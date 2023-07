Emirates Team New Zealand geben in Barcelona den Ton an

Nach einem bemerkenswert effizienten Wiederaufnahmetag am Freitag nutzte das Emirates Team New Zealand erneut das Wetterfenster in Barcelona für eine unterhaltsame Sitzung am Samstag bei perfekten Bedingungen und flachem Seegang, bei der die Titelverteidiger des 37. America’s Cup einfach überragend waren.

Überall am Strand von Barcelona werden Warnschüsse abgefeuert, dass das Emirates Team New Zealand es ernst meint und dass sie ihre hochoktanigen Trainingseinheiten im luftigen, geschwollenen Auckland mühelos auf das Mittelmeer übertragen haben und sich bei einer Brise, die zwischen 9 und 13 Knoten schwankte, mehr als wohl fühlen den ganzen Nachmittag.

Die Segler haben sich entschieden, heute in Küstennähe zu bleiben – die Daten, die sie über den Wellengang und die Wellen sammeln werden, die von den versunkenen künstlichen Riffen entlang des Unterwasserprofils der America’s-Cup-Strecke entstehen, werden wie Goldstaub sein an die Techniker und Analysten, die unbedingt selbst sehen wollten, wie die reale Umgebung von Barcelona aussieht. Natürlich hat das Team die Aufklärungsvideos durchforstet und bis ins kleinste Detail analysiert, was andere erlebt haben, aber dies war der zweite Tag eines intensiven viermonatigen Programms und sie legten sofort los.

Das Auslegen um 13 Uhr verlief reibungslos und effizient und das Team entschied sich dafür, das M1-Großsegel gepaart mit dem J4-Fock zu hissen – eine bevorzugte Kombination, da das Großsegel so viel Kraft liefert – und schon bald brachten Pete Burling und Nathan Outteridge Te Rehutai auf ihre Folien , und sie blickten nie zurück. Auf lange Läufe, um die VPP-Leistung zu steigern, folgten knackige, scharfe Wenden und Halsen, die das Team mit einer beeindruckenden 85 %-Foil-zu-Foil-Rate und null Touchdowns ausführte, aber die Stabilität des AC75 im Flug wird alarmierend sein Glocken läuten den Port Vell hinauf und hinunter. Te Rehutai sah einfach grundsolide und kraftvoll aus, da Andy Maloney und Blair Tuke in der Lage waren, die Fahrhöhe nach Belieben einzustellen und die enorme Kraft des Großsegels des AC75 zu nutzen, um das Boot mühelos fliegen zu lassen.

Im Anschluss äußerte sich Nathan Outteridge zufrieden und entspannt mit dem Verlauf auf dem Wasser und sagte: „Ja, es ist gut für unseren zweiten Tag hier in Barcelona. Offensichtlich war es gestern etwas windiger und heute konnten wir erleben, was unserer Meinung nach normalere Bedingungen sein werden, etwas leichter um den 10-Knoten-Windbereich herum, und ja, es war eine große Arbeit für das gesamte Team, das Boot hierher zu bringen um rauszukommen und endlich zu erleben, wie der Sommer in Barcelona aussieht. Deshalb sind wir sehr zufrieden damit, wie die Boote fahren und wie sich alle eingelebt haben.“

Nathan sprach über die Unterschiede zwischen Auckland und Barcelona und fügte hinzu: „Ich denke, einige der großen Veränderungen hängen eher mit der Tatsache zusammen, dass man in Auckland beim Umsegeln immer Inseln hat und der Wind immer recht böig und wechselhaft ist, sodass man Schluss macht Wir mussten ziemlich viel fahren und lenken, aber mit der Meeresbrise, die wir in den letzten paar Tagen hatten, hatten wir viele Bedingungen, bei denen der Wind ziemlich stabil war, also war es gut für uns, uns wirklich darauf zu konzentrieren Wir segeln das Boot so genau wie möglich und es ist hier ein guter Veranstaltungsort. Ich denke, dass dies die VPP-Leistung des Bootes bestätigen kann, da der Wind stabil ist.Man kann ein wirklich gutes Gefühl dafür bekommen, wie es funktioniert. Aus Sicht des Handlings und des Segelteams ist es also gut für uns, wirklich zu versuchen, viele Dinge, an denen wir gearbeitet haben, zu verfeinern, und es ist auch ein guter Ort, an dem wir etwas weiterentwickeln können das Boot und stellen Sie sicher, dass wir das bekommen, was wir von dem Boot erwarten.“

Nathan weiß, dass dies ein langer Weg ist. Kevin Shoebridge, COO des Emirates Team New Zealand, hat bereits darauf hingewiesen, dass das Team noch viel Arbeit vor sich hat, um ein Niveau zu erreichen, auf dem es zuversichtlich sein kann, den Pokal zu verteidigen. Nathan skizzierte den Weg vor uns und sagte: „Für uns ist es eines der wichtigsten Dinge, die wir hier wirklich herausfinden wollen, wie die Bedingungen im Vergleich zu denen sind, unter denen wir oft gesegelt sind, und das wird sich auf die endgültige Gestaltung des Rennens auswirken.“ Hier oben in der 75er zu sein, mit der das Team zuvor viel gesegelt ist, unter diesen Bedingungen zu segeln, die Seegangs- und Windverhältnisse zu entlasten, ist das, was wir wirklich wollen, wenn wir hier oben sind und uns einfach daran gewöhnen für die Umwelt. Natürlich haben wir nur zwei Tage absolviert, daher ist es schwer zu sagen, was wir wirklich gelernt haben, aber ich denke, es ist ziemlich wertvoll, hier oben in vollem Umfang zu sein und so oft wie möglich rauszugehen und einfach etwas über die Nuancen dieser Sache zu lernen Veranstaltungsort. Es sieht ganz einfach und geradlinig aus, aber wenn man die Rennbahn so nah am Ufer sieht, sieht es so aus, als ob es dort ziemlich aufgedunsen und unruhig werden kann, also ist es erst der zweite Tag und wir werden eine Weile hier bleiben, also freuen wir uns darauf, mehr zu erfahren .“

