Schwache drehende Winde beeinträchtigen das Programm am Eröffnungstag der 52. Trofeo Princesa Sofia Mallorca by Iberostar

Nachdem Mallorca mehr als zwei Wochen großartigen Wind und Wetter geliefert hatte, die perfekt für das Training vor der Regatta waren, mussten die 1259 Athleten aus 66 Nationen bei der 52. Regatta der Trofeo Princesa Sofia in den olympischen Klassen einen letztendlich frustrierenden Eröffnungstag mit unruhigen, wechselhaften Winden ertragen was das geplante Programm stark beeinträchtigte.

Rennen waren für die ILCA 6- und 7-Flotten, die 470 Mixed und die iQFOiL-Flotten für Männer und Frauen geplant. Aber nur ein Teil der iQFOiL-Flotte der Männer schaffte es, zwei Rennen zu absolvieren, und die ILCA 7 Yellow-Flotte der Männer beendete einen Qualifikationslauf. Das zweite Rennen für die iQFOiLer wurde stark beeinträchtigt, als der Wind nachließ. Andere Wettfahrten für die Jollenflotten mussten abgebrochen werden, da die Brise nachließ und die Richtung wechselte, als eine große Regenwolke über die Arena zog.

Nach einer anfänglichen Verzögerung am Morgen, in der gewartet wurde, bis sich die ablandige Brise auflöste, kamen die südlichen Winde, die zeitweise bis zu mehr als 12 Knoten aufblähten. Es sah alles sehr vielversprechend aus. Aber die thermische Brise konnte sich nicht halten und die Windsurfer erlitten einen langen, langsamen, halb versunkenen Drift zurück nach Can Pastilla.

Eine Regenperiode am Nachmittag tat alles, um die Begeisterung bei dieser riesigen Versammlung aller zehn olympischen Klassen im Jahr 2023, die an der olympischen Regatta 2024 in Marseille teilnehmen werden, zu dämpfen.

Die Franzosen sind mit beeindruckender Stärke und Tiefe in der iQFOiL-Flotte der Männer vertreten und kämpfen um den begehrten Auswahlplatz beim olympischen Testevent im Juli. Der zweifache Europameister und Weltmeister von 2021, Nico Goyard, der bei den iQFOiL International Games auf Lanzarote Dritter wurde, gilt als Favorit auf diesen Platz, aber alle französischen Fahrer wissen, dass ein Top-Ergebnis hier ihren nationalen Selektoren etwas Kopfschmerzen bereiten würde. vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die erwarteten Bedingungen in der Bucht von Palma denen sehr ähnlich sind, die in Marseilles Olympiastadion 2024 zu erwarten sind.

Brestois Ex-RS:X-Jugendmeister Yun Pouliquen gewann seinen ersten Lauf und wurde Siebter im zweiten. „Das zweite Rennen war ziemlich zwielichtig, aber wir haben es zu Ende gebracht. Das erste Rennen war ein Sieg, ich hatte einen guten Start und war schnell im Vorwind und hinter ihm war ein weiterer Franzose, Clement Bourgeois. Es war wirklich gut. Wir haben viel trainiert Ich bin den ganzen Winter über auf Lanzarote und trainiere hier jetzt seit einem Monat. Ich denke, die Auswahl ist zwischen Nico Goyard, Clement Bourgeois und Pierre Le Coq, sie sind alle ziemlich gleich. Ich bin mit 21 noch jung, aber ich versuche mein Bestes, um dabei zu sein das Match.“

Auch Deutschlands amtierender iQFOiL-Weltmeister Sebastian Koerdel legte mit einem ersten Anshifting da Second aus seinen beiden Heats heute eine solide Eröffnung hin.

„Bevor der Regen kam, hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Man muss wirklich schnell sein, wenn man die Reichweite erreicht. Wenn man diese sechs Slalomläufe auf einmal macht, sind die Punkte am Anfang immer sehr nah“, lächelte er . „Ich war hier letztes Jahr Siebter, aber wie alle bin ich hier, um zu gewinnen. Es macht Spaß, die Regatta in Gang zu bringen. Eine Kugel im ersten Rennen war gut, der zweite Start war nicht das, was ich erwartet hatte, aber ich kam zurück die Rückenwinde.“

Koerdel war ein professioneller PWA-Windsurfer, bevor das iQFOiL die Tür zur olympischen Vertretung öffnete. Er hat fast einen Monat lang außerhalb von Arenal trainiert.

„Als klar war, dass Foilen eine olympische Disziplin werden würde, habe ich beschlossen, es zu versuchen, und hier bin ich, es scheint gut zu laufen.“ sagte der 32-jährige Koerdel. „Ich habe letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen. Auf einigen Ebenen fahren wir alle die gleiche Geschwindigkeit, und daher ist das Format, zu dem wir rennen, immer mehr ein mentales Spiel. Wir haben ein Medaillenrennen, bei dem der Erste an der Linie gewinnt. Das musst du „Mental hart, um all diesen Druck auszuhalten. Eine Weltmeisterschaft wird in einem Rennen entschieden, in was?, sechs Minuten? In der Föderation arbeiten wir jetzt mit einem Psychologen zusammen, und das hilft ein bisschen, aber das ist neu für mich. Das ist das erste.“ Mal hatte ich in meiner Karriere wirklich einen Trainer. Es ist gut, bewusst zu sein und über Dinge nachzudenken und die ganze Zeit besser zu werden.

Die gelbe ILCA 7-Flotte absolvierte ein Rennen, während die blaue Gruppe ihre verlassen hatte. Die Brise kam den ganzen Nachmittag über stoßweise zurück und die gelbe Gruppe hatte die besten der wechselhaften Bedingungen. Die Finnin Kaarle Tapper holte die erste Waffe vor Micky Beckett, dem Sieger der letztjährigen Klasse von Sofia aus Großbritannien, während Australiens Olympiasieger von 2020, Matt Wearn, Dritter wurde.

Nichtsdestotrotz ist dieser wichtige, hart umkämpfte Hinweis auf die olympischen Klassen jetzt im Gange. Am Dienstag sollten sich die anderen Flotten dem Kampf anschließen, wenn das volle Ausmaß dieses rekordbrechenden Eintrags mit dem Wettbewerb auf allen acht Kursgebieten offensichtlich sein sollte.

