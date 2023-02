Leg 2 stellte die Teams vor eine ganz andere mentale und physische Herausforderung als die Eröffnungsphase. Aber in beiden Fällen führte die Crew von Kevin Escoffier den Tisch an …

© SAILING ENERGY / THE OCEAN RACE

© SAILING ENERGY / THE OCEAN RACE

© SAILING ENERGY / THE OCEAN RACE

13. FEBRUAR 2023 AKTIE

Hier finden Sie Interviews mit den Matrosen am Hafen

Die unter Schweizer Flagge fahrende IMOCA Holcim – PRB mit Skipper des Franzosen Kevin Escoffier hat ihre Gesamtführung im Rennen ausgebaut, indem sie die zweite Etappe des Ocean Race 2022-23 gewann, nachdem sie die Flotte aus fünf Booten am Ende einer anstrengenden und herausfordernden Passage nach Kapstadt geführt hatte Cabo Verde.

Der Etappensieg ist der zweite Sieg des Teams in Folge, nachdem es auch auf der Eröffnungsetappe des Rennens um die Welt von Alicante, Spanien, nach Mindelo auf den Cabo Verde-Inseln den ersten Platz belegte, und sieht, wie Escoffiers Team seine Führung in der Gesamtwertung festigt.

Das Schweizer Boot überquerte heute um 15:10 Uhr Ortszeit (13:10 Uhr UTC / 14:10 Uhr MEZ) am Sonntagnachmittag die Ziellinie vor der Küste von Kapstadt nach einem spannenden Vierkampf in den letzten Stunden der Etappe mit dem zweiten platzierte Biotherm (FRA) angeführt vom Franzosen Paul Meilhat, US-Skipper Charlie Enrights drittplatziertes 11th Hour Racing Team.

Bemerkenswerterweise trennten nach zweieinhalb Wochen Open-Ocean-Rennen zwischen Booten unterschiedlicher Bauart nur 3 Meilen und 25 Minuten die ersten drei Teams – wobei Biotherm nur 16 Minuten hinter den Gewinnern landete und das 11th Hour Racing Team weitere neun Minuten zurück.

Escoffiers Siegercrew – Sam Goodchild (GBR), Tom Laperche (FRA), Susann Beucke (GER) und Bordreporterin Georgia Schofield (NZL) – absolvierte die 4.600 Seemeilen (sm) / 5.2934 Meilen (mi) / 8.519 -Kilometer (km) Strecke in 17 Tagen, 19 Stunden, 0 Minuten und 9 Sekunden.

Auf die Frage, wie eine Flotte von Offshore-Rennbooten ohne einheitliches Design solch ultranahe Rennen liefern könnte, sagte Goodchild:

„Das Wetter hat ein bisschen mitgespielt, und auch die letzten 24 Stunden der Etappe waren ein bisschen ‚würfeln und das Beste hoffen‘. Für uns ist es an der richtigen Stelle gerollt – und das werden wir nehmen – aber Sie können nicht leugnen, dass jedes der vier besten Boote es hätte gewinnen können.

„Wir sind heute zufällig diejenigen, aber ich denke, jeder von uns hätte es [Sieg] nicht mehr oder weniger verdient als ein anderer.“

Escoffier – ein zweimaliger Teilnehmer am Ocean Race und Mitglied der siegreichen Crew des Dongfeng Race Team (CHN) in der Ausgabe 2017-18 – sagte, der siegreiche Schachzug des Schweizers habe es irgendwie geschafft, in Lee von seinen Rivalen zu gelangen Endanflug auf Kapstadt.

„Über Nacht verloren und verloren wir gegen Biotherm, die in Lee waren. [Wir wussten], dass der letzte, der es [Leepositionierung] hat, gewinnen würde. Wir hatten Glück – aber wir hatten auch hart dafür gearbeitet.“

Paul Meilhat – Skipper von Biotherm – sagte, er und seine Crew fühlten sich ein wenig glücklich, dass sie am letzten Tag das amerikanische 11th Hour Racing Team besiegen und sich den zweiten Platz sichern konnten.

„Am Ende war es ziemlich knifflig und wir lagen eine Zeit lang vor Holcim-PRB und dem 11th Hour Racing Team. Aber es ist Ozeanrennen und das bedeutet, dass man es erst weiß, wenn man die Ziellinie überquert.“

Biotherm wurde auf der ersten Etappe Dritter hinter dem US-Team, machte aber viel aus dem frühen Rennen auf dieser zweiten Etappe. Meilhat sagte, die Atmosphäre und Einstellung auf dem Boot seien während der Etappe sehr gut gewesen – ein Faktor, der seiner Meinung nach für den Rest des Rennens ein gutes Zeichen sei.

