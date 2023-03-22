Vendee Globe 2024 Rennleitungsteam veröffentlicht

Heute gibt es 28 offizielle Kandidaten für die 10. Ausgabe
28 Kandidaten haben ihre Bewerbung bereits abgeschlossen.
· Romain ATTANASIO (FORTINET – BEST WESTERN)
· Eric BELLION (COMMEUNSEULHOMME X ALTAVIA)
· Yannick BESTAVEN (MAÎTRE COQ V)
· Jérémie BEYOU (CHARAL)
· Arnaud BOISSIÈRES (LA MIE CÂLINE)
· Louis BURTON (BUREAU VALLÉE)
· Manuel COUSIN (MC SAILING TEAM)
· Charlie DALIN (MACIF)
· Louis DUC (GROUPE FIVES – LANTANA ENVIRONNEMENT)
· Benjamin DUTREUX (GUYOT ENVIRONNEMENT – WATER FAMILY)
· Kevin ESCOFFIER (HOLCIM – PRB)
· Benjamin FERRÉ (MONNOYEUR DUO FOR A JOB)
· Pip HARE (MEDALLIA)
· Boris HERRMANN (MALIZIA SEAEXPLORER)
· Isabelle JOSCHKE (MACSF)
· Jean LE CAM (TOUT COMMENCE EN FINISTERE – ARMOR LUX)
· Sébastien MARSSET (FOUSSIER – MON COURTIER ÉNERGIE)
· Justine METTRAUX (TEAMWORK.NET)
· Giancarlo PEDOTE (PRYSMIAN GROUP)
· Yoann RICHOMME (PAPREC ARKÉA)
· Alan ROURA (HUBLOT)
· Damien SEGUIN (GROUPE APICIL)
· Phil SHARP (OCEANSLAB)
· Maxime SOREL (V AND B – MONBANA – MAYENNE)
· Guirec SOUDÉE (FREELANCE.COM)
· Nicolas TROUSSEL (CORUM L’ÉPARGNE)
· Denis VAN WEYNBERGH (D’IETEREN GROUP)
· Szabolcs WEÖRES (SZABI RACING)
Segler haben bis zum 02. Oktober 2023 Zeit, sich offiziell als Kandidaten zu erklären.