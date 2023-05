52 Super Series Saint Tropez gewinnt Provezza mit konstanter Serie

Das unter türkischer Flagge fahrende Provezza-Team von Ergin Imre behielt die Nerven und nutzte heute auf dem Golf von Saint-Tropez seine hervorragende Leichtfluggeschwindigkeit, um als Gewinner der 52 SUPER SERIES Saint-Tropez Sailing Week den ersten Titel der Saison 2023 zu holen.

Während sechs verschiedene der elf teilnehmenden Teams die acht gesegelten Rennen gewannen, gehörte Provezza nicht dazu. Vielmehr war ihre Konstanz bei Windstärken von 5 bis 20 Knoten ausschlaggebend. Provezza ging heute punktgleich mit dem Meister von 2022, Doug DeVos’ Quantum Racing powered by American Magic, in das letzte Rennen und startete gut genug, um sich einen Anteil an der bevorzugten rechten Seite der Strecke zu sichern und mit einem zweiten Platz die französische Regatta mit sechs Vorsprung zu gewinnen klare Punkte.

Unter der Führung des neuseeländischen Olympia-Bronzemedaillengewinners John Cutler und seines Landsmanns Hamish Pepper, der die Taktik vorgab, blieb Provezza heute konzentriert, als ihre nächsten Verfolger – die in dieser Saison einen neuen Afterguard haben – den Start bei leichtem Wind falsch starteten und auf den zweiten Gesamtrang zurückfielen, wobei sie die gleiche Gesamtpunktzahl wie hatten Tony Langleys Gladiator, der beim Countback den dritten Platz belegt.

Zurück am Rande des Aufgebens

Es ist der erste Regattasieg für Imres Team seit 2019, als sie in Puerto Sherry, Andalusien, triumphierten, und ihr dritter Event-Triumph nach Puerto Portals, Mallorca im Jahr 2017. In den letzten Jahren zeigten sie großes Potenzial, aber technische Pannen haben sie oft gekostet. Letztes Jahr musste Galicia-Pilot Cutler bei der Eröffnungsregatta in Baiona wegen einer Virusinfektion aufgeben, sein Vorstag brach und er musste zwei Rennen verpassen. Tatsächlich ist es kein Geheimnis, dass Imre letzte Saison nach mehr als 30 Wettkampfjahren darüber nachdachte, das Grand-Prix-Segeln aufzugeben. Aber sie beendeten das Jahr 2022 mit zwei Podiumsplätzen und die Leidenschaft des türkischen Besitzers wurde neu entfacht. Sie galten hier als mögliche Podestplätze.

Ein Winter voller Optimierungen und Änderungen scheint sich für Provezza ausgezahlt zu haben. Sie haben eine neue Kielflosse, die mehr Halt beim Manövrieren in leichter Luft gibt und Geschwindigkeit und Auftrieb schneller aufbaut, neue Segelkonstrukteure, die das Rigg anders aufstellen, und nachdem sie Juan Meseguer beim America’s Cup verloren haben, haben sie mit Kiwi Grant Loretz einen neuen, wichtigen Segeltrimmer. ein America’s-Cup-Gewinner und Koordinator des Segelprogramms. Sie starteten gut und schafften es im Allgemeinen, weit vorne zu landen, wobei drei zweite Plätze ihre besten Ergebnisse waren.

Imre lächelte,

„Ich kam vor 43 Jahren zum ersten Mal nach Saint Tropez und es war der sexieste Ort der Welt und auch heute noch ist es der sexieste Ort der Welt. Aber es war eine Regatta mit leichtem Wind und wir hatten im Laufe des Winters Änderungen vorgenommen. Wir haben den Kiel gewechselt, wir haben unsere Segeltrimmer gewechselt, wir haben neue Segeldesigner. Es scheint aber alles funktioniert zu haben. Wir hatten keine Rennsiege, aber auch keine schlechten.“

Umfangreiche Erfahrung

Der spanische Navigator Nacho Postigo fährt seit 2005 Rennen mit TP52, als er mit Pisco Sour die erste Med-Flottenregatta gewann. Er schwärmte,

„Das ist großartig für das Team. Wir sind nicht mit der Erwartung hierher gekommen, zu gewinnen. Wir haben viele neue Dinge, neue Leute im Team, einen neuen Kiel, neue Segeldesigner, Änderungen am Boot. Wir näherten uns dieser Regatta eigentlich nur, um herauszufinden, wo wir sind. Aber wir haben sehr, sehr gute Leistungen erbracht. Wir hatten einige nervöse Momente, aber wir sagten einfach: „Lasst uns einen kühlen Kopf bewahren.“ Der Kurs war sehr einseitig und das Problem ist, dass es jetzt keine schwachen Boote mehr gibt und es sehr schwierig ist, an Booten vorbeizukommen. Man muss vom Start wegkommen und das haben wir gut gemacht.“

Quantum Racing powered by American Magic gewann zwei Rennen und hatte ein drittes Rennen, zählte aber auch drei Achtel in seiner Ergebnisliste. Wenn man bedenkt, dass sie mit John Kostecki vier neue, junge Crewmitglieder und einen neuen Taktiker haben, haben sie sich schneller zusammengefunden, als viele Außenseiter erwartet hatten, und waren bis zum letzten Rennen heute tatsächlich an der Schwelle, die Siegesdynamik des letzten Jahres fortzusetzen, als sie bei vier Siegen Siege einfuhren Veranstaltungen der letzten Saison.

