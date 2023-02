Der America’s Cup-Verteidiger Emirates Team New Zealand begann heute sein Testprogramm mit zwei Booten im Waitemata Harbour von Auckland bei idealen 12-15 Knoten NO-Winden. Es war die erste Gelegenheit, die das Team in der vergangenen Woche hatte, um nach dem beispiellosen Wetterereignis in der Stadt am Auckland-Jubiläumswochenende zu segeln.

DAS EMIRATES TEAM NEW ZEALAND BEGINNT MIT ZWEI BOOTSTESTS

An Bord der AC40 für die 3,5-stündige Session war die mittlerweile vertraute Crew von Peter Burling und Nathan Outteridge, die zusammen mit Blair Tuke und Andy Maloney auf AC40.1 trimmten. Liv MacKay tauschte die Backbord-Fahraufgaben mit Leonard Takahashi, während Josh Junior auf der zweiten AC40 am Steuerbord-Ruder saß, mit Sam Meech und Marcus Hansen auf den Trimmsitzen.

Es dauerte nicht lange, bis sich die Wettbewerbsfähigkeit der Segler zeigte, die sich an Match-Race-Action beteiligten. Josh Junior erklärte: „Wir waren schnell dabei, unser Team gewöhnte sich gerade an das Boot und in der nächsten Minute sprangen Pete, Nath, Andy und Blair in Luv von uns und wir waren direkt in einer Reihe, die wirklich aufregend und a war Ein großes Lob an das gesamte Team, dass wir es geschafft haben, mit zwei Booten auf dem Wasser an diesen Punkt zu kommen.“

© EMIRATES TEAM NEUSEELAND

Die Vorteile des Aufeinandertreffens der beiden Boote waren Trainer Ray Davies schnell klar: „Die Boote waren von Anfang an so gut miteinander verbunden, und als Ergebnis konnte man definitiv einige sofortige Fortschritte in der Kommunikation zwischen den Jungs und Mädchen an Bord feststellen, die offensichtlich die Kontrolle hielten von der Leistung und den Bewegungen des anderen Bootes ab, was für Matchracing wirklich wichtig ist.“

„Es war ein großer Tag für Liv und Leo, diese Position in der Rennaufstellung einzunehmen, und wie wir es von beiden erwartet haben, haben sie einen fantastischen Job gemacht. Offensichtlich hatten auch Sam und Marcus nicht viel Zeit in ihren Rollen und sie waren großartig, ebenso wie JJ (Josh Junior), der auf diesem Boot alles wirklich gut zusammengehalten hat.“

© EMIRATES TEAM NEUSEELAND

Das Lächeln aus den Gesichtern der angehenden Frauen- und Jugendmannschaftssegler Liv Mackay und Leonard Takahashi war nicht zu wischen.

„Ich kann einfach nicht genug bekommen, es ist ein fantastisches Segeln“, erklärte Liv Mackay, die über anderthalb Stunden am Steuer saß.

„Ich kann es kaum erwarten, dass mehr Frauen- und Jugendmannschaften in den AC40 einsteigen. Sie machen so viel Spaß, ein bisschen wie ein Go-Kart. Es wird also ein großartiges Rennen und ein großer Fortschritt in den Fähigkeiten, was für uns alle so gut sein wird.

Takahashi war ebenso begeistert von der neuen Bootsklasse.

© EMIRATES TEAM NEUSEELAND

„Die Boote sind episch. Wie nichts, was ich je gesegelt bin. Sie folieren schnell, all die Aerodynamik und Foils sind super cool, um etwas darüber zu lernen und den Dreh raus zu bekommen, also freue ich mich darauf, weiter zu lernen und allen Jungs Fragen zu stellen.“ Er sagte.

„Wir sollten es ein bisschen einfach und entspannt halten, aber die anderen Jungs haben uns in eine Reihe gestellt. Ich denke, wir haben viel davon mitgenommen und für mich direkt ins kalte Wasser, aber wirklich dankbar für die Gelegenheit. Alle waren wirklich gut zu mir und das Lernen war super steil, aber ich habe einfach den Dreh raus und freue mich auf die nächsten Wochen.“

Die heutige Sitzung, die eine Reihe von Matchrace-Szenarien und Aufstellungen umfasste, sorgte für eine sofortige Steigerung der Intensität des Programms auf dem Wasser, nicht nur für die Segler, sondern für den gesamten Betrieb auf dem Wasser.

In Kampagnen, die lange vorbei waren, war der Anblick von Tests mit zwei Booten ein häufiges Ereignis, insbesondere in den Tagen der IACC-Klasse, die zwischen 1992 und 2007 verwendet wurde. Aber seit 2012 hatte das Emirates Team New Zealand nicht mehr zwei Boote zusammen, als ein paar SL33 verwendet wurden, um die Bedeutung von Foiling vs. Nonfoiling im America’s Cup zu überprüfen.