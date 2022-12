37. America`s Cup Match Termin 12.10.2024 bestätigt

Der Rennbereich sowohl für die Challenger Selection Series als auch für das America’s Cup Match selbst wurde jetzt mit Barcelonas Capitán Marítimo vereinbart und befindet sich südlich der Stadt am Strand von Barcelona und bietet den Zuschauern die perfekte natürliche Aussichtsplattform direkt an der Küste.

Eine dauerhafte Sperrzone für die Dauer des Rennens wurde vereinbart, um die Sicherheit sowohl für die Teilnehmer als auch für die erwartete tägliche Armada von Zuschauerbooten zu gewährleisten, die die Gelegenheit nutzen werden, die AC75 und AC40 aus nächster Nähe zu sehen. Aber für diejenigen an Land, die je nach Bedingungen nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt Rennen fahren können, und mit geplanten Galerien und Fanzonen wird Barcelona bereit sein, die Welt bei diesem 37. America ’s Cup zu empfangen.

Ebenfalls bestätigt ist das Datum für das Finale der Women’s America’s Cup Regatta, das direkt nach dem 5. Rennen am 16. Oktober 2024 für ein globales Publikum zur Hauptsendezeit zu sehen ist und der Frauenveranstaltung eine bedeutende Berichterstattung und Profilierung verleiht. Die Seglerinnen, die in der neuen und aufregenden AC40-Klasse antreten, die im strengen One-Design-Modus eingerichtet ist, werden zweifellos einige der besten Foil-Athletinnen der Welt sein und einen klaren Weg in die Zukunft der America’s finden Pokal wird ausgestellt.

Die Rennen im America’s Cup Match selbst, das ein Best-of-13-Format (erste bis sieben) sein wird, beginnen am Samstag, den 12. Oktober mit zwei geplanten Rennen, gefolgt von zwei weiteren Rennen am Sonntag, dem 13. Oktober 2024. Die Rennen werden dann für zwei unterbrochen Tage, jedoch nach Ermessen des Regattadirektors und nach Rücksprache mit dem Verteidiger und dem Herausforderer und je nach Bedingungen, können diese beiden Tage genutzt werden, um zwei Rennen pro Tag zu absolvieren. Der aktuelle Zeitplan würde ohne die Nutzung des Montags oder Dienstags am Mittwoch, den 16. Oktober 2024 für ein Rennen (Rennen 5) im Match, gefolgt vom Finale der America’s Cup-Regatta der Frauen, wie oben erwähnt, wieder aufgenommen.

Donnerstag, der 17. Oktober, ist offiziell nicht für Rennen angesetzt, kann aber wiederum, vorbehaltlich des Ermessens des Regattadirektors und der Vereinbarung mit den Teilnehmern, je nach Bedingungen für zwei weitere Rennen zugewiesen werden, während Freitag, der 18. Oktober 2024 offiziell als „Spare Day“ für up gekennzeichnet ist zu zwei weiteren Rennen. Bei Bedarf sind auch zwei Rennen pro Tag für Samstag, den 19. Oktober und Sonntag, den 20. Oktober 2024 geplant.

Das Ziel der Event Authority ist es, die Rennen am Wochenende des 19./20. Oktober 2024 abzuschließen, der Zeitplan sieht jedoch vor, dass die Rennen an Reservetagen in der folgenden Woche vom 21. Oktober 2024 bis zum 27. Oktober 2024 fortgesetzt werden können Falls erforderlich.

Zu der Ankündigung des Formats kommentierte Grant Dalton, CEO von America’s Cup Events Limited: „Wir freuen uns, die Daten für die Matchracing-Periode bestätigen zu können, und unser großer Dank geht an Capitán Marítimo und die Hafenbehörde von Barcelona, ​​die so professionell waren -aktiv und entgegenkommend während des gesamten Prozesses. Dies ist ein wichtiges Ereignis, das geplant werden muss, wobei Sicherheitsbedenken sowohl für Zuschauer als auch für Teilnehmer ganz oben auf der Liste stehen. Ich denke, das Ergebnis wird etwas ziemlich Spektakuläres, da Rennen vor dem Strand stattfinden, entlang der Küste von der Haupthafeneinfahrt direkt entlang der Küste, am Port Olímpic vorbei und weiter nach Osten, was eine fantastische Aussichtsmöglichkeit für die bietet Öffentlichkeit, diese bemerkenswerten Boote in vollem Tempo zu sehen.“