Der junge Victor Diaz de Leon schlüpft in die Doppelrolle des Navigators/Strategen an der Seite von Kostecki. Als Sportboot- und Kleinkielboot-Rennfahrer, Segel-GP- und M32-Rennfahrer mit mehreren Weltmeistertiteln war er noch nie als Rennnavigator auf irgendeiner Ebene tätig, bis er im Ostertrainingslager in Valencia mit dem Lernen begann. Tatsächlich besaß er bis vor Kurzem keinen Computer. Er würdigte seinen Rivalen Postigo, der ihn in die dunklen Künste und die Wissenschaft dieser Rolle eingeführt hat.

„Es war eine großartige Erfahrung. Wir sind im Laufe der Woche besser geworden und dies ist jetzt eine lange, harte Saison und wir wollen einfach immer besser werden. Wir müssen zu Beginn noch ein wenig an unseren leichten Allüren arbeiten. Wir schienen bei den Starts mit mittleren bis leichten Starts besser zu werden, wir müssen an den Starts mit leichten Starts arbeiten. Ich hatte keine wirklichen Erwartungen, hierher zu kommen, weil ich diese Boote noch nie zuvor mit diesem Team gesegelt bin, und mein Ziel hierher war es, hierher zu kommen, hart zu arbeiten und mein Bestes zu geben. Die Stimmung an Bord ist großartig und ich freue mich sehr auf den Rest der Saison. Ich möchte mich ganz besonders bei Nacho Postigo auf dem Siegerboot Provezza bedanken. Ich bin noch nie zuvor navigiert und Nacho hat sich sehr großzügig die Zeit genommen, mir beizubringen, wie man mit der Expedition-Software umgeht. Ich bin ihm zu Dank verpflichtet.“

Er grinste.

Der Parada-Faktor?

Und der vierfache 52 SUPER SERIES-Champion, Skipper Guillermo Parada, scheint der Katalysator für positive Verbesserungen gegenüber Gladiator zu sein. Sie schlossen den heutigen Tag mit Bravour ab, gewannen das letzte Rennen und belegten den dritten Gesamtrang, ihr erstes Podium seit dem Saisonfinale auf Menorca im Jahr 2017, als sie Zweiter wurden und punktgleich mit Meister Azzurra punkteten.

Trimmer Simon Fry sagte:

„Für uns ist es ein fantastischer Saisonstart. Das Team ist stark, wir haben zu Beginn der Regatta ein paar Punkte verloren, wir haben gesagt: „Vertrauen Sie dem Prozess“, das haben wir getan, und es hat für uns funktioniert. Der „Parada-Faktor“? Guille ist großartig, er ist leidenschaftlich, er ist talentiert, man würde ihn in jedem Team haben.“

Und Parada selbst kommentiert:

„Das stärkt unser Selbstvertrauen und unsere Motivation für Scarlino und für eine gute Regatta dort. Die Bedingungen waren uns gegeben, leichte Luft passt zu unserem Stil. Wir haben die Chance, die sich uns bot, optimal genutzt. Wahrscheinlich haben sich einige der anderen Teams ein wenig angeschaut. Wir haben alles gegeben, um stets auf den besten Plätzen zu landen. Deshalb sind wir froh, mit Quantum punktgleich Zweiter und nach Countback Dritter zu sein.“

Die 52 SUPER SERIES zieht zur 52 SUPER SERIES Scarlino Sailing Week vom 29. Mai bis 3. Juni neben Scarlino, Toskana

Endwertung 52 SUPER SERIES Saint-Tropez Sailing Week nach acht Rennen

1- PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 2+5+4+6+2+6+7+2 = 34

2- QUANTUM RACING POWERED BY AMERICAN MAGIC (USA ), Doug DeVos, 6+8+8+1+3+1+5+8 = 40

3- GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 5+3+3+11+10+3+4+1 = 40

4 – ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 4+4+7+4+5+2+11+6 = 43

5- INTERLODGE (USA), Austin und Gwen Fragomen, 1+1+6+8+7+9+ 10+3 =45

6- SLED (USA), Takashi Okura, 8+7+9+2+1+11+3+4 = 45

7- PLATOON (GER), Harm Müller-Spreer, 7+9+1+ 3+9+4+2+10 = 45

8- PAPREC (FRA), Jean Luc Petithuguenin, 11+6+2+7+6+7+6+11 = 56

9- PHOENIX (RSA), Hasso und Tina Plattner , 9+10+11+9+4+8+1+5 = 57 10-

VAYU (THA), Whitcraft Family, 10+2+5+10+11+5+8+7 = 58

11- ALPHA+ (HKG), Shawn und Tina Kang, 3+11+10+5+8+10+9+9 = 65