Ein atemberaubender Tag vom Emirates Team New Zealand, das um 16:20 Uhr nach einer soliden zweieinhalbstündigen Sitzung anlegte und die Wettervorhersage voraussichtlich sinken würde. Das Team plant nächste Woche weitere zwei bis drei Trainingstage auf dem AC75 und alle Augen sind jetzt auf die Verteidiger des America’s Cup gerichtet. Rundum beeindruckend.

Anmerkungen zur Aufklärungseinheit auf dem Wasser – Emirates Team New Zealand: ETNZ rollte um 11.20 Uhr seine B2 AC75 aus der Halle aus. Unmittelbar danach konnte der Mast diesmal problemlos aufgestellt werden. Das Boot wurde um 11:55 Uhr mit dem Kran zu Wasser gelassen, ohne dass es zu ungewöhnlichen Vorkommnissen kam. Nur normale Routinetätigkeiten, gut ausgeführt.

Das Team legte wie geplant um 13:00 Uhr an, mit den M1- und J4-Segeln an Bord, die den größten Teil des Tages im Einsatz waren. Um 13:15 Uhr wurden die Segel gehisst.

Es sah so aus, als hätten sie den Tag in zwei Teile geteilt. Der erste Teil bestand eher aus geradlinigem Segeln mit Fokus auf Zielgeschwindigkeiten und -winkel, während der zweite Teil des Tages etwas manöverintensiver war. Den ganzen Tag über wurden insgesamt 41 Wenden und 32 Halsen durchgeführt, fast alle davon auf ihren Folien. Es wurden keine Markierungen verwendet.

Es ist ganz klar, dass es für ETNZ normal ist, alle Manöver auf ihren Folien auszuführen, oder dass es ihre Standardleistung ist. Bei manchen Wenden/Halsen kann es sein, dass sie etwas langsamer werden als bei anderen, aber das Boot sieht sehr stabil aus und hat erhebliche Spielräume gegen Stürze.

Um 15:10 Uhr, als der Wind nachließ und die Tendenz des Windes, wie vorhergesagt, weiter nachzulassen deutlich erkennbar war, tauschte ETNZ den J4 gegen den J2. Es dauerte nicht länger als zehn Minuten, den Ausleger zu wechseln, jemanden auf den Mast zu heben und wieder abzusenken und wieder mit dem Training fortzufahren.

Bedingungen: Südliche Brise, sehr stabil in der Richtung, schwankend zwischen 180 und 190, die Intensität nimmt am Anfang zu und erreicht 13,2 Knoten und fällt dann bis auf etwas über 6 Knoten TWS ab. Im Allgemeinen beträgt der Wellengang bei flachem Wasser 0,4 – 0,3 m. Kein Kotelett.

Um 16:20 Uhr kehrte ETNZ zum Dock zurück, um 16:50 Uhr wurde das Boot ausgekrant und um 17:20 Uhr nach dem Waschen, Reinigen und Einholen des Masts wieder in den Schuppen gebracht.

Keine Pannen und keine Ausfälle. Einfach solide Leistung.

Das Team plant, morgen einen Tag frei zu nehmen und dann nächste Woche zwei oder drei weitere Tage zu segeln.

Daten der Aufklärungseinheit:

Dock Out: 1300 Dock In: ​​1620

Bedingungen: Südwind: 8,0 kt Richtung: 180 um 13:20 Uhr; 13,2kt dir:190 um 14:10; 9,0kt dir:190 um 14:45; 6,1 kt dir:190 um 15:12; 6,5 kt dir:180 um 15:55 Uhr

Wetter Vormittags: 27℃, Sonnenschein, klarer Himmel, einige mittelhohe CU-Wolken auf den Bergen, Luftdruck: 1009 hpa

Wetter PM: 30℃, Sonnenschein, klarer Himmel, einige mittelhohe CU-Wolken auf den Gipfeln der Berge, Luftdruck: 1009 hpa

Seegang AM: 0,4 m

Seegang PM: 0,3 m

Heute an Bord:

Helm: Nathan Outteridge / Pete Burling

Trimmer: Andy Maloney / Blair Tuke

Power Group: Alle Radfahrer waren heute an Bord

Verwendete Segel:

Großsegel M1: 2 Stunden 45 Minuten

J2: 40 Minuten

J4: 2 Stunden

Manöver:

Tacks insgesamt: 43 – 37 Foil-to-Foil, 5 Touch & Go, 1 Touchdown.

Gybes insgesamt: 36 – 30 Foil-to-Foil, 4 Touch & Go, 2 Touchdowns.

Start: 23 Knoten in 8 Knoten TWS; 18,5 kt in 13,2 kt TWS; 23,5 kts in 7 kts TWS (entsprechend der jeweils geschätzten TWA)

Daten zum wahren Windwinkel: TWA 85 mit 8 kt TWS; TWA 85 mit 13,2 kt TWS (aber bei geringerer Bootsgeschwindigkeit); 100 TWA mit 7 kts TWS

