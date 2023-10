© © Jean-Marie Liot/Alea

Der Vendée Globe war noch nie so attraktiv. Für die 10. Ausgabe der Nonstop-Einhand-Weltumrundung ohne Unterstützung haben sich 44 Skipper beworben.

Ein Rekord. Die Werte Abenteuer, Teilen, Engagement und Selbstüberwindung stehen mehr denn je im Mittelpunkt der Bestrebungen der Öffentlichkeit.

DIE VIELFALT DER KANDIDATEN MACHT DAS RENNEN SO SPANNEND !

Unter diesen 44 Kandidaten gibt es, wie in jeder Ausgabe, eine große Vielfalt an Profilen. Das ist das Besondere an der Vendée Globe: Jeder Segler hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen.

Es gibt eine Reihe von Neuzugängen, die 18 „Rookies“. Die jüngste Skipperin, Violette Dorange, ist jetzt erst 22 ! Sie wird voraussichtlich ihre erste Weltumrundung an Bord des Bootes bestreiten, mit dem Jean Le Cam die Vendée Globe 2020 absolvierte. König Jean, das symbolträchtige Gesicht und älteste Skipper im Rennen, dürfte zum sechsten Mal am Start sein, auf seinem brandneuen IMOCA mit geraden Schwertern, der gerade vom Stapel gelassen wurde.

Unter den sechs Kandidaten – so viele wie der Rekord von 2020 – haben Sam Davies, Justine Mettraux und Clarisse Crémer große Ambitionen an der Spitze von Hochleistungsbooten und freuen sich darauf, am Kampf um das Podium teilzunehmen.

Damien Seguin, der erste behinderte Skipper, der 2020–2021 einen Vendée Globe absolvierte, sollte neben Jingkun Xu, einem jungen chinesischen Skipper mit einer Armamputation, zurück sein. Ihre Kandidatur unterstreicht, dass Vendée Globe auch eine inspirierende Demonstration der Inklusion ist.

44 Kandidaten für die Vendee Globe 2024

EIN RENNEN, INTERNATIONALER DENN JE, 44 Kandidaten für die Vendee Globe 2024

Die Internationalisierung des Vendée Globe erreicht ein neues Niveau: Bewerbungen kommen aus aller Welt ! Wenn 2020 in dieser Hinsicht ein Rekordjahr war, ist 2024 erneut ein Beweis dafür, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Zu den Kandidaten gehören 16 internationale Skipper, die mehr als ein Drittel der Einsendungen repräsentieren, verglichen mit 12 im Jahr 2020. Darüber hinaus sind die 11 vertretenen Nationalitäten auf 4 der 5 Kontinente der Welt verteilt. Diese Internationalisierung geht mit der Diversifizierung der Profile einher und verleiht dem Rennen einen äußerst reichhaltigen multikulturellen Aspekt.

SEELEUTE ENGAGIERTEN SICH ZUNEHMEND

Von sozialem Engagement über Umweltschutz bis hin zu medizinischer Forschung bietet die Vendée Globe immer mehr Kapitänen die Möglichkeit, mit ihren Errungenschaften Anliegen zu unterstützen, die ihnen am Herzen liegen. Es gibt mehr als 30 Anliegen, die von den Seglern unterstützt werden. Einige, wie Tanguy Le Turquais mit Lazare oder Manuel Cousin mit Coup de Pouce, haben ihr Boot nach der Wohltätigkeitsorganisation benannt, die sie unterstützen, um ihnen maximale Sichtbarkeit zu ermöglichen. Andere verfolgen einen anderen Ansatz, wie Thomas Ruyant und Sam Goodchild, die unter dem gemeinsamen Banner des Kollektivs „We Sail for People and Planet“ segeln, das sich dafür einsetzt, Menschen und dem Planeten zu helfen.

