Es ist das ultimative Schaufenster für die bekannten Namen und Superstars der Segelwelt von morgen, und da die Ausschreibung bereits am 1. November 2022 veröffentlicht wurde, werden ab dem 1. Februar 2023 formelle Einladungen an Yachtclubs auf der ganzen Welt verschickt weiter.

Bis heute gab es starke Interessensbekundungen mit Yachtclubs aus etwa dreizehn verschiedenen Ländern, einige mit etablierten Pools von Frauen- und Jugendtalenten, andere mit Start-up-Teams, die bei einer oder beiden Veranstaltungen in die große Zeit aufsteigen wollen.

Da die sechs bestätigten Teams, die am America’s Cup teilnehmen, die ersten sechs Plätze bei den Frauen- und Jugendveranstaltungen besiegeln, haben die Organisatoren sechs verbleibende Plätze bei jeder Veranstaltung angeboten. Erste Einladungen werden an drei Teams verschickt, die Interesse an beiden Regatten mit starken und erfahrenen Herausforderungen bekundet haben: Diese Einsendungen sind der Royal Vancouver Yacht Club of Canada mit dem AC40 Team Canada als Team; ein gemeinsamer Beitrag des Royal Netherlands Yacht Club und des Royal Maas Yacht Club der Niederlande mit ihrem Team DutchSail; und der Real Club Náutico de Barcelona aus Spanien, das Gastgeberland des AC37, mit dem Sail Team BCN.

Damit verbleiben drei Startplätze im Jugend-America’s Cup und drei im Frauen-America’s Cup, und weitere Einladungen werden ausgestellt, sobald eine Analyse der verbleibenden Interessenbekundungen abgeschlossen ist.

Zu den Einsendungen kommentierte Grant Dalton, CEO des America’s Cup Events: „Diese beiden Veranstaltungen werden ein Segelfestival für die besten weiblichen und jugendlichen Segler der Welt, und ich war hocherfreut über die Resonanz auf die Bekanntmachung von Rennen mit vielen sehr interessanten Teams aus Schwellenländern, die sich auf der ganzen Welt bilden. Jetzt geht es darum, sich den Platz zu sichern und die neue Generation von Foiling-Talenten zu ermutigen, in Barcelona aufs Spiel zu setzen und der Welt zu zeigen, was sie drauf haben. Das Profil wird beträchtlich sein, und ich kann die Begeisterung spüren, die sich um diese Veranstaltungen herum entwickelt.“

Die Rennen werden in den AC40 stattfinden, die sich sofort als die vielleicht aufregendsten 40-Fuß-Boote der Welt erwiesen haben. Sie sind Full-On-Foiling-Rennboote, die sich auf die modernsten Technologien stützen, aber im strengsten One-Design-Format gesegelt werden, wobei alle Komponenten ausgeglichen und sogar das Besatzungsgewicht reguliert werden, um einen echten Talenttest für die Frauen- und Jugendteams zu bieten. Shoreside werden die Teams im Port Olimpic im Herzen der Strandpromenade von Barcelona stationiert sein, das der perfekte Ort für die Öffentlichkeit sein wird, um den Athleten nahe zu kommen, und verspricht, bis September und Oktober ein sehr lebendiger Mittelpunkt des America’s Cup zu sein 2024.

Das Format für die Women’s & Youth America’s Cup-Veranstaltungen ist darauf ausgelegt, die Athletinnen mit einer Mischung aus Fleet- und Matchracing auf Herz und Nieren zu prüfen. Wenn möglich, werden die Flotten aufgeteilt, wobei die bestätigten Teams für AC37 einen Pool für jede Veranstaltung bilden und die eingeladenen Yachtclubteams in einem anderen Pool antreten. Die Rennen bestehen zunächst drei Tage lang aus drei Flottenrennen pro Tag, und dann qualifizieren sich die drei besten Teams in jedem für eine Vier-Rennserie unter den sechs besten Teams, um die ersten zwei zu ermitteln. Diese erfolgreichen Teams treten dann in einem klassischen Matchrace eins-gegen-eins gegeneinander an, um den Gesamtsieger jedes Events zu ermitteln.

Und wie Grant Dalton sagt: „Um den Women’s oder Youth America’s Cup zu gewinnen, müssen die Teams unglaubliche Teamarbeit, Rennfertigkeit und Foiling-Fähigkeiten zeigen. Es ist ein Einstieg in die seltene Welt des America’s Cup, und diese Seglerinnen im Frauen- und Jugendwettbewerb werden bei zukünftigen Veranstaltungen von den AC-Teams mit Sicherheit sehr gefragt sein. Es ist eine fantastische Plattform für die nächste Generation, und ich fordere die Teams, die jetzt Einladungen erhalten haben, auf, das Beste aus dem zu machen, was verspricht, ein unvergleichliches Spektakel für ihre Frauen- und Jugendprogramme zu werden.“