„Auf der ersten Etappe waren wir weit weg von den Führenden, aber auf dieser waren wir die ersten fünf Tage in Führung. Es war also ganz anders. Wir wissen, dass das Boot und die Crew ein gutes Potenzial haben und wir können [konkurrenzfähig] gegen die anderen antreten. Das ist ein langes Rennen und ich denke, es wird bis zum Ende so knapp.“

Der britische Navigator des 11th Hour Racing Teams, Simon Fisher – ein Veteran von fünf Ausgaben des Ocean Race und Teil der siegreichen Crew von Abu Dhabi Ocean Racing in den Jahren 2014-15 – sagte, dass die Etappe mehr Übergänge zwischen den Wettersystemen gesehen habe als erwartet.

Fisher bezeichnete den letzten Tag der Leichtluftrennen als einen der schwierigsten.

„Es war eine sehr ungewöhnliche Art von Warteschleife am Ende der Etappe, wo wir das Ziel sehen konnten, aber wir konnten nicht wirklich dorthin gelangen, weil uns dieser große Grat [mit hohem Druck] blockierte.

„Wir mussten unseren Weg absichern, aber die Antwort war nicht wirklich klar, also mussten wir uns so positionieren, dass wir handeln konnten, wenn wir das Gefühl hatten, dass es die richtige Entscheidung war. Hoffen wir nur, dass einige der anderen Beine ein einfacheres Finish haben.“

Das deutsche Startteam Malizia traf um 15:16 UTC (17:16 Uhr Ortszeit in Kapstadt / 16:16 Uhr MEZ) als Vierter in Kapstadt ein.

Die Crew – angeführt vom britischen Segler Will Harris, der den verletzten Skipper Boris Herrmann vertritt – hatte früher im Laufe des Tages so ausgesehen, als würde sie um die Führung kämpfen, bevor ihre südliche Positionierung sie schließlich in einen Bereich mit superleichtem Wind brachte, der sie fallen ließ um einen Podiumsplatz kämpfen. Der Stimmung an Bord tat der Rückschlag laut Rosalin Kuiper aber keinen Abbruch.

„Für mich und das Team war diese Etappe ein großer Erfolg mit einigen Höhen und Tiefen“, sagte Kuiper. „Wir mussten die anderen zunächst stark aufholen. Wir waren sehr weit hinter der Flotte. Aber wir sehen das Potenzial unseres Bootes. Im südlichen Ozean wird es sehr gut und ich freue mich auf die nächste Etappe.“

Das inzwischen fünftplatzierte GUYOT Environnement – ​​Team Europe setzte seinen späten Comeback-Lauf fort, um kurz vor Sonnenuntergang den Flottenhafen in Kapstadt fertigzustellen. Das Team unter europäischer Flagge war zu Beginn der Etappe bis zu 510 Meilen zurückgefallen, nur um die Lücke bis zum Ziel auf etwas mehr als 50 Meilen zu schließen.

„Wir haben den Kontakt zur Flotte verloren, weil sie bessere Bedingungen hatte und viel schneller gesegelt ist“, sagte Skipper Robert Stanjek. „Am Ende hatten wir eine bessere Brise, also hatten wir die Chance, zurückzukommen. Es war knapp, nicht genug, aber es war ein sehr schönes Bein.“



Leg 2 Rennrückblick

Die zweite Etappe des Ocean Race 2022-23 von Cabo Verde nach Kapstadt, die als eine Etappe angekündigt wurde, auf der die Bewältigung der zahlreichen Übergänge zwischen den Wettersystemen ein Schlüsselfaktor sein würde, startete langsam, wobei leichte 5-8-Knoten-NO-Winde abgelöst wurden die normalen luftigen Passatwindbedingungen in der Region.

Das bedeutete, dass die Besatzungen der aus fünf Booten bestehenden IMOCA-Flotte sich zunächst vorsichtig vom Cabo Verde-Archipel wegbewegen mussten, um die gigantischen Windschatten zu vermeiden, die von den gebirgigen Inseln geworfen wurden, bevor sie versuchten, sich mit den wiederhergestellten Passatwinden auf dem Weg zu verbinden zum Äquator.

Biotherm machte das Beste aus dem Start, um früh in Führung zu gehen, wobei sie selbst, das Team Holcim-PRB und das 11th Hour Racing Team alle von Sao Filipe nach Westen halsten. Hinter dieser führenden Gruppe von GUYOT-Umgebungen lieferten sich Team Europe und Team Malizia Halse für Halse in einem Katz-und-Maus-Kampf.

Drei Tage nach dem Start und angesichts der potenziell windstillen und unvorhersehbaren Doldrums (auch bekannt als Intertropische Konvergenzzone) mussten die Besatzungen jeweils die ihrer Meinung nach optimale Route über den Äquator und in die Passatwinde der südlichen Hemisphäre wählen. Traditionell wird eine westlichere Überfahrt bevorzugt.

