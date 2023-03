Vendee Globe 2024 Rennleitungsteam veröffentlicht

Die Rennleitung ist ein wichtiger Teil der Vendée Globe Organisation. Es gewährleistet die Sicherheit der Segler auf See in direkter Verbindung mit dem Französischen Segelverband, dem Wettfahrtkomitee, dem Technischen Komitee, der Internationalen Jury und der Medizinischen Kommission.

„Dieses Team ist erfahren, komplementär und vereint alle Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Sicherheit der Segler auf See zu gewährleisten. Ich freue mich, den Staffelstab für diese wichtige Position, die der Regattaleiter ist, weitergeben zu können, weshalb ich haben dieses Team ausgewählt, das wirklich in der Weitergabe von Wissen zwischen Jacques Caraës, dem Rennleiter der Ausgaben 2016 und 2020, und Hubert Lemonnier, der dieses Team am Ende seines Akkreditierungsverfahrens leiten wird, verwurzelt ist Unterstützt von einem erfahrenen Team bestehend aus Claire Renou und Pierre Hays, beide bereits in der Ausgabe 2020 vertreten und mit soliden Referenzen in der Welt der Hochseeregatte, wird Yann Eliès, der zweimal an der Vendée Globe teilgenommen hat, das Team verstärken seine wertvolle Erfahrung als Hochseesegler“, erklärte Alain Leboeuf, Präsident von Vendée Globe.

Ein sehr vielversprechender Übergang

Seit dem Ende des letzten Vendée Globe arbeitet Jacques Caraës mit seinem Team daran, den Staffelstab an seinen Stellvertreter weiterzugeben. So ist es selbstverständlich und in gegenseitigem Vertrauen, dass die Rollen für die 10. Ausgabe vertauscht werden.

Hubert Lemonnier wurde in La Rochelle geboren und ist im Alter von 42 Jahren vor mehr als fünfzehn Jahren in die Welt der Offshore-Rennen eingetreten. Nachdem er in verschiedenen Funktionen in verschiedenen internationalen Teams gearbeitet hatte, wandte er sich dem Rennmanagement zu. 2010 trat er dem Barcelona World Race Team bei, gefolgt von den Vendée Globe 2012, 2016 und 2020 und einer Reihe anderer IMOCA-Rennen.