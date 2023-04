YOUTH & WOMEN’S AMERICA’S CUP 2024 Deutschland, Schweden und Australien vervollständigen die Anmeldungen

Die neu bestätigten Teilnehmer sind wie folgt:

Deutschland – „EmbRacing Team Germany“ im Auftrag des Kieler Yacht Club e.V und des Norddeutschen Regatta Vereins

Schweden – „ Swedish Women’s AC Challenge / Swedish Youth AC Challenge“ im Auftrag des Königlichen Göteborger Yachtclubs und des Königlichen Schwedischen Yachtclubs.

Australien – „Team Australia Challenge“ im Namen des Cruising Yacht Club of Australia.

Die neuen Teams beginnen nun mit den Planungs- und Auswahlprüfungen für ihre Jugend- und Frauenmannschaften, die in Pool B gegen Spanien, die Niederlande und Kanada in einer geplanten Rennserie mit sechs bis neun Flotten antreten werden, wobei alle Rennen zählen, um die Spitze zu ermitteln drei Teams aus jeder Gruppe (A&B), um zur Finalserie zu gelangen, wo sie auf Jugend- und Frauenteams treffen, die die Länder des America’s Cup-Syndikats vertreten.

Eine weitere Flottenregattaserie von bis zu vier Rennen wird dann abgeschlossen, um die beiden besten Teams zu bestimmen, die in das Finale eines Rennens einziehen, wo die Segler in einem Matchrace gegeneinander antreten, um den Sieger jeder Regatta zu ermitteln.

Für den Youth America’s Cup soll das letzte Rennen am 2. Oktober 2024 stattfinden , mit einem Reservetag am 3. Oktober 2024, zwischen einem der offiziellen Flüge der America’s Cup Challenger Selection Series Finals.

Das Endrennen des Women’s America’s Cup soll am 16. Oktober 2024 gesegelt werden , mit einem Reservetag für den 17. Oktober 2024, zwischen den Rennen im Match for the America’s Cup. Somit wird der nächsten Generation von Foiling-Superstars, die als Sprungbrett für zukünftige America’s Cup-Kampagnen gut nach vorne springen könnten, maximale Aufmerksamkeit garantiert.

Die Gelegenheit ist riesig und der Weg ist geebnet, damit die zukünftigen Stars des America’s Cup glänzen können. Die bestätigten neuen Teilnehmer haben ernsthafte Unterstützung sowohl in Bezug auf die nationale Unterstützung als auch in Bezug auf die Finanzierung und weisen alle auf eine glänzende Zukunft hin und sind von der Gelegenheit begeistert.

John Bertrand, der legendäre siegreiche Skipper der Australia II-Kampagne von 1983, der den Kurs des America’s Cup nach 132 Jahren amerikanischer Dominanz veränderte, ist einer der Schirmherren der neuen „Team Australia Challenge“ im Namen des Cruising Club of Australia und Er sieht eine große Chance und sagt: „Ich freue mich, als Schirmherr der Team Australia Challenge an Bord zu kommen. Selten hat man die Gelegenheit, unser Land so auf der Weltbühne zu präsentieren. Dass unsere Frauen und Jugendlichen beim America’s Cup vertreten sind, ist eine neue Ära. Wir haben hier eine Herausforderung von nationaler Bedeutung!“

Salziger Dingo

Olivia Price und Nina Curtis – America’s Cup Australian Women’s Challenge

Unterdessen veranschaulichte Tina Lutz, eine der hoffnungsvollen Kandidaten für einen Platz im deutschen Frauenteam, EmbRacing Team Germany, den Geist und die Ziele des Women’s America’s Cup und sagte: „Als ich 2005 die Optimisten-Weltmeisterschaft gewann, wurde ich eingeladen Malmö in Schweden steigt als 18. Mann beim BMW Oracle Racing Team ein. Chris Dickson war der Skipper und er erlaubte mir sogar zu halsen! In diesem Moment dachte ich – eines Tages will ich selbst den America’s Cup segeln. Jahre vergingen und ich dachte, ich würde mir diesen Kindheitstraum nie erfüllen können. Das könnte sich jetzt ändern! Ich freue mich sehr darauf, diesen Traum wahr werden zu lassen.“

Tina Lutz – EmbRacing Team Deutschland

Der schwedische Frauen- und Jugendbeitrag bringt die beliebte und farbenfrohe Segelnation zurück in den America’s Cup, wobei ihr Beitrag von der Frauen-Weltmeisterin im Wettkampf, Anna Östling, geleitet wird . „ Wir freuen uns sehr über die Einladung und werden alles geben, um in Barcelona unser Bestes zu geben. Aber noch wichtiger ist, dass diese Veranstaltung Schweden zusammenbringen wird, und da die beiden Royal Yacht Clubs sowohl hinter der Frauen- als auch der Jugendherausforderung stehen, glauben wir fest daran, dass dies einen großen Einfluss auf die Clubs, alle Mitglieder und jungen Kinder haben wird, die in Schweden segeln . Ich bin stolz und freue mich darauf, diese Kampagne gemeinsam mit KSSS und GKSS zu einem Erfolg zu machen“, sagte Östling.

