Royal Yacht Squadron Cowes richtet internationale Sechs-Meter-Weltmeisterschaften 2023 aus

Cowes, Großbritannien – Da die Teilnahme und das Interesse an der Internationalen Sechs-Meter-Klasse derzeit hoch sind, freut sich die International Six Meter Association (ISMA), bekannt zu geben, dass die Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023 von der Royal Yacht Squadron (RYS) in Cowes ausgerichtet wird , Großbritannien vom 31. August bis 8. September.

Wie üblich werden die Boote in Open- und Classic-Divisionen eingeteilt, wobei Teams aus ganz Europa und Nordamerika ihre Teilnahme bereits bestätigt haben. In den letzten Jahren wurden mehrere neue Sixes gebaut, und es wird erwartet, dass ein weiteres neues Boot rechtzeitig zu Wasser gelassen wird, um sich der Flotte in Cowes anzuschließen. Die Anmeldung und Messung für die Regatta beginnen am Dienstag, den 29. August, vier Trainingsrennen finden am Freitag, den 1. und Samstag, den 2. September statt (zwei an jedem Tag), und die Weltmeisterschaftsrennen finden von Montag, dem 4. bis Freitag, dem 8. August statt. Insgesamt sind acht Meisterschaftsrennen geplant, wobei fünf Rennen erforderlich sind, um die Meisterschaft zu bilden. Sobald sechs Wettfahrten abgeschlossen sind, wird eine Einzelwertung eingeführt. Die Regatta wird in Zusammenarbeit mit der British International Six Meter Association (BISMA) organisiert, die sich darauf freut, internationale Besucher in Cowes, der Heimat des britischen Yachtsports, willkommen zu heißen. Der Ruf der Royal Yacht Squadron für erstklassiges Regattamanagement ist weltberühmt und für diese Veranstaltung wird Peter Saxton von der RYS als Race Officer (RO) die Regattaaktivitäten leiten. Soziale Klassenveranstaltungen werden im The Castle, dem historischen Clubhaus der Staffel am Wasser, und im Cowes Yacht Hafen, dem Jachthafen für alle Teilnehmer, veranstaltet, wo die Teilnehmer tägliche gesellschaftliche Zusammenkünfte nach dem Segeln und ein spezielles Abendessen der Weltmeisterschaftsklasse genießen können. Die Weltmeisterschaften werden der Höhepunkt eines Sommers voller besonderer Sechs-Meter-Events in Cowes sein. Für diejenigen, die auf dem Renngelände der Weltmeisterschaft trainieren möchten, gibt es eine Reihe von Aufwärmregatten mit Veranstaltungen etwa alle drei bis vier Wochen, darunter die British Open Championship 22. bis 25. Juni und eine Rennwoche Juli bei der British Classic Week 17.-21. Juli. Für die Boote in Cowes werden spezielle Logistik- und Lagervorkehrungen getroffen, weitere Einzelheiten dazu sind auf der Veranstaltungswebsite verfügbar. Alle Six-Meter-Teilnehmer werden ermutigt, sich mit Einzelheiten zu ihren individuellen Ankunfts- und Trainingsplänen an den Veranstaltungsmanager und Logistikkoordinator Jess Gray (jessicagraypr@gmail.com) zu wenden, damit die gesamte Logistik für die Lagerung und den Start in Cowes arrangiert werden kann. „Das Geschwader war zuletzt 2007 Gastgeber einer Sechs-Meter-Weltmeisterschaft, und wir freuen uns, 2023 wieder dorthin zurückzukehren. Die britischen Sechser betrachten die RYS als ihre geistige Heimat, und wir freuen uns darauf, unsere internationalen Freunde zu einem wilden Sommer willkommen zu heißen Wettbewerb über Wasser und entspannte Kameradschaft an Land. Die Rennen werden auf Luv-Leekursen in den zentralen und östlichen Solent-Gebieten stattfinden, und mit Peter Saxton und seinem erfahrenen Rennteam von der Staffel können wir uns auf hervorragende Rennen freuen.“ – Tom Owen, BISMA-Vorsitzender. Die Ausschreibung und die Online-Anmeldung für die Regatta sind zusammen mit einer Vielzahl unterstützender Informationen ab sofort unter verfügbar www.6metreworlds.com Für weitere Informationen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an: Tom Owen Vorsitzender, British International Six Meter Association BISMA chair@6mr.org.uk Jess Gray Eventmanager & Logistikkoordinator, Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2023 jessicagraypr@gmail.com Fiona Brown Medienbeauftragter, International Six Meter Association ISMA fiona.brown@fionabrown.com