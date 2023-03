Te Rehutari AC75 Rückkehr in Auckland

Te Rehutai, die 36. America’s Cup-Siegeryacht des Emirates Team New Zealand, kehrt etwas mehr als zwei Jahre nach dem letzten Segeln für das letzte Rennen des AC36 in die Gewässer des Hauraki-Golfs von Auckland zurück.

TE REHUTAI KEHRT ZURÜCK

Der AC75 des Teams tauchte am Montag nach einem langen Winterschlaf für eine Reihe von Rig- und Dock-Checks aus dem Schuppen auf, die eine Mischung aus Alt und Neu umfassten. Optisch mit frischer neuer Lackierung und technisch eine wertvolle Brücke zwischen den AC75-Klassenregeln des 36. und 37. America`s Cup.

„ Es ist ein wirklich cooler Tag für das Team, das Te Rehutai ausrollt, das offensichtlich ein ganz besonderes Boot ist, nachdem es den America’s Cup für uns gewonnen hat.“ sagte Nick Burridge, Team Reliability and Maintenance Manager.

„Das Boot wurde aufgerüstet, um den neuesten Regeländerungen gerecht zu werden. Also haben wir ein bisschen Rigg-Tuning, spielen mit ein paar Geometrien herum, bevor wir es aufs Wasser setzen und eine Reihe von Kontrollen und Dingen durchlaufen, um sicherzustellen, dass es sicher ist, vom Dock abzustoßen und zu segeln wenn wir ein günstiges Wetterfenster bekommen.“

Es wird zweifellos viele Fragen und Spekulationen sowohl von den gelegentlichen Beobachtern als auch von den Teams, die das gemeinsame Aufklärungsprogramm ansehen, darüber geben, was sich genau geändert hat. Viele davon werden wahrscheinlich unbeantwortet bleiben.

Aber eine der offensichtlicheren Änderungen seit der letzten Te Rehutai-Segelung ist die Installation von Fahrrädern als Energiequelle im Gegensatz zu den früheren Schleifsockel von AC36.

Die Cyclors des Emirates Team New Zealand haben eine wichtige Rolle bei der Implementierung der Systeme gespielt, die dazu beitragen werden, die AC75 mit 3 Besatzungsmitgliedern weniger als beim 36.America`s Cup anzutreiben.

„Es ist kein Geheimnis, dass die meisten, wenn nicht alle Teams in ihren AC75-Designs für Barcelona den Cyclor-Pfad einschlagen.“ sagte Cyclor Simon van Velthooven.

„Natürlich haben wir seit dem 35. America’s Cup in Bermuda einige Erfahrungen mit dem Radsport , aber das ist jetzt 6 Jahre her, also haben wir eng mit den Designern zusammengearbeitet, um die effizientesten Systeme zu entwickeln, die möglich sind. Das ändert zwar nichts daran, dass wir als Cyclors jedes Mal an Bord gehen müssen, aber es wird eine willkommene Abwechslung zu den langen Stunden auf einem stationären Fahrrad sein jede Woche im Fitnessstudio. Also schnaufen wir alle fleißig, um sozusagen wieder in den Sattel zu steigen.“

Für das Emirates Team New Zealand, das sich zuvor auf die Inbetriebnahme seiner AC40 sowie einen Block von zwei Bootstests und Rennsimulationen konzentriert hatte, bedeutet das Wiederausfahren des „großen Bootes“ einen weiteren Schritt in der Intensität für das Team in einem immer weniger werdenden Rennen Zeitplan für Barcelona im Jahr 2024.

„Es ist eine Änderung der Denkweise und ein Schritt nach vorne für alle“, erklärte Bootskapitän Spencer Loxton, „es ist ein großes Boot im Vergleich zu dem, was wir hatten, und es eröffnet eine ganze Menge mehr Arbeitsplätze für alle. Es ist die nächste Phase für die Kampagne, daher ist Fokus und Liebe zum Detail wichtig, um das Beste aus unserer Testphase herauszuholen.“

Kevin Shoebridge, COO des Emirates Team New Zealand, erklärte das Ausmaß der Arbeit, die darauf verwendet wurde, Te Rehutai aufs Wasser zu bringen: „Wie immer war dies wirklich eine volle Teamleistung im Schatten, um Te Rehutai wieder zum Segeln zu bringen. Vom Team der Bootsbauer in unserer Produktionsstätte, die in den letzten Monaten in aller Stille die Überholung vorgenommen haben, bis hin zu unseren Designern und Ingenieuren, die wie gewohnt an die Grenzen des Designs gegangen sind, und natürlich die Landmannschaft, die unermüdlich daran arbeitet, solche kritischen Fristen einzuhalten . Darauf kann dieses Team nur eine Minute lang stolz sein, bevor es sich auf eine sehr intensive Zeit des Segelns in der kommenden Zeit konzentriert.“

Te Rehutai wird nach Alinghi in Barcelona und American Magic in Pensacola der 3. AC75 sein , der für die 37. America`s Cup – Saison wieder auf dem Wasser ist.