Das Projekt Initiatives-Coeur mit Skipper Sam Davies ermöglicht es Kindern mit Herzfehlbildungen in Frankreich operiert zu werden, wenn dies im eigenen Land nicht möglich ist. Ihr Ziel ist es, bis zum Ende der nächsten Vendée Globe 500 Kinder zu retten. Maxime Sorel, Kapitän der neuen IMOCA V und B – Monbana – Mayenne, engagiert sich seit fast 10 Jahren intensiv für „Vaincre la Mucoviscidose“, eine Vereinigung, die er durch seine verschiedenen Unternehmungen auf See während der Vendée Globe und an Land gefördert hat Er bestieg den höchsten Gipfel der Welt, den Mount Everest.

40 PLÄTZE AM START, 10. NOVEMBER 2024

Für die Ausgabe 2020 haben sich 37 Skipper beworben. Am Ende nahmen nur 33 am Rennen teil.

Um herauszufinden, welche 40 Teilnehmer am 10. November 2024 in See stechen werden, müssen wir auf das letzte Qualifikations- und Auswahlrennen warten: die New York Vendée – Les Sables d’Olonne, die am 29. Mai 2024 von den Vereinigten Staaten aus startet.

Alain Leboeuf, Präsident der Vendée Globe:

„Ich freue mich über die Vielfalt der Bewerbungen für die Ausgabe 2024.“ Wieder einmal werden wir Segler mit außergewöhnlichem Hintergrund und Persönlichkeiten aus der ganzen Welt begrüßen, die bereit sind, die Unermesslichkeit der Ozeane zu erobern und ihre Träume wahr werden zu lassen. Die wachsende Zahl an Einsendungen internationaler Skipper zeigt die globale Reichweite unseres Rennens und zeigt, wie sehr es Menschen über ihre Grenzen hinaus inspiriert. Es ist diese menschliche Vielfalt, die die Vendée Globe zu einem außergewöhnlichen Abenteuer macht. »

Schlüsselfiguren :

10. Ausgabe

6 Frauen (gegenüber 6 im Jahr 2020)

16 internationale Skipperinnen (gegenüber 12 im Jahr 2020)

11 Nationalitäten vertreten: Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Deutschland, Italien, Belgien, Ungarn, Japan, China, USA, Neuseeland (gegenüber 9 im Jahr 2020) 2020)

18 Rookies (gegenüber 20 im Jahr 2020)

30 unterstützte Anliegen

14 neue IMOCAs (gegenüber 9 im Jahr 2020)

2 Handisport-Skipper

Kandidaten:

