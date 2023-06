Das letzte Mal fand das Ocean Race am 9. Juni 2002 in Kiel statt und das deutsche Team illbruck wurde für den Sieg beim Volvo Ocean Race gefeiert. Unter den Zuschauern befand sich auch ein junger deutscher Segler, der gerade seine Karriere begann – Boris Herrmann – und die Veranstaltung hinterließ einen bleibenden Eindruck.

„Ich habe früher in Kiel gelebt, dort mein Studium abgeschlossen, dort viel gesegelt und trainiert, daher habe ich einen tollen Bezug zur Stadt“, sagte Herrmann im Vorgriff auf die heutigen Ereignisse. „Ich habe dort auch das Ocean Race selbst erlebt.“ im Jahr 2002 mit dem legendären Sieg von Illbruck. Ich war auf dem Wasser und erinnere mich an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen.

Heute kehrte das Ocean Race für einen Fly-By am Freitagnachmittag nach Kiel zurück, und die Menge war in Scharen unterwegs, um Herrmann, den heutigen Skipper des Team Malizia, anzufeuern.

„Nach einer Weltumsegelung mit meinem Team und meinem Boot in die Kieler Innenförde zu rennen und die vielen dort erwarteten Fans zu sehen, ist etwas, worauf ich mich wirklich freue“, sagte er am Donnerstag vor der Abreise aus Aarhus, Dänemark.

Am Freitag ging der Wettbewerbsvorteil an das 11th Hour Racing Team von Charlie Enright, das die Flotte in den Fjord, um die Wendemarke und zurück aufs Meer führte, mit einem Ziel am Sonntag in Den Haag. Team Holcim-PRB und Biotherm lagen nicht weit dahinter.

Aber die Liebe und Zuneigung des Kieler Publikums galt den letzten beiden Booten, Herrmann’s Malizia und GUYOT environnement – Team Europe mit dem deutschen Olympiateilnehmer Robert Stanjek und dem Landesmeister Phillip Kasüske an Bord.

„Sehen Sie sich an, wie viele Boote es gibt, es ist unglaublich“, sagte Herrmann über die Fernsehübertragung mit einem breiten Lächeln, als sein Team den Fjord hinaufstieg. „Das ist sehr, sehr schön. Dieser Moment war für uns das ganze Rennen über eine große Motivation.“

VO65 rasen die Küste Norwegens entlang

In der VO65-Flotte verlief das Rennen schnell, nachdem sie an der Markierung Langesund direkt vor der Küste Norwegens abgebogen war. Das WindWhisper Racing Team von Pablo Arrarte führte die Flotte rund um die Marke und liefert sich weiterhin einen engen Kampf mit dem Mirpuri / Trifork Racing Team. Weiter hinten haben sich drei Teams getrennt und bleiben in der Nähe der Küste, angeführt vom Team JAJO.

„Es war von Anfang an hart“, sagte Joy Fitzgerald vom Team JAJO. Es war eine wirklich lange erste Nacht, mit vielen Manövern, vielen Segelwechseln, und so versuchen wir jetzt alle nur, ein bisschen Schlaf nachzuholen.

„Wir hatten keinen Wind, ein wenig Wind und dann hatten wir den ganzen Wind! Es war auch ziemlich nass an Deck!!“

Ab 16:00 UTC am Freitag stürmt die VO65-Flotte nach Süden in Richtung einer Offshore-Wendemarke, bevor sie zurück zur Westküste Dänemarks fährt und dann frei wird, um sich auf den Weg zum Ziel in Den Haag zu machen, dessen voraussichtliche Ankunftszeit am Sonntag, dem 11. Juni, ist.

