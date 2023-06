Team Malizia rettet das beste zum Schluss mit einem Sieg in der siebten Etappe des Ocean Race

© Sailing Energy / The Ocean Race

Es war ein großer Ankunftstag am Dienstag in Genua, an dem sieben Boote aus zwei Klassen auf das große Finale zusteuerten.

Das Team Malizia hat einen Weg gefunden, sich in der siebten Etappe des Ocean Race einen Last-Minute-Sieg zu sichern und das Beste zum Schluss aufzuheben.

Auf den Gewässern vor dem Zielhafen von Genua übernahmen Skipper Boris Herrmann und seine Crew am Dienstagmorgen um 06:00 UTC bei extrem leichten und wechselhaften Bedingungen mutig die Führung, indem sie nahe an der Küste anlegten und am Land eine sanfte Brise aufschnappten .

Dies ermöglichte es ihnen, sich am Team Holcim-PRB, das den Großteil der Etappe von Den Haag nach Genua geführt hatte, sowie an Biotherm vorbeizusetzen und die zweite Etappe des Ocean Race zu gewinnen.

„Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf dieses Team. Es war ein Privileg, mit ihnen allen zusammenzuarbeiten“, sagte Skipper Boris Herrmann über das Ende seines Rennens um die Welt. „Wir haben die meisten Segler, die das gesamte Rennen absolviert haben, und Rosie ist die einzige Frau, die die gesamte Runde um den Planeten geschafft hat.“

„Es ist unglaublich, die Etappe nach Genua als Erster zu beenden“, sagte Rosie Kuiper. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir sind eine Runde um die Welt gefahren, haben uns Tag für Tag angestrengt und es ist etwas ganz Besonderes, so ins Ziel zu kommen … Es war ein verrücktes Abenteuer und wir hatten so eine tolle Zeit. Wir werden einander vermissen und es vermissen, gemeinsam auf See zu sein.

Nach dem Ziel von Malizia ließ der Wind fast vollständig nach, so dass Paul Meilhats Biotherm und Benjamin Schwartz und seine Holcim-PRB-Crew ein sehr langsames Schachspiel bestreiten mussten, um die Ziellinie zu erreichen.

Am Ende war es Biotherm, der sich auf der siebten Etappe als Zweiter durchsetzen konnte und Team Holcim-PRB den dritten Platz überließ, ein unglückliches Ergebnis, nachdem es über weite Strecken der Etappe in Führung lag.

„Es war ein wirklich knappes Rennen, wenn auch nur mit drei Booten“, sagte Meilhat, als sein Team den Anleger erreichte. „Glückwunsch an Malizia – sie sind in der Nacht ein Risiko eingegangen und es hat funktioniert. Wir wussten von Anfang an, dass es auf die letzten Momente vor Genua ankommen würde, und so ist es passiert.“

Für das Team Holcim-PRB war der dritte Platz hingegen eine Enttäuschung.

„Es hätte besser sein können, denn leider liegen wir heute auf dem dritten Platz“, sagte Schwartz, als er sich der Ziellinie näherte. „Biotherm und Malizia, wir konnten sie irgendwann nicht einholen und sie konnten entkommen, und hier sind wir, nachdem wir das Rennen in den letzten 12 Tagen angeführt und auf dem letzten Platz der Gruppe gelandet sind, also ist es ein bisschen enttäuschend. Aber wir Wir sind froh, hier in Genua zu sein und es war eine tolle Etappe, wir haben es wirklich genossen, also müssen wir uns auch daran erinnern.“

Die beiden anderen IMOCA-Teams in der Flotte, 11th Hour Racing Team und GUYOT environnement – ​​Team Europe, mussten kurz nach dem Start nach einer Kollision ihre Rennen aufgeben.

Und das bedeutet, dass die Gesamtbestenliste für die IMOCA-Flotte beim Ocean Race „vorläufig“ bleibt und auf den Antrag auf Wiedergutmachung wartet, der vom 11th Hour Racing Team eingereicht wurde, nachdem es kurz nach dem Start von GUYOT environnement – ​​Team Europe getroffen wurde, das die Verantwortung dafür anerkannte der Vorfall.

Die World Sailing International Jury wird sich am Donnerstag über den Wiedergutmachungsantrag anhören. Mit den heutigen Ergebnissen liegt das 11th Hour Racing Team von Charlie Enright nur einen Punkt hinter dem Team Holcim-PRB, sodass jede Wiedergutmachung von einem Punkt oder mehr dem Team den Gesamtsieg beim Ocean Race beschert.

VO65 Sprint

Das erste Boot, das am Dienstag in Genua ins Ziel kam – nur wenige Minuten vor Malizia – war das Team JAJO. Skipper Jelmer van Beek rutschte etwas mehr als 24 Stunden nach dem Sieg des WindWhisper Racing Teams im VO65-Sprint nach Hause.

„Wir haben am letzten Abend immer gesagt, dass diese Etappe bis zum Schluss zu Ende gehen würde, und ich bin so stolz auf das Team, dass es das geschafft hat, denn jeder Tag war ein Kampf“, sagte van Beek . „Am Ende waren wir auf der richtigen Seite. Wir sind wirklich glücklich!“

Der zweite Platz in Genova sichert dem Team JAJO den zweiten Platz in der VO65-Sprint-Rangliste.

Viva México erzielte dann ihr bestes Ergebnis im VO65-Sprint, einen dritten Platz auf dem Podium, der lange auf sich warten ließ, da die schwächelnde Brise ihren Tag verlängerte.

„Es war eine fantastische Etappe für Viva México“, sagte Kapitän Erik Brockmann. „Wir freuen uns über einen Podiumsplatz und in Genua zu sein ist ein unglaubliches Gefühl.“

Dahinter haben die Lichtverhältnisse auch das Mirpuri/Trifork Racing Team und das Austrian Ocean Racing powered by Team Genova erfasst, die am Dienstagnachmittag – sehr langsam – weiter in Richtung Genova rasten.

