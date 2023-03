Das deutsche Team beherrscht den Süden, führt am legendären Kap Hoorn vorbei und gewinnt die Trophäe der Roaring Forties

Team Malizia, das in den ersten Tagen von Etappe 3 nach einem Mastschaden eine Rückkehr nach Kapstadt in Betracht zog und sich heute Kap Hoorn näherte, um ein verletztes Besatzungsmitglied zu pflegen, hat all diese Hindernisse und mehr überwunden, um die Flotte des Ocean Race an der Ikone vorbeizuführen Wahrzeichen.

Boris Herrmann, Skipper des Team Malizia, kommentierte seine fünfte Überquerung des Wahrzeichens: „ Kap Hoorn birgt viele Erinnerungen für mich, und diese Linie als Erster zu überqueren, bedeutet fast mehr als den Etappensieg, nicht in Bezug auf Punkte, sondern in Bezug auf was es bedeutet. Ich bin stolz auf das Team und dieses Boot! Das Boot hat sich im Südpolarmeer wirklich bewährt und gezeigt, wie robust es ist. ”

“ Es ist eine große Leistung für das gesamte Team, hier zu sein „, fügte Will Harris von Malizia hinzu. “ Und vor allem, hier an der Spitze zu stehen. Wenn wir an den Beginn der Etappe zurückdenken – die Probleme mit dem Mast und dann die starken Winde in den letzten Tagen, denke ich, dass wir einen tollen Job gemacht haben, hier zu sein. Daher sind wir stolz auf das gesamte Team, es so weit geschafft zu haben und auch allen an Land dankbar, die dies ermöglicht haben. “

„ Im Moment ist es hier unten wirklich kalt. Der Wind ist etwas schwächer, was nach den letzten Tagen mit ziemlich brutalen Bedingungen eine Erleichterung ist. Und ich hoffe, wenn wir um das Horn herumkommen, wird es ruhig genug sein, dass wir einen guten bekommen Blick darauf. Das erste Stück Land, das wir seit 30 Tagen gesehen haben. „

Das Team Malizia passierte am Montag, den 27. März, 29 Tage, 4 Stunden und 8 Minuten nach dem Start in Kapstadt, um 16:23 UTC den Längengrad von Kap Hoorn.

Bei der Umrundung des Horns schließen sich Malizia-Skipper Boris Herrmann und sein Team den „Legenden des Südens“ als Gewinner der Roaring Forties Trophy an – verliehen für die schnellste Passage zwischen dem Kap der Guten Hoffnung in Afrika und Kap Hoorn im Süden Amerika.

Die Malizia-Crew holt den Cape-to-Cape-Titel in 27 Tagen, 17 Stunden und 31 Minuten.

Da Etappe 3 die längste Etappe in der Geschichte des Ocean Race ist, ist dies das erste Mal, dass die Trophäe für eine Nonstop-Passage zwischen den beiden Kaps vergeben wird, die die östlichen und westlichen Grenzen des Südatlantiks markieren.

Regatten in den südlichen Breiten – wie die Segler des Ocean Race den Südpolarmeer nennen – sind nie einfach. Jede einzelne Passage von Kap Hoorn muss verdient werden, und dieses Rennen war nicht anders.

Am Sonntag hatte das Team Malizia eine beängstigende Situation an Bord, als Rosalin Kuiper aus ihrer Koje geschleudert wurde und sich den Kopf schlug, was zu einer Schnittwunde und einer Gehirnerschütterung führte. Glücklicherweise konnte das Team mit der Unterstützung von medizinischem Rat die Wunde schließen und Rosie konnte sich ausruhen und erholen. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass sie sich an Bord gut erholt, und sie kommentierte heute:

„ Dies ist ein filmreifes Krankenhaus, in dem ich sitze und mir das wunderschöne Passieren von Kap Hoorn ansehe – so hatte ich mir das Passieren von Kap Hoorn nicht vorgestellt, aber ich könnte auch nicht besser betreut werden – ich bin den Jungs wirklich dankbar! ”

Unglaublicherweise hat Team Malizia am 30. Renntag in Etappe 3 den Längengrad von Kap Hoorn mit einem Vorsprung von weniger als 20 Meilen vor Team Holcim-PRB überquert, wobei beide Boote endlich etwas Abstand von Biotherm und dem 11th Hour Racing Team Who gewonnen haben 250 Meilen zurückgefallen sind.

„ Es wird ein Kampf bis zum Ziel in Itajaí “, so die Einschätzung von Harris. “ Das Team Holcim-PRB ist nur ein paar Meilen hinter uns. Sie machen einen tollen Job, uns auch anzutreiben. Wir werden unser bestes Spiel brauchen. Es ist ein langer Weg – 2000 Meilen – und wir freuen uns dazu. „

Beobachten Sie das Team Holcim-PRB bei einigen seiner letzten Stunden in Richtung Kap Hoorn

Die Lichtverhältnisse, die Biotherm und dem 11th Hour Racing Team in den letzten 12 Stunden geschadet haben, werden voraussichtlich stärkeren Winden weichen, aber mit 250 Meilen Rückstand ist ihre Passage von Kap Hoorn noch etwa 18 Stunden entfernt, was nun für Dienstagmorgen UTC erwartet wird .

Quelle: The Ocean Race