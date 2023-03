Richtung Kap Hoorn wir beschleunigen

Die Ocean Race-Flotte passierte am Dienstagnachmittag kurz nach 17:30 UTC Point Nemo und ließ den entlegensten und isoliertesten Ort des Ozeans hinter sich.

Es fühlte sich wahrscheinlich nicht so isoliert an, wie es normalerweise der Fall wäre. Alle vier Boote passierten den Wegpunkt innerhalb von 23 Minuten und an der Spitze der Flotte setzte sich Team Malizia knapp vor Team Holcim PRB durch, um mit einem Vorsprung von nur 30 Sekunden anzugeben.

Das ist nicht das, was die meisten Rennfans nach 23 Tagen und 9.000 Meilen Rennen erwartet haben. Es ist auch nicht genau das, was die Matrosen erwartet hatten.

„Heute Morgen (Ortszeit an Bord) haben wir in diesem Rennen einen wichtigen Moment im Pazifischen Ozean markiert, als wir Point Nemo passiert haben“, sagte Will Harris vom Team Malizia .

„Es ist im Grunde der entfernteste Punkt im Ozean, der am weitesten vom Land entfernte Ort. Es ist tatsächlich etwa 200 Meilen nördlich von uns (aber das ist der nächste Punkt, an dem wir ihm kommen) …

„Wir fühlen uns irgendwie allein, obwohl wir beschlossen haben, ein paar Freunde mit nach Point Nemo zu bringen … Holcim-PRB ist nur ein paar Meilen hier unten und der gesamte Rest der Flotte ist innerhalb von 10 Meilen. Wir hatten erwartet, hier draußen etwas abgelegener zu sein, aber so ist das Rennen.“

Die Aussicht von Biotherm war ähnlich, weckte aber bei Skipper Paul Meilhat starke Erinnerungen.

„Wir haben gerade Point Nemo überquert“, sagte Meilhat . „Es erinnert mich an die Vendee Globe im Jahr 2016 … Ich war hier auf dem dritten Platz, als mein hydraulischer Kielzylinder brach, was bedeutete, dass ich das Rennen aufgeben musste. Es war ziemlich schwierig, einen Unterschlupf zu erreichen, da dies der am weitesten entfernte Punkt ist vom Land…Aber wir haben eine Lösung auf einer französisch-polynesischen Insel gefunden.Ich habe ungefähr 8 Tage gebraucht, um dorthin zu gelangen.Es sind also nicht die besten Erinnerungen für mich, aber jetzt überqueren wir sie erneut und steuern Kap Hoorn an , etwa 5 Tage entfernt.“

Am Dienstag um 1400 UTC blieb die Flotte kompakt – die Spanne auf der Rangliste vom ersten bis zum vierten lag unter 10 Meilen. Die Boote haben nun den nördlichsten Punkt der Eissperrzone passiert und beginnen wenig überraschend wieder nach Süden zu halsen. Die wahre Windgeschwindigkeit beträgt derzeit etwa 20 Knoten, in Wellen bis zu 3 Metern.

Zwischen hier und Kap Hoorn muss ein Gleichgewicht gefunden werden, bei dem Risiko und Belohnung abgewogen werden. Von hinten nähert sich eine Kaltfront mit stärkeren Winden und größerer See. Die Auswirkungen werden weiter südlich stärker sein. Der optimale Punkt wird sein, maximalen Wind bei relativ mildem Seegang zu finden. Im Süden ist das Horn kürzer und stärkere Winde, aber die Bewältigung der Wellen könnte es zu einer besseren und schnelleren Option machen, im Norden zu bleiben.

Die ETA am Kap Hoorn ist Sonntagabend UTC, und das wahrscheinlichste Ankunftsdatum in Itajaí, Brasilien, ist der 1. April.

