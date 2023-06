The Ocean Race: Orcas greifen 2 Boote VO65 an

Rennboote wurden bei der Annäherung an die Straße von Gibraltar von Orcas angefahren

Zwei der VO65-Boote, die am Ocean Race VO65 Sprint teilnehmen, hatten am Donnerstagnachmittag direkte Begegnungen mit Orcas – Killerwalen – im Atlantischen Ozean westlich von Gibraltar.

Das Team JAJO und Mirpuri Trifork Racing haben beide gemeldet, dass sie sich gegen 1450 UTC von Orcas annäherten. Anschließend kontaktierten die Teams die Rennleitung, um zu bestätigen, dass es keine Verletzten und keine Schäden an ihren Booten gegeben hatte, obwohl die Orcas gegen das Boot stießen oder es in mindestens einem Fall rammten und an den Rudern anstießen oder daran bissen.

„Vor 20 Minuten wurden wir von einigen Orcas angefahren“, sagte Team JAJO-Skipper Jelmer van Beek nach dem Vorfall. „Drei Orcas kamen direkt auf uns zu und begannen, gegen die Ruder zu schlagen. Beeindruckend, die Orcas zu sehen, wunderschöne Tiere, aber auch ein gefährlicher Moment für uns als Team. Wir haben die Segel eingeholt und das Boot so schnell wie möglich abgebremst, und zum Glück waren sie nach ein paar Angriffen verschwunden … Das war ein beängstigender Moment.“

Die Gegend um Gibraltar wird immer bekannter für das, was manche „Orca-Angriffe“ auf Boote nennen, bei denen ein einzelnes Tier oder eine Gruppe Orcas wiederholt gegen den Rumpf oder die Ruder eines Bootes rammt. In einigen Fällen wurden Boote erheblich beschädigt – mindestens drei gingen so weit, dass sie sanken.

Hier gibt es einige gute Hintergrundinformationen zu dieser Orca-Gruppe – https://www.scientificamerican.com/article/why-has-a-group-of-orcas-suddenly-started-attacking-boats/

Wissenschaftler versuchen immer noch, dieses neue Verhalten zu verstehen.

Zum Glück für die Ocean Race-Boote verliefen die Orca-Begegnungen heute kurz und relativ harmlos, obwohl sie zweifellos beängstigend waren, aber es kam zu keinem Schaden für Menschen, Boote oder Tiere.

