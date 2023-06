Das 11TH HOUR RACING TEAM gewinnt das Ocean Race

Das 11th Hour Racing Team hat das Ocean Race 2022–23 gewonnen, die längste und härteste Mannschaftssportveranstaltung der Welt – zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des Rennens hat ein US-Team gewonnen.

Das Team führte das Gesamtrennen nur noch eine Etappe vor Schluss an, als das Team am 25. Juni in Den Haag, nur 27 Minuten nach dem Start, nach einer unverschuldeten Kollision mit einem Konkurrenten auf der letzten Etappe aufgeben musste Team. Das Team reichte einen Antrag auf Wiedergutmachung bei der World Sailing International Jury ein und nach der Anhörung heute Morgen, Donnerstag, 29. Juni, hat die Jury dem 11th Hour Racing Team 4 Wiedergutmachungspunkte zuerkannt, was ihnen 37 Punkte und einen ersten Platz einbringt die Gesamtwertung des Rennens. Es gibt jetzt einen Zeitraum von 30 Minuten, in dem jedes Team die Wiederaufnahme der Anhörung beantragen kann. Nach Ablauf dieser Frist sind die Ergebnisse endgültig.

„ Ich bin absolut begeistert “, kommentierte Skipper Charlie Enright (USA). „ Dieses Rennen fordert alles von dir – emotional, mental und körperlich. Ich bin unglaublich stolz auf unser gesamtes Team, das drei Jahre lang unermüdlich daran gearbeitet hat, diesen Punkt zu erreichen. Es gab Höhen, einige unglaubliche Höhen, aber auch Tiefen, die uns alle umgehauen haben, aber es hat sich alle gelohnt, diese Neuigkeiten heute zu hören. ”

Als das Team das Boot nach Genua übergab, sagte Skipper Charlie Enright (USA) an Bord der Mālama: „Als wir unsere Kampagne im Jahr 2019 starteten, hätten wir nie damit gerechnet, dass sie so enden würde. Jeder Segler wird Ihnen sagen, dass er Rennen auf dem Wasser und nicht in der Jury gewinnen will, und nachdem wir drei Etappen hintereinander gewonnen hatten, fühlten wir uns außergewöhnlich stark und zuversichtlich, als wir in die letzte Etappe gingen. Wir sind mit der Entscheidung der Jury zufrieden, wünschten jedoch, wir hätten die Chance gehabt, auf dieser letzten Etappe auf dem Wasser mitzukämpfen, da Holcim-PRB ein außergewöhnlicher Konkurrent war und uns den ganzen Weg vorangetrieben hat.

„ Das erste US-Team zu sein, das diese Trophäe in die Höhe stemmt, ist eine außergewöhnliche Ehre, und die Botschaft zu verbreiten und Maßnahmen und Innovationen für die Gesundheit der Ozeane zu präsentieren, hat diese Kampagne zu einer wirklich wirkungsvollen, globalen Kampagne gemacht.“ Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte, aber der Sieg ist trotzdem schön “, schloss Enright.