Die Flotte betrat die Doldrums fast auf einer Linie, aber mit einem Abstand von 200 Seemeilen zwischen Team Malizia im Westen und GUYOT Environnement – ​​Team Europe im Osten. Letztendlich war es die europäische Besatzung von GUYOT environnement – ​​Team Europe, die am 31. Januar kurz nach 0200 UTC als erste den Äquator überquerte, wenn auch der Rest der Flotte ihnen dicht auf den Fersen war.

Die Wahl der Crew, die auf Leg 2 vom deutschen Skipper Robert Stanjek angeführt wurde, lag auf einer direkteren östlichen Route und begann sich auszuzahlen, als die Flotte schnell auf Passatwindsegeln mit 12 bis 18 Knoten umstellte, als sie ihren Weg nach Süden stürmten. Am Ende zahlte sich ihr östliches Wagnis jedoch nicht aus, da ihnen der Wind ausging, nachdem sie dem berüchtigten St. Helena High – einem anhaltenden Wettersystem mit leichten Winden – zu nahe gekommen waren, und sie schnell auf das Ende der Rangliste zurückfielen.

Etwas weiter westlich hatte der Sieger der ersten Etappe, Team Holcim-PRB, die besten Fortschritte nach Süden gemacht und schien nun gut positioniert zu sein, um weiter von stärkeren Winden weg vom Hoch zu profitieren, als das Rudel begann, sich nach Süden und Osten zu bewegen.

Als die Flotte jedoch nach Osten halste und schließlich ihren Bug in Richtung Kapstadt drehte, tauschten die Crews von Team Holcim – PRB, Team Malizia und 11th Hour Racing Team die Führung ständig zwischen sich hin und her, während sie die Meilen schlossen zum Ende des zweiten Beins.

Die vereitelten IMOCAs legten manchmal ein rasantes Tempo vor, als sie durch die Roaring Forties rasten und jeweils 24 Stunden Läufe von mehr als 500 Seemeilen absolvierten. Aber es war das amerikanische 11th Hour Racing Team, das die zweite Etappe der 24-Stunden-Distanz-Challenge von Ulysse Nardin mit einem Lauf von 542,68 nm (624,50 mi / 1005,04 km) bei einer Höchstgeschwindigkeit von 22,6 Knoten am 8. Februar gewann.

In den letzten 48 Stunden der Etappe schloss sich Biotherm dem immer noch tobenden Dreikampf um die Führung an, nachdem ein Hochdruckkamm südwestlich von Kapstadt das führende Trio zum Schleichen gebracht hatte.

Am letzten Tag um 09:00 UTC trennten die vier besten Teams weniger als fünf Seemeilen, als sie unter treibenden Bedingungen ihren Weg zur südafrikanischen Küste krochen und weniger als 30 Seemeilen vor dem Rennen blieben.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die südlichere Positionierung von Team Malizia es der Yacht unter deutscher Flagge ermöglicht, der Brise deutlich länger standzuhalten und sich einen Vorsprung von zwei Seemeilen auf der Vorteilslinie nach Kapstadt zu verschaffen, aber als der Wind den Rest erreichte der Flotte, ihre südliche Position erwies sich als zu langsamer Winkel und sie gaben den Kampf um einen Podestplatz auf.

So mussten die Crews von Biotherm, 11th Hour Racing Team und Holcim – PRB auf den letzten Meilen bis zum Ziel gegeneinander antreten und bei leichten und wechselhaften Vorwindbedingungen in klarer Sichtweite segeln.

Schließlich begann die Mannschaft von Team Holcim – PRB gegen 10:30 UTC (11:30 MEZ / 12:30 Uhr in Kapstadt) in einem schnelleren, niedrigeren Winkel als ihre Konkurrenten zu segeln, um die kontrollierende Leeposition zu sichern, die sie seit dem frühen Morgen angestrebt hatten .

Diese Positionierung ermöglichte es ihnen, die letzten 20 Meilen taktisch zu segeln, indem sie sich zwischen der Ziellinie und Biotherm und dem 11th Hour Racing Team auf den Plätzen zwei und drei hielten, um ihren zweiten von zwei Etappen in dieser Ausgabe von The Ocean Race zu gewinnen auf der ganzen Welt.

Die 5 IMOCAs werden nun einige Tage Wartungsarbeiten unterzogen, um für das In-Port-Rennen am 24. Februar und den Start der Etappe 3 am 26. Februar rennbereit zu sein. Etappe 3 von Kapstadt nach Itajaí, Brasilien, ist eine Rekorddistanz von 12.750 nm in der Geschichte des Rennens und bringt doppelte Punkte. Nachdem zwei Etappen des Ocean Race 2022-23 abgeschlossen sind, sieht die Rangliste wie folgt aus:

1. Team Holcim – PRB (SUI) 10 Punkte

2. 11th Hour Racing Team (USA) 7 Punkte

3. Biotherm (FRA) 6 Punkte

4. Team Malizia (GER) 5 Punkte

5. GUYOT Environnement – ​​Team Europe 2 Punkte