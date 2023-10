SailGP arbeitet mit Mover zusammen, um die weltweit erste technische Sportbekleidung ohne Kunststoff zu entwickeln

SailGP schließt sich mit Mover zusammen, um die weltweit erste plastikfreie technische Sportbekleidung zu entwickeln. 72 % der Menschen würden plastikfreie Sportbekleidung bevorzugen, wenn sie verfügbar wäre – und jetzt ist es soweit LONDON – 11. Oktober 2023 – SailGP, eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt Ligen, hat eine spannende, zielgerichtete Zusammenarbeit mit Mover, einem Pionier im Bereich 100 Prozent plastikfreier Bekleidung, angekündigt, um die weltweit erste plastikfreie technische Sportbekleidung zu entwickeln.



Eine im Jahr 2023 von SailGP in Auftrag gegebene Umfrage unter 1.500 Erwachsenen in den USA, Großbritannien und der Schweiz ergab, dass 72 Prozent der Menschen plastikfreie Sportbekleidung bevorzugen würden, wenn diese verfügbar wäre. Diese Zusammenarbeit zwischen SailGP und Mover sieht eine Kapselkollektion vor, die jetzt zum Kauf angeboten wird, und die zukünftige Entwicklung einer Linie leistungsstarker Sportbekleidung, die Sportler in einer Segelumgebung testen können. Diese Kapselkollektion umfasst sechs Artikel, darunter T-Shirts, Polos und Fleece-Hoodies, die alle zu 100 Prozent aus Naturfasern gefertigt sind, sich mit plastikfreien Nähten und Etiketten sowie wasserbasiertem Druck auszeichnen.



Dieses Projekt stellt den Status quo in der Sportbekleidung und -bekleidung in Frage, wo die Industrie synthetische Fasern als die einzig praktikable Lösung zur Erfüllung der technischen Anforderungen von Hochleistungsbekleidung fördert. Synthetische Fasern wie Nylon, Polyester und Acryl machen 69 Prozent aller weltweit verwendeten Fasern aus und dieser Anteil wird bis 2030 voraussichtlich fast 75 Prozent erreichen. Diese Fasern werden aus fossilen Brennstoffen gewonnen und tragen zur primären Mikroplastikverschmutzung und zum Plastikmüll bei Krise.



Fiona Morgan, Chief Purpose Officer von SailGP, sagte: „Unser Ziel bei SailGP ist es, die zielstrebigste und nachhaltigste globale Sport- und Unterhaltungsplattform der Welt zu sein, und nur durch die Zusammenarbeit mit innovativen, gleichgesinnten Partnern können wir dies erreichen.“ .



Deshalb freuen wir uns unglaublich, nach zweijähriger Entwicklungszeit mit Mover zusammenzuarbeiten, um Sportbekleidung mit plastikfreien Materialien völlig neu zu denken, ein Anliegen, das mir sehr am Herzen liegt.“ Diese zielgerichtete Zusammenarbeit zeigt, dass Veränderungen möglich sind, wenn man die Norm innoviert und neu gestaltet.“



Durch das Testen plastikfreier technischer Sportbekleidung in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen soll dieses Pilotprojekt zeigen, dass Hochleistungstextilien ohne den Einsatz von Fasern aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden können.



CEO und Gründer von Mover, Nicolas Rochat, sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit SailGP ist eine fantastische Gelegenheit zu beweisen, dass Naturfasern in einer der anspruchsvollsten Sportarten der Welt hervorragende Leistungen erbringen können.“ Unsere Materialien sind die technischsten und intelligentesten und wirklich darauf ausgelegt, von der Natur verdaut zu werden.“



Die Zusammenarbeit zwischen SailGP und Mover wird von A Plastic Planet unterstützt, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, die Welt dazu zu inspirieren, ihren Plastikverbrauch zu reduzieren.



Sian Sutherland, Gründerin von A Plastic Planet, sagte: „Die Plastikkrise kann sich überwältigend anfühlen, da immer noch Milliarden von Plastikteilen in unsere Ozeane und Böden gepumpt werden.“ Aber es muss nicht so sein. Mover beweist, dass sich technische Hochleistungstextilien aus natürlichen, wirklich atmungsaktiven Materialien nicht nur gut anfühlen, sondern auch dazu führen, dass wir nicht mehr mit jedem Tragen und Waschen zur Plastikverschmutzung beitragen. Wir sind so stolz, Mover mit SailGP zusammenzubringen, um zu verdeutlichen, dass Veränderungen möglich sind.“



Die Umfrage ergab außerdem, dass 54 Prozent der Menschen sich der gesundheitlichen oder umweltbezogenen Auswirkungen von Chemikalien, die in synthetischer technischer Kleidung verwendet werden, nicht bewusst oder unsicher waren.



Bei der Behandlung von synthetischen Stoffen gibt es mehrere Chemikalien, die Anlass zur Sorge geben, darunter die krebserzeugende Antinomie sowie Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS), die bekanntermaßen toxisch, persistent und bioakkumulierbar in der Umwelt sind Heute wird es oft als „Chemikalien für die Ewigkeit“ bezeichnet. Recyceltes Polyester bietet keine dauerhafte Lösung für die mit synthetischen Materialien verbundenen Probleme, da es die gleichen giftigen Substanzen wie jeder neue Kunststoff abgibt, wie z. B. Bisphenol A (BPA), das Entwicklungsprobleme, schwere Augenschäden und Atemwegsschäden verursacht Reizungen, Hautallergien und Fortpflanzungsschäden.



ÜBER MOVER



Durch die Infragestellung des Status Quo von Textilien auf Kunststoffbasis möchte Mover eine veraltete Sportindustrie knacken. Kunststoff hat den Markt monopolisiert, aber auch seine eigene Produktionsweise diktiert. Die Hegemonie von synthetischen Membranen, Polyamid- und Polyestergeweben, die fälschlicherweise durch recycelte Äquivalente ersetzt wurden, hat es den Designern praktisch unmöglich gemacht, sich andere Arten der Herstellung von Sportkleidung vorzustellen. Also begann Mover den Kreuzzug: Verhandeln, Drängen und Überzeugen der Lieferanten, ihr Verhalten zu ändern, mit vielen „natürlichen Lösungen“, die es einfach nicht mehr gab. Es dauerte Jahre, hochdichte Baumwolle und Wolle in verschiedenen Gewichten und Strukturen zu testen. Erst durch die richtigen Kombinationen und Nuancen entstehen wasserdichte Naturstoffe, warme, aber schnell trocknende Materialien, leichte und atmungsaktive Schichten. Durch den Nachweis des Erfolgs natürlicher Stoffe, eines Low-Tech-/Hocheffizienz-Designansatzes, im Bereich Outdoor-Bekleidung hofft Mover, den Weg für einen Wandel in der Bekleidungsindustrie zu ebnen. Weitere Informationen finden Sie unter mover.eu