Fabrice AMEDEO (Nexans – Arts & Fenêtres) – FRA

Romain ATTANASIO (Fortinet – Best Western) – FRA

Eric BELLION (STAND AS ONE) – FRA

Yannick BESTAVEN (Maître CoQ V) – FRA

Jérémie BEYOU (Charal) – FRA

Arnaud BOISSIÈRES (La Mie Câline) – FRA

Louis BURTON (Bureau Vallée) – FRA

Conrad COLMAN (Imagine) – USA/NZL

Manuel COUSIN (Coup de Pouce) – FRA

Antoine CORNIC (Human Immobilier) – FRA

Clarisse CRÉMER (L’Occitane en Provence) – FRA

Charlie DALIN (MACIF Santé Prévoyance) – FRA

Samantha DAVIES (Initiatives-Cœur) – GBR

Violette DORANGE (DeVenir) – FRA

Louis DUC (Fives Group – Lantana Environnement) – FRA

Benjamin DUTREUX (GUYOT environnement – ​​Water Family) – FRA

Benjamin FERRÉ ( Monnoyeur – Duo for a Job) – FRA

Sam GOODCHILD (For the Planet) – GBR

François GUIFFANT (Partage) – FRA

James HARAYDA (Gentoo Sailing Team) – GBR

Pip HARE (Medallia) – GBR

Oliver HEER (Oliver Heer Ocean Racing) – SUI

Boris HERRMANN (Malizia – Seaexplorer) – GER

Isabelle JOSCHKE (MACSF) – FRA/GER

Tanguy LE TURQUAIS (Lazare) – FRA

Jean LE CAM (Tout start en Finistère – Armor-Lux) – FRA

Nicolas LUNVEN (Holcim – PRB) – FRA

Sébastien MARSSET (Foussier – Mon Courtier Energie) – FRA

Paul MEILHAT (Biotherm) – FRA

Justine METTRAUX (Teamwork.net) – SUI

Giancarlo PEDOTE (Prysmian Group) – ITA

Yoann RICHOMME (Paprec Arkéa) – FRA

Alan ROURA (Hublot) – SUI

Thomas RUYANT (Für Menschen) – FRA

Damien SEGUIN (Groupe APICIL) – FRA

Phil SHARP (OceansLab – Cleantech Accelerator) – GBR

Kojiro SHIRAISHI (DMG MORI Global One) – JPN

Sébastien SIMON (Groupe Dubreuil) – FRA

Maxime SOREL (V und B – Monbana – Mayenne) – FRA

Guirec SOUDÉE (Freelance.com) – FRA

Nicolas TROUSSEL (NC) – FRA

Denis VAN WEYNBERGH (D’Ieteren Group) – BEL

Szabolcs WEORES (New Europe) – HUN

Jingkun XU (Singchain Team Haikou) – CHN

Quelle Vendée Globe

44 Kandidaten für die Vendee Globe 2024

TEAMINFO

27.09Nick Moloney schließt sich Canada Ocean Racing als Zweihand-Segelpartner für die Transat Jacques Vabre 2023 an…Scott Shawyer, Präsident und Skipper von Canada Ocean Racing, setzt seinen Weg fort, der erste Kanadier zu werden, der die Vendée Globe beendet, indem er Nick Moloney als seinen Trainer und Zweihand-Segelpartner für die bevorstehende Transat Jacques Vabre bekannt gibt.…14.09Team Holcim-PRB heißt zwei neue Skipper willkommen, die die GO CIRCULAR-Segelkampagne leiten …Nach dem zweiten Platz bei der letzten Ausgabe des Ocean Race begrüßt das Team Holcim-PRB den neuen Skipper und französischen Offshore-Rennexperten Nicolas Lunven sowie seinen Co-Skipper, die talentierte niederländische Seglerin Rosalin Kuiper.…25.07Rolex Fastnet Race 2023: Die Meisterleistung des Charlie Dalin…Diese 50. Ausgabe des Rolex Fastnet Race war für die IMOCA-Flotte der Startschuss für eine besonders spannende Fahrt für die 29 teilnehmenden Duos.…19.07Canada Ocean Racing gibt neuen Teamnamen und Zweck bekannt: Be Water Positive Sailing Team…Canada Ocean Racing stellt heute seinen neuen Teamnamen Be Water Positive vor. Mit ihrer Mission, das erste kanadische Team zu sein, das den Vendée Globe komplettiert, werden sie auch das Bewusstsein dafür schärfen und dafür werben, was es bedeutet, wasserpositiv zu sein.…17.07Der Schweizer Segler Oliver Heer sichert sich eine neue Sponsoring-Partnerschaft mit Portier Yachts Switzerland…Der Schweizer IMOCA-Segler Oliver Heer gibt stolz bekannt, dass er sich ein dreijähriges Nebensponsoring von der Luxusyachtwerft Portier Yachts gesichert hat. Das Sponsoring markiert den Beginn einer aufregenden Reise für Heer, der in die Welt des IMOCA-Segelns einsteigt, mit dem ultimativen Ziel, am Vendée-Globe-Rennen 2024 teilzunehmen.…13.07Das L’Occitane Sailing Team gibt Co-Skipper und Leistungstrainer Alan Roberts bekannt…Das L’Occitane Sailing Team stärkt sein Team weiter, indem es Alan Roberts zum Co-Skipper und Leistungstrainer ernennt. Alan wird dem Team für den Rest der Saison 23-24 der IMOCA Globe Series beitreten.…