37. America`s Cup wird Coca Cola Sponsor

Heute Morgen unterzeichnete Coca-Cola Europacific Partners in seinem Werk in Martorelles (Barcelona) eine Vereinbarung, durch die das Unternehmen Sponsor des 37. America’s Cup wird – der ältesten und wichtigsten Wassersportveranstaltung der Welt, die 2024 in Barcelona stattfinden wird. Diese Allianz macht Coca-Cola zum globalen Softdrinks-Partner der 37. Ausgabe des America’s Cup.

Coca-Cola war schon immer in verschiedenen Disziplinen bei den wichtigsten Sportereignissen der Welt vertreten. Über das Sportsponsoring hinaus arbeitet das Unternehmen nun mit diesem Wettbewerb zusammen, um Initiativen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. In diesem Sinne wird Coca-Cola während der Regattamonate die Verwendung von Mehrwegglas als nachhaltigeren und wiederverwendbaren Behälter fördern. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Rahmen seines Programms „Mares Circulares“, das 2018 begann, auch Strandreinigungsaktionen fördern, mit denen in Spanien bereits mehr als 1.800 Tonnen Abfall verwertet werden konnten.

Die Vereinbarung festigt und bekräftigt auch die Beziehung von Coca-Cola zu Barcelona, ​​einer für die Gruppe auf internationaler Ebene wichtigen Stadt, die über eine der größten Produktionsstätten Europas (in Martorelles) verfügt und die Geburtsstätte der ersten Coca-Cola war Flasche in Spanien im Jahr 1953, aus der Fabrik in der Almogàvers-Straße.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung brachte Grant Dalton, CEO des 37. America’s Cup, und Francesc Cosano, General Manager von Coca-Cola Europacific Partners Iberia, zusammen. Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung betonten beide Führungskräfte die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Stadt, die Region und das Land unter Einbeziehung von Bürgern und lokalen Einheiten sowie die Bedeutung der Nachhaltigkeit bei der Verwaltung einer Veranstaltung dieser Größenordnung.

Francesc Cosano, General Manager von Coca-Cola Europacific Partners Iberia, betonte die Bedeutung einer Partnerschaft mit dem weltweit wichtigsten nautischen Wettbewerb und wies darauf hin, dass „diese Vereinbarung es uns ermöglicht, unser Engagement für Barcelona zu verstärken, die lokale Wirtschaft zu unterstützen und positive Auswirkungen zu erzielen.“ über die katalanische Gesellschaft“.

Grant Dalton, CEO des 37. America’s Cup, sagte seinerseits: „Wir sind besonders stolz darauf, dass eine so ikonische internationale Marke am 37. America’s Cup in einer so ikonischen Stadt teilnimmt, aber auf lokaler Ebene von einer Organisation wie dieser so nachdrücklich vorangetrieben wird Coca-Cola hier in Barcelona.

Ebenso wie AC37 ist es für sie offensichtlich sehr wichtig, ein positives Erbe der Veranstaltung in wirtschaftlicher und nachhaltiger Hinsicht zu hinterlassen. Daher ist es großartig, sie an Bord zu haben, die mit uns an solch positiven Ambitionen für den 37. America’s Cup und Barcelona arbeiten.