Iberostar Hotel & Resorts kehrt als Hauptsponsor der Princess Sofia Trophy Mallorca zurück

Foto: Lars Krumnacker www.segel.de Nacra 17 ITA 26

Die mallorquinische Hotelkette und die weltweit führende Regatta der olympischen Klasse haben eine Zweijahresvereinbarung unterzeichnet, die auf den gemeinsamen Werten des Respekts vor dem Meer und der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit basiert.

Die Trofeo Princesa Sofia Mallorca begrüßt Iberostar Hotels & Resorts als Hauptsponsor ihrer 52. Ausgabe. Es sind hervorragende Neuigkeiten für die Regatta der olympischen Klasse, die vom 29. März bis 8. April den Segel-Weltcup-Kalender 2023 eröffnen wird. Iberostar trat der Trofeo Princesa Sofia Mallorca 2015 als Sponsor bei und leistet seit acht Jahren unschätzbare Unterstützung, zunächst als Titelsponsor bis 2020 und dann als Partner, bis sie ihr Engagement ab dieser bevorstehenden Ausgabe der Regatta verstärken.

„Die Rückkehr von Iberostar als Titelsponsor ist eine hervorragende Nachricht für die Trofeo Princesa Sofia Mallorca“, freut sich Javier Zaynoun, Direktor der Veranstaltung. „Iberostar ist ein multinationales Unternehmen, behält aber tiefe mallorquinische Wurzeln, genau wie die Princesa-Sofia-Regatta, die ebenfalls auf der Insel geboren wurde, sich aber zu einer vollständig internationalen Veranstaltung entwickelt hat, die Jahr für Jahr Segler aus mehr als 60 Ländern anzieht. Außerdem beides Iberostar und die Princesa Sofia teilen voll und ganz unsere Liebe und unseren Respekt für das Meer, ein gemeinsames Engagement, das Tag für Tag durch die Taten von uns beiden bestätigt wird .

„Wir freuen uns sehr, die Trofeo Princesa Sofia Mallorca ein weiteres Jahr zu begleiten, mit der wir so wichtige Werte wie unsere Leidenschaft für die Ozeane und die Sorge um die Umwelt und die Menschen um uns herum teilen. Sport und seine professionelle Leistung bringen auch eine Reihe von mit sich zusätzliche Tugenden wie Anstrengung, harte Arbeit und der Wunsch, sich hervorzuheben, die auch die Arbeitsweise von Iberostar, seine Identität und seine Art, immer das beste Erlebnis auf der ganzen Welt zu suchen und anzubieten, gemeinsam haben“, sagt Gloria Fluxà, stellvertretende Vorsitzende & Chief Sustainability Officer bei der Iberostar Group.



Iberostar und sein Engagement für verantwortungsvollen Tourismus

Die Iberostar-Gruppe hat sich durch die Förderung eines verantwortungsbewussten Tourismus-Geschäftsmodells, das sich auf den Schutz von Mensch und Umwelt konzentriert, zu einem internationalen Maßstab entwickelt. Das Unternehmen schreitet mit seiner eigenen Agenda 2030 für Nachhaltigkeit voran, die sich auf die Kreislaufwirtschaft konzentriert und das Ziel hat, bis 2030 abfallfrei und klimaneutral zu sein. Darüber hinaus wird es bis 2025 zu 100 % in seiner Lieferkette für Meeresfrüchte verantwortlich sein und ist es auch auch verpflichtet, die Gesundheit der Ökosysteme rund um ihre Hotels zu verbessern, neben anderen Zielen.

Die 2017 ins Leben gerufene Wave of Change -Bewegung spiegelt dieses spezifische Engagement des Unternehmens für die Umwelt und die Ozeane und das Bestreben wider, es mit der Gesellschaft als Ganzes zu teilen. Die Trofeo Princesa Sofia Mallorca hat Wave of Change in ihr Nachhaltigkeitsprogramm aufgenommen und wird sich auch dieses Jahr wieder aktiv beteiligen, indem sie spezifische Aktivitäten in das Rahmenprogramm der Veranstaltung aufnimmt. Mit den Worten von Zaynoun: „Die Segler sind die wichtigsten Botschafter für die Sorge um den Ozean, und es ist sehr wichtig, sie mit einer Marke wie Iberostar in Verbindung zu bringen, da sie auf globaler Ebene als Beispiel für Nachhaltigkeit gilt.“



Die 52. Trofeo SAR Princesa Sofía Mallorca by Iberostar ist die erste Qualifikationsveranstaltung für den Sailing World Cup 2023 und findet vom 29. März bis 8. April unter der gemeinsamen Organisation des Club Nàutic S’Arenal, des Club Marítimo San Antonio de la Playa, statt , der Real Club Náutico de Palma, die Real Federación Española de Vela und die Federación Balear de Vela, mit der Unterstützung von World Sailing und den wichtigsten öffentlichen Institutionen der Balearen.

Mehr Informationen www.trofeoprincesasofia.org