte vor dem Start am 22. Juli zu decken, und die Registrierung vor der Veranstaltung wird den Teilnehmern erneut angeboten. “ Cherbourg. Wir freuen uns, erneut mit unseren Gastgebern zusammenzuarbeiten, um dieses großartige Rennen zu Ende zu bringen, und gehen davon aus, dass es noch besser wird als die Veranstaltung 2021“, sagt Rennleiter Chris Stone.

Das alle zwei Jahre stattfindende 690-Seemeilen-Rennen ist ein Übergangsritual für alle Teilnehmer und eine der ganz wenigen weltweiten Veranstaltungen, bei denen korinthische Segler auf derselben Rennstrecke wie ihre Sporthelden antreten können. Das ultimative Ziel ist es, den Gesamtpokal mit nach Hause zu nehmen; der historische Fastnet Challenge Cup – erstmals im Jahr 1925 verliehen, für die meisten Segler jedoch als Abschluss des Rennens und einer harten persönlichen Herausforderung; Die Hauptattraktion dieses renommierten Offshore-Klassikers besteht darin, sich mit anderen seiner Klasse zu messen oder sich mit Hunderten leidenschaftlicher Segler aus der ganzen Welt zu messen.

Die Ankunft der Rolex Fastnet Race-Flotte in Cherbourg-en-Cotentin sorgt für Festivalatmosphäre © Paul Wyeth/pwpictures.com

Die Ankunft der riesigen Flotte wird erneut mit Spannung erwartet, und die Zuschauer genießen die Atmosphäre des internationalen Yachtfestivals, während die Boote die 690 Seemeilen lange Strecke von Cowes über den Fastnet Rock nach Cherbourg-en-Cotentin zurücklegen. Beginnend mit den ersten Ankünften am 23. Juli , gipfelt der tägliche Zustrom internationaler Teilnehmer auf den unterschiedlichsten Booten in einer denkwürdigen Preisverleihung anlässlich des 50. Rolex Fastnet Race in Cherbourg am Freitag, den 28. Juli 2023.

Merken Sie sich den Termin vor – Samstag, 22. Juli 2023.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an das RORC Race Team unter: E:racing@rorc.org , T: +44 1983 295 144, oder gehen Sie zu:www.rorc.org

Der Medienhubschrauber erfasst die riesige Flotte im Solent zu Beginn des Rennens © Paul Wyeth/pwpictures.com

