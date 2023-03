© IWSA/ Robert Hajduk: Start des Langstreckenrennens Long Distance ist ein harter Eröffnungstest – Das Langstreckenrennen eröffnet den Wettbewerb und sieht mehrere Führungswechsel – Luca Franchi überholt den Weltmeister für die Waffe des Siegers – Die Weltmeisterin der Frauen, Paula Novotna, kommt zu einem späten Sieg

© IWSA/ Robert Hajduk: Luca Franchi übernimmt im langen Rennen die Führung Es war ein kniffliges, herausforderndes Langstreckenrennen, das den Wettbewerb beim Ad Ports Group Wingfoil Racing World Cup Abu Dhabi eröffnete. Die gesamte Flotte, Männer und Frauen, stellte sich für einen Gegenwindstart an einer Startlinie auf. Vor einem Jahr waren Upwind-Rennen in diesem noch jungen, sich schnell entwickelnden Brettsport noch zu schwierig, aber die Qualität der Ausrüstung und die Techniken der Fahrer haben seitdem sprunghaft zugenommen. Die Flügel werden aerodynamischer und die Fahrer immer fitter.

© IWSA/ Robert Hajduk: Flachwasser-Foiling in Al Mirfa Während die Zeit des Siegers im Langstreckenrennen nur 30 Minuten betrug, brauchten andere in der Flotte viel länger. Und wenn Sie denken, dass 30 Minuten nicht sehr lang klingen, versuchen Sie, Ihre Arme so lange über Ihrem Kopf zu halten! Der amtierende Weltmeister der Männer, Mathis Ghio (FRA), hatte Probleme, mit einigen seiner Konkurrenten auf der Gegenwindstrecke das Tempo zu halten. „Ich bin es noch nicht gewohnt, das Gurtzeug zu benutzen“, sagte er, „also haben meine Arme die ganze Strecke über die Belastung getragen. Es ist nicht so effizient, nicht im Vergleich zu Jungs wie Luca [Franchi, ITA] oder Mateo [Dussarps, FRA]. Deshalb habe ich bei Aufwind viel Abstand zu ihnen verloren.“

© IWSA/Robert Hajduk: Zu wissen, welche Ausrüstungsgröße man wählen soll, ist immer schwierig Der Rückenwind war eine andere Geschichte. „Glücklicherweise hilft dir das Gurtzeug bei Vorwind überhaupt nicht und ich konnte in Führung gehen“, erklärte Ghio. Sein Vorsprung war jedoch ein zweischneidiges Schwert, da die Fahrer Schwierigkeiten hatten, die Markierung Nr. 3 am unteren Ende der Vorwindstrecke zu finden. „Ich bin an der Marke vorbeigefahren und als ich meinen Fehler bemerkte und in die richtige Richtung umdrehte, waren die anderen an mir vorbeigefahren.“ Ghio erholte sich bis zum Ende auf den dritten Platz, aber der Rennsieg ging an Luca Franchi mit Mateo Dussarps auf dem zweiten Platz. Franchi freute sich über seinen Auftaktsieg in Abu Dhabi. „Ich habe in meiner Heimatstadt [Genua, Italien] hart trainiert, aber dort ist es kalt und das Wasser und der Wind hier sind wirklich warm“, sagte der Teenager. „Das war ein hartes Rennen, besonders bei Vorwind, als der Wind schwach wurde und man das Board weiter pumpen musste, um weiter zu folieren. Es gab auch ziemlich viel Gras, also sprang ich, um das Gras zu verpassen.“

© IWSA/Robert Hajduk: Paula Novotna schaffte den Sieg bei den Damen Kylie Belloeuvre (FRA) übernahm auf der ersten Gegenwind-Etappe einen großen Vorsprung vor den anderen Frauen, aber die Französin hatte Mühe, ihr Board durch die leichteren Windböen fliegen zu lassen. „Meine Ausrüstung ist zu klein für leichteren Wind, mein Board ist klein, also sinkt es leicht, wenn ich mit dem Foilen aufhöre. Als ich also von der Folie kam, brauchte ich mehr als eine Minute, um wieder aufzustehen. Ich saß da, wartete auf eine Böe und sah zu, wie die anderen Fahrer vorbeifuhren. Zumindest beim erneuten Foilen war ich schnell unterwegs und habe wieder überholt, aber ich hoffe morgen auf mehr Wind, sonst habe ich ein ähnliches Problem.“

© IWSA/ Robert Hajduk: Strandleben in Abu Dhabi Karolina Kluszczynska (POL) hatte auch ihre Momente als Führende der Frauenflotte, aber wie Ghio hatte sie Mühe, die nächste Marke zu erkennen. Dies ließ die amtierende Weltmeisterin der Frauen, Paula Novotná (CZE), für den Rennsieg durch, aber die Polin hielt immer noch den zweiten Platz über die Ziellinie. Nicht schlecht für ihr allererstes Wingfoil-Rennen auf diesem Niveau, obwohl sie eine sehr erfahrene olympische Windsurf-Kämpferin ist und enorme Fitness und Engagement für ihre neue Wingfoil-Herausforderung mitbringt. „Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nach der Führung nicht gewonnen habe, aber ich kann mit meinem Rennen wirklich sehr zufrieden sein. Und es ist einfach so schön hier zu sein, warmer Wind und warmes Wasser!“ Am Freitag beginnt das Kurzstreckenrennen mit einer angestrebten Zielzeit für den Führenden von etwa 6 bis 7 Minuten pro Rennen.

Um die Aktion zu verfolgen, gehen Sie zu https://wingfoilracing.com/2023worldcupabudhabi geschrieben von Andy Rice, Eventreporter Al Mirfa, Abu Dhabi ERGEBNISSE Männer 1. Luca Franchi ITA 1p 2. Mateo Dussarps FRA 2p 3. Mathis Ghio FRA 3p Frauen 1. Paula Novotna CZE 1p 2. Karolina Kluszczynska POL 2p 3. Orane Ceris FRA 3p



NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 2023 SÜDAMERIKANISCH MEISTERSCHAFT & ANOC WBQ-QUALIFIKATOR 22. – 26. März 2023 Cartagena, Kolumbien mehr 2023 NORDAMERIKANISCH MEISTERSCHAFT & ANOC WBQ-QUALIFIKATOR 20. – 23. April 2023 Puerto Rico mehr