Eines der fleißigsten der neuen Teams, das mit Sicherheit das lokale spanische Interesse wecken wird, war der bestätigte spanische Beitritt, Sail Team BCN, und Teamchef Guillermo Altadill hat hart daran gearbeitet, hochrangige Kandidaten zu identifizieren, um die Plätze in beiden spanischen zu besetzen Jugend- und Frauenteams und sagte: „Wir wollen den richtigen Zeitpunkt finden, nicht zu früh, aber nicht zu spät, um die letzte Auswahl zu treffen, um 16 Segler (8 Frauen und 8 Jugendliche) zu haben, und wenn sie von ihren olympischen Verpflichtungen befreit sind, Beginnen Sie mit dem Training in verschiedenen Foiling-Booten, bis wir Zugang zum AC40 erhalten. Als Gastgeberteam und Repräsentant des Landes haben wir eine Verpflichtung, und die Formel, um sie zu erfüllen, ist sehr einfach: Wir müssen ein gutes Budget haben, hart trainieren und ein hochkarätiges Segelteam haben.“

Hans Huis in ‚t Veld, der Vorsitzende der DutchSail Foundation, sieht in der Teilnahme der Niederlande sowohl am Jugend- als auch am Frauen-America’s Cup einen wichtigen ersten Schritt zu einer breiteren Teilnahme und dass die Förderung der nächsten Generation von größter Bedeutung ist. Er sagte: „Das haben wir als DutchSail geschafft Dies unter der Flagge des KNZ&RV und des KR&ZV ‚de Maas‘ zu tun, ist eine fantastische Nachricht. Zuallererst natürlich für die talentierten niederländischen Segler, Frauen und Männer, die bald an Bord sein werden. Aber natürlich muss auch für den niederländischen Segelsport im Allgemeinen Talenten die Möglichkeit gegeben werden, sich in den prestigeträchtigsten Segeldisziplinen zu präsentieren und aufzutreten, was der nächsten Generation dank dieser Teilnahme am Women’s America’s Cup und Youth America’s Cup ermöglicht wird.

Sander van der Borch

Kandidaten für das Jugend- und Frauenteam des DutchSail America’s Cup trainieren auf einer 69F

Mittlerweile ist Kanadas Segeltalent auf den Rennstrecken der Welt bekannt und Jim Turner, der CEO des AC40 Team Canada, ist bestrebt, dies voranzutreiben, indem er die nächste Generation von Talenten ermutigt, in den Rängen aufzusteigen. Über die Gelegenheit sagte Jim: „Ich möchte Grant und seinem Team vom Emirates Team New Zealand für ihre Vision danken, diese aufregende neue Plattform mit dem allerersten Women’s Americas Cup zu schaffen. Mit der unglaublichen neuen AC40-Klasse und einer Rückkehr des Jugendevents setzt sich das AC40 Team Canada dafür ein, mit einer neuen Generation von Seglern aus dem ganzen Land zu segeln und den AC40 zu lernen.“

Und Jims Worte wurden von Isabella Bertold, der Teamchefin und Skipperin des kanadischen Frauenteams, wiederholt: „Das AC40 Team Canada ist für mich so viel mehr als Kanada, das den ersten Women’s America’s Cup gewinnt. Dies ist eine Gelegenheit für Frauen, ihre Fähigkeiten zusammen mit männlichen Kollegen zu entwickeln und schließlich führende Rollen in technischen Teams, Unternehmensteams und natürlich dem Segelteam zu übernehmen. Darüber hinaus ebnen wir den Weg für die nächste Generation.“

Auswahlversuche und Engagement-Programme sind weltweit in vollem Gange, wobei Alinghi Red Bull Racing ein Attraktionsprogramm in der ganzen Schweiz und in den sozialen Medien unter der Leitung von Matias Bühler und Coraline Jonet lanciert, während das Orient Express Racing Team bereits Versuche in Frankreich abhalten konnte einen ersten Kader bilden, aus dem die endgültigen Kandidaten ausgewählt werden

Einige Clubs wie der Royal Gothenburg Yacht Club haben bereits bedeutende Jugend- und Frauenabteilungen, um die nächste Generation von Foiling-Talenten zu finden, aber insgesamt ist klar, dass der Weg zum America’s Cup und zur höchsten Ebene des Foilings auf dem Planeten erheblich geebnet wurde.

Es war noch nie eine bessere Zeit für Jugend und Frauen, ihr Potenzial beim America’s Cup auszuschöpfen – dem ältesten internationalen Sportereignis der Welt.