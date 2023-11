Formula Kite Asia & Oceania Championships 1.Tag

Beim Start vom Strand holt sich Maeder den ersten Sieg vor Huang. Max Maeder gewann heute knapp das Eröffnungsrennen der Formula Kite Asia & Oceania Championships in Shenzhen, China. Es war ein enger Dreikampf zwischen Maeder, seinem kroatischen Trainingspartner Martin Dolenc und dem chinesischen Lokalmatador Qibin Huang. Das erste Rennen der Männer sollte sich als einziger Wettbewerb des Tages erweisen, da die Brise für zuverlässige Rennen zu schwach war und Drachen vom Himmel ins Wasser fielen.





© IKA Media: Vom Start weg beschleunigen Denis Taradin aus Zypern gelang in seinem ersten Rennen, seit er sich beim Training in Tarifa, Spanien, nur zwei Wochen zuvor eine schwere Verletzung zugezogen hatte, ein großartiger Start. Da sein Bein genäht und auf dem Weg der Besserung war, wollte Taradin unbedingt sehen, wie seine Genesung voranschreitet, und wollte unbedingt wieder Rennen fahren. „Ich hatte einen guten Start und fuhr als Erster in die linke Kurve der Rennstrecke“, sagte Taradin. „Als ich wendete, hatte ich Mühe, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, und fiel ins Wasser. Ich denke, meine Geradeausgeschwindigkeit ist in Ordnung, aber wenn wir aus der Wende herauskommen müssen oder wenn ich beschleunigen möchte, glaube ich, dass mein Bein nach der Verletzung noch nicht stark genug ist. Die Muskulatur muss wieder stärker werden.“

Der maskierte Raider Max Maeder stiehlt den Sieg. Dolenc übernahm die Führung auf der rechten Seite der Rennstrecke. „Ich wurde nach dem Start hochgehoben und lag bis zur zweiten Gegenwindetappe in Führung. Leider geriet ich beim Wenden stark in Führung und verfehlte die Layline, weil der Wind so stark drehte. Es war super hart und im Gegenwind gingen wir alle getrennte Wege. An der unteren Markierung kamen wir alle wieder zusammen, aber mit den anderen beiden direkt vor mir.“ Huang führte kurzzeitig das Rennen auf der Gegenwind-Etappe an. „Aber Max nahm eine aggressivere Linie zur Bodenmarke und schaffte es, mich zu überholen, also segelte er gut“, sagte Huang, der mit seinem Start zumindest zufrieden war. „Ich habe im letzten Monat mehr als 200 Trainingsstarts absolviert und ich denke, das ist wirklich so





© IKA media/ Robert Hajduk: Die Eröffnungszeremonie geht mit einem Paukenschlag los. Zusammen mit der chinesischen Reiterin Jingue Chen hatte Maeder das Feld vertreten, indem er den Teilnehmern bei der aufwändigen Eröffnungszeremonie früher am Morgen den Eid abnahm. „Wir alle haben die Zeremonie heute Morgen wirklich genossen, aber als wir aufs Wasser kamen, erlebten wir ein hartes Erwachen in der echten Welt des Rennsports, und ich glaube, alle waren etwas erschüttert. „Wir hatten viele kleine Fische im Renngebiet und ich glaube, mein Florett hat während des Rennens etwa 40 Fische getroffen. Du hörst dieses „Pop, Pop, Pop“-Geräusch und merkst, dass du Fische triffst, was nicht schön für sie sein kann und auch nicht schön für uns ist. Wegen einer Fischkollision bin ich fast abgestürzt.“





© IKA media: Dies ist die erste internationale Sportveranstaltung, die in dieser sich schnell entwickelnden Region stattfindet. Trotz seiner engen Begegnungen mit der Fischart war Maeder froh, das Rennen gewonnen zu haben und zeigte seine typische Bescheidenheit. „Beim letzten Vorwind erwischte ich einen Glücksfall, der mir die Führung verschaffte“, sagte der 17-Jährige. Die Männer- und Frauenflotte brach am späten Nachmittag auf, um den Wind kurz aufzufrischen, doch dann ließ der Wind wieder nach, bevor das Rennen wieder aufgenommen werden konnte. Für die Polin Julia Damasiewicz war es einfach nur eine Freude, mit einem trockenen Kite wieder an den Strand zu kommen. „Es ist so viel besser, wenn man den Drachen am Himmel halten kann“, lächelte sie. „Das war mein Tagesziel, ein kleiner Sieg.

© IKA media/ Robert Hajduk: Warten auf den Wind. Das Rennen wird am Donnerstagmorgen fortgesetzt, wobei die Veranstaltung an diesem Sonntag mit der Medal Series mit 10 Fahrern ihren Höhepunkt erreicht. Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.formulakite.org/2023asians

by event reporter Andy Rice

Platzierung MEN 1. Platz Maximilian Maeder SGP 1 Punkt 2. Platz Qibin Huang CHN 2 Punkte 3.Platz Martin Dolenc CRO 3 Punkte

FULL RESULTS http://www.formulakite.org/2023asians

Traditioneller Tanz bei der Eröffnungszeremonie Nächste Veranstaltung KiteFoil World Series China – FINAL 29.11.–03.12.2023 Zhuhai, China.

