Guyot Environnement Team Europe in Itajai dabei

Bei der leichten Brise von Itajaí/Brasilien reichte es dem GUYOT environnement – ​​Team Europe nicht zum Erfolg. Beim dritten Inport Race des The Ocean Race musste sich das Team um Skipper Benjamin Dutreux mit dem fünften Platz unter den fünf Teams begnügen, liegt aber nun auch in der Gesamtwertung der Inport Races auf dem fünften Platz.

Bereits in der Vorstartphase verstrickte sich das europäische Team in ein Duell mit dem Team Biotherm von Paul Meilhat (Frankreich). Meilhat luvte GUYOT environnement – ​​Team Europe bei der Annäherung an die Startlinie, nahm der Crew von Dutreux die Geschwindigkeit und hinderte sie daran, klar zu segeln. So kam die schwarze Yacht mit Benjamin Dutreux an der Pinne sowie Sébastien Simon in der taktischen Position und Robert Stanjek und Annie Lush am Grinder als Letzte über die Ziellinie. Auf der ersten Etappe konnte sich das Team zwar um einen Platz verbessern, aber ganz nach vorne aufschließen gelang nicht. In der zweiten Runde ging sogar Platz vier verloren, als Team Malizia nach der Halse am Downwinder schneller Druck fand und überholte.

Der Wind spielte GUYOT environnement – ​​Team Europe nicht in die Karten. Unter dem bewölkten Himmel von Itajaí konnte sich keine Meeresbrise aufbauen, die verhinderte, dass die Yachten auf die Foils kamen. Mit dem höheren Rumpfgewicht des älteren Designs musste das europäische Team somit den Geschwindigkeitsnachteil verkraften und konnte nicht den erhofften respektablen Erfolg landen. Der Fokus liegt nun ganz auf der vierten Etappe des Rennens, die am Sonntag um 13:15 Uhr (Ortszeit) startet und über 5500 Seemeilen nach Newport/USA führt.